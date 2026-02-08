Cuando Bad Bunny apareció en el escenario del ‘Halftime Show’ fue una total fiesta en español en el Levi’s Stadium de California mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentaban nuevamente tras 11 años de su último duelo. El intérprete no solo cantó en el idioma que no es el tradicional en Estados Unidos, sino que le mostró a millones de espectadores, tanto en el estadio como en sus casas, diversas referencias a la cultura latina y no solo de Puerto Rico. Desde que fue elegido para el show de medio tiempo, él dejó en claro que su presentación sería un homenaje para todos los hispanos que tuvieron que dejar su tierra y no decepcionó. Aquí te explico los símbolos más poderosos desde La Marqueta, el campo de caña de azúcar, la Casita y todo lo que formó parte de una de las presentaciones más comentadas durante el partido final del campeonato de la National Football League (NFL) este domingo 8 de febrero que dejó como ganador a los Halcones Marinos de Seattle.

Un campo de caña de azúcar en Puerto Rico y la clase trabajadora

El primer boricua en hacer un show 100% en español en el Super Bowl se apoderó del estadio durante los 15 minutos de descanso para los jugadores. Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, abrió el show con la frase “Qué rico es ser latino, hoy se bebe” y arrancó con ‘Titi, me preguntó’ en un escenario que recreaba un campo de caña de azúcar en Puerto Rico.

Bad Bunny estuvo vestido con un traje claro y con una camisa similar a las de fútbol americano con el número 64 en el pecho y en el dorsal su apellido: Ocasio. Además, le recordó al público que si estaba cantando en el espectáculo principal del Super Bowl era por que “nunca dejé de creer en mí” y les pidió a todos que tampoco dejen de confiar en sí mismos.

Una imagen poderosa durante el inicio del show de medio tiempo de Bad Bunny fue el campo de caña de azúcar, escena que evocó las luchas históricas del Caribe. La caña representa el sudor y la historia de los pueblos, marcados por la colonización, la esclavitud y la resistencia cultural. Al incluir este símbolo, recordó las raíces africanas y campesinas de la música urbana latina, mostrando que el reguetón también viene del campo, del trabajo y de la gente que nunca dejó de bailar, aunque sus historias fueran duras.

Aquí también se vio a los bailarines usando el tradicional sombrero (llamado Pava) que el mismo músico usó ya en otras ocasiones, mostrando la tradición del trabajo en el campo, y al grupo que se le conoce como jíbaros (que también son símbolos de identidad, herencia y orgullo nacional).

En cuanto al vestuario, todos representaban el estilo callejero y la tradición del reggaetón, pero sin dejar de lado los ritmos latinos tradicionales.

Bad Bunny convirtió el medio tiempo en uno de los espectáculos más latinos en la historia del Super Bowl. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

La Marqueta: un corazón latino en el Super Bowl

Uno de los símbolos más poderosos que trajo al show fue La Marqueta, ese mercado emblemático de Harlem donde generaciones de inmigrantes hispanos han mantenido viva la esencia del sabor, la música y la comunidad. La representación incluyó una barbería cubana y un local, donde cantó “NUEVAYoL” y homenajeó la cultura urbana y a los latinos en Estados Unidos con barberos, dueños de food trucks, joyeros, vendedores ambulantes.

Fundada en los años 30 en East Harlem, La Marqueta ha sido durante décadas un punto de encuentro para puertorriqueños, dominicanos y latinoamericanos que buscaban un pedacito de su tierra en Nueva York.

En su puesta en escena, los colores, la energía y el ritmo recordaron los sonidos de salsa, reguetón y bomba que se escuchan entre puestos de frutas, especias y pan caliente.

La casita con invitados de lujo

Esta es parte fundamental de sus conciertos al estar inspirada en su residencia de Puerto Rico y para el Super Bowl LX sí que tuvo invitados a la altura del evento más visto en Estados Unidos. Ahí estuvieron muchos artistas latinos como Pedro Pascal, Karol G, Cadi B, Young Miko, Jessica Alba.

Bad Bunny logró conectar con millones de latinoamericanos que se vieron reflejados en cada imagen y cada ritmo. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Nombre y bandera de Puerto Rico por todo lo alto

Ambos fueron protagonistas en la boca y la mano de Bad Bunny quien ondeó lleno de orgullo el estandarte puertorriqueño acompañado también de banderas de Estados Unidos y los países de América Latina.

Según destacan desde Times, en el show y en su estética reciente se han destacado distintas versiones de la bandera de Puerto Rico: la tradicional, la de tonos más claros asociada al independentismo y la blanco y negra, ligada a la lucha y la resistencia. También se han mencionado banderas y colores que remiten a la República Dominicana, subrayando el vínculo caribeño y la presencia dominicana dentro de la comunidad latina que él celebra.

En otro momento, el cantante también incluyó tienditas de convivencia, pequeños negocios y familias típicas, incluso el entregó un Grammy a un niño mientras seguía mostrando la vida cotidiana de los puertorriqueños.

El show de medio tiempo de Bad Bunny fue una carta abierta a la identidad latina.(Foto: Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP) / Santiago Mejia

Un mensaje que trasciende el escenario

La mezcla de ritmos afrocaribeños, vestuarios con guiños a la San Juan moderna y referencias callejeras dejó en claro el papel latino en Estados Unidos revelaron una realidad: ser latino en Estados Unidos.

A esto se sumo la participación de Lady Gada en el escenario con quien interpretó ‘If the World was Ending’ a ritmo de salsa y con quien luego cantó ‘Baile inolvidable’. Quien también llegó al escenario fue Ricky Martin rodeado de vegetación y vestido totalmente de blanco, además de estar sentado en las típicas sillas blancas de plástico que ya son un clásico en las presentaciones de Bad Bunny y en su último disco ‘Debí tirar más fotos’ que no solo obtuvo el premio a mejor álbum del año en la edición 2026 de los premios Grammy sino que incluye una canción que es especial para todos los boricuas. Se trata de “Lo que le pasó a Hawaii” que trae una metáfora de pérdida, distancia y memoria. Una parte de esta fue interpretada por el boricu dejando un mensaje de “no olvides de dónde vienes” dirigido a todos los latinos que viven en Estados Unidos sin olvidar sus raíces, más aún en tiempos donde la inmigración atraviesa su momento más doloroso bajo el mandato de Donald Trump y las constantes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Los países que mencionó Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio también lanzó un mensaje simbólico al gritar “God Bless America” (Dios bendiga a América) para inmediatamente nombrar no solo a Estados Unidos, sino pasar lista por todos los países del continente americano. “Todos juntos somos América”, dijo para luego levantar un balón con la frase “Together we are America”.

¿Qué países mencionó Bad Bunny?

Bad Bunny ofreció uno de los momentos más emotivos del Medio Tiempo del Super Bowl 2026 al pronunciar un mensaje de unidad previo a su cierre musical, sosteniendo un balón con la frase “juntos somos América”, reafirmando identidad, resistencia y orgullo latino ante el mundo.

Estos fueron los países que mencionó el artista:

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Brasil

Colombia

Venezuela

Guyana

Chile

Argentina

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

México

Cuba

República Dominicana

Jamaica

Haití

Antigua

Anguila

Uruguay

Estados Unidos

Canadá

Puerto Rico

Paraguay

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!