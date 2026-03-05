La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y California es uno de los estados que más turistas y aficionados recibirá durante junio y julio ya que Los Ángeles albergará ocho partidos en el SoFi Stadium (también conocido como Los Angeles Stadium, según la denominación del Mundial). En ese sentido, las autoridades están apostando por potenciar el transporte público para que los aficionados puedan movilizarse con mayor facilidad y sin tener que sobrecargar el tráfico habitual con el uso de autos particulares. Si eres hispano en esta ciudad o ya tienes los boletos comprados para aterrizar y ponerte la camisea de tu país o alentar a tu favorito del torneo, es importante que sepas cuáles son los puntos de partida y los buses directos que te llevarán hacia el recinto ubicado en Inglewood y que es la casa de Los Angeles Rams.

LA Metro se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En un comunicado, LA Metro anunció que ofrecerá servicio de autobús directo a los partidos desde múltiples puntos del área de Los Ángeles. Para esto están trabajando con más de 10 operadores regionales de transporte público y empresas de autobuses chárter para organizar traslados rápidos y asequibles hacia los partidos locales en el recinto de Inglewood.

Lo que todo usuario debe considerar es que el pase digital de estacionamiento incluye el pasaje para tres personas para viajar a los partidos. El servicio comenzará hasta cuatro horas antes del inicio de los partidos, para que los aficionados tengan tiempo suficiente de disfrutar del ambiente previo en el estadio. Además, el servicio saldrá del estadio durante 90 minutos después de que termine cada partido.

¿Cuánto costará el servicio? Las tarifas para los partidos del Mundial serán las mismas que las tarifas habituales de Metro: $1.75 por trayecto, $3.50 ida y vuelta.

El SoFi Stadium está ubicado en 1001 Stadium Dr, Inglewood, California, en el área metropolitana de Los Ángeles. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Los 8 partidos del Mundial en el SoFi Stadium

El SoFi Stadium (que durante el torneo será referido como “Los Angeles Stadium”) albergará cinco partidos de fase de grupos, dos de dieciseisavos (Round of 32) y un duelo de cuartos de final. Para la comunidad latina, esto significa días de máxima demanda de transporte, hospedaje y servicios alrededor de Inglewood y el sur de Los Ángeles.

FECHA INSTANCIA PARTIDO 12 junio Fase de grupos USA vs Paraguay (Grupo D) 15 junio Fase de grupos Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G) 18 junio Fase de grupos Suiza vs ganador repechaje UEFA (Grupo B) 21 junio Fase de grupos Bélgica vs Irán (Grupo G) 25 junio Fase de grupos USA vs ganador repechaje UEFA (Grupo D) 28 junio Dieciseisavos de final 2º Grupo A vs 2º Grupo B 2 julio Dieciseisavos de final 10 julio Cuartos de final Equipos por definirse

Puntos habilitados para tomar buses hacia el SoFi Stadium

Los aficionados podrán llegar al estadio desde estos puntos y, en la mayoría de los casos, estacionar en algunas estaciones:

Estación Hawthorne/Lennox en la Línea C de Metro: el estacionamiento cuesta $120, más cargos, o puede acceder al estacionamiento con tarifa “early bird” por alrededor de $102.

Estación Crenshaw en la Línea C de Metro: el estacionamiento cuesta $120, más cargos, o puede acceder al estacionamiento con tarifa "early bird" por alrededor de $102.

Centro de Tránsito LAX/Metro en las Líneas C y K de Metro: sin estacionamiento.

El Camino College en Torrance en la Línea de Autobús 210 de Metro: la Línea de Autobús 3 de GTrans; y las Líneas de Autobús 2, 5 y 10 de Torrance Transit. El estacionamiento cuesta $120, más cargos, o puede acceder al estacionamiento con tarifa "early bird" por alrededor de $102.

Harbor Gateway Transit Center en Gardena en la Línea J de Metro: el estacionamiento cuesta $90, o puede acceder al estacionamiento con tarifa "early bird" por alrededor de $70.

Centro de Long Beach en la Línea A de Metro y varias líneas de autobús de Long Beach Transit: la información sobre estacionamiento aún no se ha publicado.

Union Station en el centro de Los Ángeles en las Líneas A, B, D y J de Metro, además de varias líneas locales de autobús, el tren regional Metrolink y el tren interurbano Amtrak; el precio del estacionamiento se anunciará próximamente.

Estación North Hollywood en la Línea B y la Línea G de Metro, en el este del Valle de San Fernando: el estacionamiento cuesta $75, o puede conseguir la tarifa "early bird" por poco menos de $59.

Estación Pierce College en la Línea G de Metro, en el oeste del Valle de San Fernando: el estacionamiento cuesta $75, o puede acceder a la tarifa "early bird" por poco menos de $59.

Se habilitarán autobuses rápidos y económicos directamente al estadio desde ubicaciones en el sur de California para los 8 partidos. (Foto: @metrolosangeles / Instagram)

Cómo acceder a un estacionamiento en transporte público para el Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles

LA Metro anunció servicios especiales de autobús en días de juego desde estaciones seleccionadas directamente hasta SoFi, advirtiendo que el estacionamiento en el estadio será limitado y mucho más caro que dejar el auto en instalaciones de Metro. Ya están abiertas las reservas de estacionamiento por cada fecha de los partidos locales. Si estás interesado, puedes dar clic en cada partido para acceder al servicio.

Recomendaciones clave para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Los Ángeles

Evitar manejar hasta las inmediaciones del estadio: se implementarán “Event Zones” y restricciones de estacionamiento en calles como Prairie Ave y Century Blvd, con fuertes controles a vehículos no oficiales.​

Usar park-and-ride: estacionar en centros de transporte como Harbor Gateway Transit Center, Downtown Long Beach o Union Station puede resultar hasta 50–67% más barato que parquear cerca del SoFi.​

Comprar o reservar estacionamiento con anticipación: las reservas para cada partido ya están abiertas y los espacios se agotan rápido.​

Considerar el regreso: después de los partidos, conseguir un rideshare (Uber, Lyft) cerca del estadio suele ser complicado, por lo que muchos locales recomiendan caminar algunas cuadras para tomar el servicio fuera del perímetro congestionado.

Si vives en barrios como South LA, Inglewood, Hawthorne o Lennox, es probable que notes cambios en el tráfico, cierres de calles y más presencia policial en días de partido, por lo que conviene ajustar horarios de trabajo, escuela y citas médicas.

Para quienes viajan desde estados con gran población latina como Texas, Nevada o Arizona, se recomienda reservar hospedaje con mucha anticipación y priorizar zonas con buena conexión a Metro (por ejemplo, cerca de líneas A, B, D o E).

