Los operativos migratorios realizados en distintos puntos de Estados Unidos están provocando una profunda tristeza en las familias inmigrantes, pues se ven forzadas a separarse. En caso existiera una mínima esperanza, los integrantes suelen reencontrarse después de varios meses; sin embargo, la mayoría suele comunicarse por videollamadas, pues terminan deportados , tal como el caso de esta madre venezolana, que exige el regreso de su hijo a su país natal.

En una conversación con Univision Atlanta, Marcela contó que los agentes federales de inmigración la detuvieron junto a su hijo, de 14 años, en Georgia cuando realizaba un viaje. En cuestión de horas, ambos fueron arrestados, pero en distintos centros de detención.

“Iba de visita a mi hermana en Atlanta y me faltaba como una hora (para llegar). Me agarraron en Murray, No podía hacer nada. Quería como correr, me sentía muy angustiada”, contó.

Marcela y su hijo fueron detenidos cuando realizaban un viaje hacia Atlanta. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

La natural de Venezuela vivió una dura experiencia en un centro de detención de Stewart, pues permaneció durante tres meses. Ella explicó que hizo todo lo posible por obtener su libertad y así estar junto a su hijo, pero no tuvo más opción que aceptar la salida voluntaria .

“Mi oficial de ICE que no me podía traer a mi hijo. Con mucho dolor, pues la verdad, decidí pedir la deportación sin mi hijo”, añadió.

Aunque el menor de edad tiene la posibilidad de conseguir una visa juvenil, un recurso migratorio para menores de 21 años en Estados Unidos, ambos desean estar unidos. Sin embargo, tendrán que realizar trámites legales con autoridades migratorias de ambos países.

El hijo de Marcelo podría acceder a una visa juvenil, según la perspectiva de un abogado. (Crédito: Univision Atlanta / YouTube)

Mantiene el optimismo

Si bien el panorama de un pronto reencuentro parece complicado, Marcela aún no pierde las esperanzas de que nuevamente pueda brindarle ese abrazo que tanto necesita, pues están separados desde hace varios meses. Es más, se animó a mandarle un mensaje.

“Hijo, pronto nos vamos a ver. Tengo la fe y la esperanza, y sé que pronto vamos a estar juntos nuevamente”, fueron las palabras finales de esta madre venezolana.

