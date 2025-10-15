Las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos mantienen en vilo a los inmigrantes en distintas zonas de Estados Unidos, más aún en Chicago. Esto no solo ha ocasionado que muchos latinos con o sin papeles en regla tengan temor de salir a trabajar o comprar sus alimentos, sino también que hayan decidido dejar de acudir los domingos a las parroquias para escuchar el mensaje de Dios. Ante este escenario, el sacerdote de la iglesia St. Jerome, en Illinois, se convirtió en un “héroe” al interrumpir la misa para alertar a los asistentes que “la migra está en el estacionamiento”. Aquí los detalles del momento que quedó registrado en video.

Sabiendo que las iglesias hispanas son parte de los objetivos de los operativos de agentes federales, se ha registrado una notoria ausencia de creyentes hispanos en eventos o cultos religiosos. Esto a raíz de la operación ‘Midway Blitz’ implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuyo principal objetivo es localizar y detener a inmigrantes con antecedentes criminales en Illinois. La medida se presentó como un homenaje a Katie Abraham, una joven de 20 años cuya muerte, a comienzos de 2025, motivó la creación del operativo.

Testigos grabaron cómo el párroco de la iglesia St. Jerome, al norte de Chicago, advirtió a los feligreses sobre la presencia de agentes de ICE. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Sacerdote alertó a feligreses sobre ICE en la iglesia

“Los que tienen bebés pueden salir también con ellos (voluntarios). Van a acompañarles a sus casas, porque creo que están peligro si ustedes van a tomar el carro, si están estacionados en el estacionamiento, si están o no tienen los documentos”, se le escucha decir al sacerdote, transmitiendo calma con su voz, en un video grabado desde un teléfono por uno de los asistentes en el templo ubicado en la comunidad de Rogers Park.

De esta manera no solo los alertó de la presencia de ICE en el estacionamiento, sino que también les ofreció ayuda para impedir que fuesen detenidos por tener un estatus irregular como inmigrantes.

El sacerdote alertó la presencia de agentes de ICE en el estacionamiento del centro religioso. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

“Poco a poco sacamos a la gente para llevarlas a sus casas o carros y se fueran con cuidado”, contó a Telemundo Luis Kevin Isla, uno de los hombres que prestó ayuda en la iglesia. Otro voluntario llamado Fidelmar García agregó que “había mucha gente con miedo”.

Desde Univision Noticias indicaron que la Arquidiócesis de Chicago no hizo comentarios sobre el incidente, mientras que desde Telemundo agregaron que diversos centros religiosos han optado por servicios virtuales.

