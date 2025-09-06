Una mujer de Honduras está viviendo una total pesadilla desde que llegó a Estados Unidos. Hace poco, le informaron que su esposo, detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , ha sido deportado a su país de origen. Ahora, es una madre soltera que deberá hacerse cargo de sus seis mejores hijos, tres de los cuales presentan distintas discapacidades.

Esta madre, quien solicitó que no se revelara su identidad, está viviendo actualmente en Orlando y posiblemente decida autodeportarse junto a sus hijos, pues su situación se está volviendo cada vez más complicada.

Si bien está haciendo lo esfuerzos necesarios para conseguir el dinero para su hogar, considera que necesita el apoyo de su pareja. Antes de su detención, el padre de sus hijos se encargaba de cubrir las necesidades económicas que requería su familia, pero todo eso cambió.

“En mi caso, estoy sola, no tengo a nadie. Siempre éramos los dos”, fueron sus palabras a Univision Orlando.

Esta madre no quiso exponer su identidad debido a que se encuentra en un proceso migratorio. (Crédito: Univision Orlando / YouTube)

Podría quedarse sin hogar

Las distintas obligaciones que tiene en su hogar provocan en esta madre que se encuentre en una etapa de desesperación. Es más, siente un profundo temor de quedarse sin hogar, ya que el dinero que consigue no le permite solventar todos sus gastos.

“No sé si podamos seguir pagando la renta. Es un caso bien fuerte”, expresó.

Su esposo, quien fue deportado, asumía los gastos de lo que necesitaban sus hijos con discapacidad. (Crédito: Univision Orlando / YouTube)

Su ración de comida se le está acabando y se le hace muy complicado costear las terapias de sus hijos con discapacidad. Uno de estos menores necesita asistir a sus controles, ya que presenta varias condiciones médicas, entre las que resaltan el síndrome de Cri-du-Chat y autismo severo.

Pese a esta realidad que le toca afrontar, la extranjera latina mantiene la esperanza de que las cosas mejorarán con el tiempo. Asegura que ha pasado “cosas peores” y logró superarlas, por lo que confía que el tiempo la favorecerá.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!