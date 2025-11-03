El Disney California Adventure Park es el escenario soñado para muchas personas por las diversas atracciones que se encuentran ahí. Te menciono esto porque recientemente el parque temático se ha vuelto tendencia. Todo a raíz de la confirmación de que muy pronto se podrá disfrutar del espectáculo de ‘Deadpool’ y de otros personajes. Para más detalles al respecto, continúa leyendo la nota.

Resulta que ya se anunció que el show en vivo ‘The Story Time with Deadpool Holiday Special’ volverá a realizarse en el parque, exactamente cerca en el Avengers Campus, según WDW News Today. Ahí el clásico personaje de Marvel narrará cuentos navideños con su peculiar estilo.

En el espectáculo en vivo ‘The Story Time with Deadpool Holiday Special’, el personaje principal es ‘Deadpool’, quien aparece usando un atuendo festivo inspirado en Santa Claus. (Foto: WDW News Today / YouTube)

Las historias, en definitiva, prometen risas y sorpresas en los asistentes. Algo sumamente llamativo es que es muy probable que ‘Wolverine’ se sume al espectáculo, puesto que anteriormente ambos personajes se han presentado juntos.

Es probable que ‘Wolverine’ haga su aparición en ‘The Story Time with Deadpool Holiday Special’, ya que ya lo hizo antes. (Foto: WDW News Today / YouTube)

Las fechas que debes saber

Sin duda, ‘The Story Time with Deadpool Holiday Special’ es un espectáculo único que no te lo puedes perder. Se realizará desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, así que evalúa bien el día en que podrás asistir al Disney California Adventure Park para que no te pierdas el show.

Ten en cuenta también que, en el Disney California Adventure Park habrá presentaciones como el ‘Mickey’s Happy Holidays’, que es un desfile que permitirá ver a personajes de Disney y Pixar, como ‘Alegría’, ‘el Sr. y la Sra. Increíble’, ‘Frozone’, ‘Woody’, entre otros.

Personajes de Disney con atuendos festivos

A su vez, te recalco que durante el evento ‘Holidays at the Disneyland Resort’, los personajes de Disney aparecerán con atuendos festivos para celebrar la temporada. En Buena Vista Street, tendrás la posibilidad de ver a ‘Mickey Mouse’, ‘Minnie Mouse’, ‘Goofy’, el ‘Pato Donald’, ‘Daisy Duck’, ‘Pluto’ y ‘Clarabelle Cow’ con ropa invernal de inspiración retro, en armonía con la decoración nostálgica del parque.

Pero eso no es todo, ya que personajes de ‘Up’, como ‘Carl’, ‘Russell’ y ‘Dug’, estarán usando accesorios navideños en Grizzly Peak, mientras que ‘Mater’ aparecerá con un gran gorro de Santa Claus en Cars Land.

