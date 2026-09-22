La Maratón de Nueva York cambiará parte de su recorrido por primera vez en 15 años, según anunciaron sus organizadores. La modificación afectará al pequeño tramo que atraviesa el Bronx y se implementará durante la edición que celebrará el 50 aniversario de la competencia.

La decisión llega después de años de quejas de residentes de la zona, quienes señalaron que el paso constante de los corredores dificultaba el acceso a servicios y negocios durante la jornada de la carrera. El objetivo de la modificación es reducir esas dificultades sin eliminar el paso del maratón por el distrito.

Los organizadores destacaron la importancia de mantener una buena relación con las comunidades por las que atraviesa la competencia.

“El maratón no sería lo que es sin el apoyo de las comunidades por las que pasa el recorrido”, señaló Road Runners, la organización encargada de la carrera.

¿Qué cambiará en el tramo del Bronx?

Para la edición de 2026, los más de 60,000 corredores pasarán por una zona menos congestionada de Mott Haven durante el kilómetro 22 de la competencia. Además, el nuevo trazado tendrá menos giros, lo que modificará uno de los pequeños segmentos del recorrido en el Bronx.

El cambio también busca mejorar el acceso a los establecimientos y viviendas ubicados cerca de la ruta.

La organización explicó que las modificaciones fueron planteadas para “minimizar los impactos de la carrera en la comunidad del Bronx a medida que el vecindario ha evolucionado durante los últimos 50 años del maratón de los cinco distritos” y mejorar el acceso a los negocios locales.

El cambio será el primero en 15 años y busca reducir el impacto de la carrera sobre la comunidad local. (Foto por WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP)

Así será el nuevo recorrido

Los corredores que lleguen desde el puente de Willis Avenue continuarán por Alexander Avenue hasta East 141st Street, en lugar de girar hacia East 138th Street como ocurría anteriormente.

Después, tomarán Third Avenue y volverán a girar hacia East 138th Street antes de dirigirse al Madison Avenue Bridge y regresar a Manhattan.

Con el nuevo trazado, la carrera dejará de pasar frente al supermercado Western Beef y una lavandería de 24 horas ubicados en Morris Avenue. También evitará uno de los principales puntos de acceso a Patterson Houses, un complejo de viviendas públicas con cerca de 1,800 apartamentos.

Menos giros, pero la misma distancia en el Bronx

Uno de los cambios más concretos para los participantes será la reducción de los giros. El tramo del Bronx pasará de siete a cinco vueltas, aunque la distancia que recorre la carrera dentro del distrito seguirá siendo de aproximadamente una milla.

Ese segmento continúa siendo considerado uno de los más exigentes de los 26.2 millas del maratón porque aparece aproximadamente a mitad de la prueba y es conocido entre los corredores como “The Wall”. Por lo tanto, aunque cambie el trazado, el Bronx seguirá teniendo una presencia breve pero exigente dentro de la competencia.

La distancia del recorrido dentro del Bronx seguirá siendo de aproximadamente una milla. (Foto referencial: Magnific)

La modificación será especialmente significativa por el momento en que se produce: la ruta no había cambiado desde 2011. Ese año, los corredores que entraban a Brooklyn desde el puente Verrazzano fueron desviados alrededor de una zona residencial antes de incorporarse a Bay Ridge Parkway.

La edición de este año también marcará el 50 aniversario del maratón y se espera la participación de más de 60,000 corredores, una cifra que representaría el mayor número de atletas en la historia de la competencia.