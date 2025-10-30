La comunidad del condado de Douglas está experimentando conmoción por una maestra latina que impartía clases en Global Village Academy, situada en Parker. Sucede que fue detenida junto a su familia por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Esto fue suficiente para que estos ciudadanos sientan preocupación sobre la presencia de autoridades migratorias en el lugar.

En un comunicado expuesto por la institución educativa, la familia completa fue trasladada a un centro de detención en Texas el último fin de semana, a la espera de conocer cuál será su futuro en Estados Unidos.

Lo curioso de este caso es que, según una información compartida por CBS News, la educadora, de nacionalidad peruana, contaba con un permiso para trabajar en el país norteamericano hasta la primavera del 2029.

Los agentes federales de inmigración la detuvieron junto a su familia. (Crédito: Imagen referencial) / Adam Gray

“Si bien la escuela no está inscrita en el programa voluntario E-Verify, nuestra organización completa los formularios de verificación de empleo I-9 e inspecciona la documentación de autorización de empleo requerida para todos los empleados, según lo exige la ley federal”, se lee.

Global Village Academy añade que ninguno de sus empleados, incluyendo la profesora arrestada, poseen antecedentes criminales. Por las razones señaladas, el centro educativo considera que se trata de una detención “injusta”.

ICE reveló por qué detuvo a esta profesora inmigrante. La considera una extranjera "ilegal". (Crédito: CBS Colorado / YouTube)

ICE se pronunció

Ante el comunicado emitido por la escuela autónoma pública, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se manifestó, especificando que la inmigrante peruana ingresó ilegalmente a Estados Unidos a inicios de diciembre del 2022, pero fue puesta en libertad condicional.

Desde aquella hasta la actualidad, alegan que la profesora no regularizó su estatus migratorio y eso conllevó a que sea detenida por las autoridades migratorias. Ahora, permanece bajo arresto a la espera de los procedimientos migratorios.