El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una medida inédita para atender el esperado aumento de solicitudes de visa de los aficionados que planean asistir al Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Para responder a la demanda, el departamento enviará cientos de oficiales consulares adicionales a “países designados”, con el objetivo de acelerar las entrevistas necesarias para la obtención de visas. Aún no se han precisado el número exacto de empleados ni los destinos específicos, ya que el grupo definitivo de los 48 equipos participantes aún no ha sido confirmado.

El Mundial 2026 reunirá a fanáticos de todo el mundo en Estados Unidos. | Crédito: Freepik / FIFA

Las entradas para el torneo salieron a la venta recientemente, en un contexto marcado por preocupaciones sobre las políticas migratorias de la administración estadounidense. Estas incluyen verificaciones más estrictas de cuentas de redes sociales y otras declaraciones públicas de los solicitantes, así como la deportación de algunos extranjeros considerados en conflicto con las posiciones del gobierno.

Los viajeros procedentes de países que forman parte del Programa de Exención de Visa, principalmente en Europa y Asia, probablemente no necesitarán entrevistas adicionales. Sin embargo, los aficionados de naciones fuera de este programa, o que no cuenten con visas de turista o de negocios válidas, deberán pasar por un proceso que incluye una entrevista en persona y una revisión de seguridad más exhaustiva.

El Departamento de Estado aseguró que está “preparado para satisfacer la demanda mientras mantiene rigurosos requisitos de verificación”. En aproximadamente el 80% de los países ya clasificados o con posibilidad de clasificación, las citas para entrevistas pueden programarse en dos meses o menos.

Con el objetivo de acelerar el procesamiento, el departamento detalló que en los próximos meses enviará a cientos de empleados a los países designados para realizar entrevistas a los aficionados sin visas válidas. Además, se recomienda que los interesados comiencen el proceso de solicitud de visa desde ahora, ya que las operaciones de visas y pasaportes continuarán pese al cierre del gobierno de EE.UU., que comenzó el miércoles.

La expectativa por el Mundial 2026 en EE.UU. sigue creciendo entre los seguidores del fútbol. | Crédito: AFP

Esta medida busca garantizar que los aficionados de todo el mundo puedan asegurar su acceso al torneo, sin sacrificar la seguridad ni los rigurosos controles migratorios que Estados Unidos mantiene en vigor.

