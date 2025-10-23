Hace más de tres meses, te conté el caso de Emma Crespín de Paz, una inmigrante guatemalteca que fue arrestada por agentes federales de inmigración en los exteriores de un Home Depoat en Hollywood. Lo que parecía un futuro fuera de Estados Unidos, milagrosamente pudo recuperar su libertad y nuevamente está junto a su familia.

En un video difundido por Primer Impacto, se visualiza a esta madre extranjera, entre lágrimas, abrazando a sus familiares y vecinos, demostrando que realmente extrañaba pasar tiempo con sus seres más cercanos.

Fueron tiempos difíciles para Emma, pues, antes de su detención, se ganaba la vida como vendedora ambulante. Sin embargo, agentes de la Patrulla Fronteriza no tuvieron duda alguna para detenerla y permaneció en una celda en el centro de detención de Adelanto.

Emma fue recibida por una gran multitud, demostrando que echaban de menos su presencia. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Debo mencionarte que esta madre hispana debió ser deportada hacia su país natal; sin embargo, nunca se dio por vencida y no firmó algún documento aceptando su salida voluntaria. Su resiliencia fue premiada, pues, hace tres días, un juez le concedió la libertad bajo fianza.

“Fue muy difícil. En muchas ocasiones, sentí que ya no iba a vivir”, fueron las palabras de la hispana hacia el medio citado.

La madre latina decidió brindar unas palabras hacia sus familiares y comunidad por regresar a su hogar. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Recibió el respaldo de su familia

Emma consideró en muchas ocasiones abandonar Estados Unidos, pues se trataba de una realidad que nunca imaginó vivir, pero su familia fue clave para que mantenga la esperanza de seguir luchando cada día para conseguir su libertad. Su esposo y sus cuatros hijos siempre le brindaron palabras de aliento.

“Ha sido una lucha constante, una lucha que no se ha dejado de hacer, pero yo, ante todo, es un milagro de Dios. Yo lo atribuyo a un milagro de Dios”, declaro Carlos Barrera, hermano de Emma.

Ahora que está libre, esta madre inmigrante se ha trazado nuevos objetivos: priorizar su estado de salud e iniciar una vía legal para seguir viviendo en Estados Unidos sin temor a ser nuevamente capturada por ICE.