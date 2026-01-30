La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lanzó una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que cataloga como fugitivo armado y peligroso. La medida, anunciada en plena crisis por sobredosis de fentanilo y en un contexto político donde seguridad fronteriza y migración dominan las campañas, tiene un fuerte eco entre las comunidades latinas que viven en estados clave como Texas, California, Arizona o Nevada, donde muchos hispanos siguen de cerca cualquier noticia relacionada con el Cártel de Sinaloa porque la sienten cercana, tanto por lazos familiares como por la conversación cotidiana que se da en la casa, en el trabajo o incluso en la fila del supermercado. Para quienes vivimos en Estados Unidos y alternamos entre el inglés del trabajo y el español de casa, este tipo de anuncios no son solo un titular más: son un recordatorio de cómo el narcotráfico, que muchos conocimos primero por los noticieros de nuestros países o por las narcoseries, sigue marcando la agenda de seguridad en el país donde ahora criamos a nuestros hijos.

LA RECOMPENSA MILLONARIA DE ICE

ICE informó que ofrece hasta 1US$$10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del “Chapo” y señalado como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”. El anuncio se hizo a través de un mensaje oficial en X (antes Twitter), donde la agencia subrayó que Guzmán Salazar es considerado “armado y peligroso” y que forma parte de la estructura del Cártel de Sinaloa, responsable del trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

La publicación de ICE se suma a otros esfuerzos de agencias federales para incentivar la denuncia ciudadana, en un momento en que el fentanilo y otras sustancias sintéticas están detrás de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, impactando de manera particular a jóvenes latinos de segunda generación que crecieron entre dos culturas y dos idiomas. La recompensa no solo apunta a capturar a un capo, sino también a enviar un mensaje político y mediático en un ciclo electoral donde los temas de frontera, carteles mexicanos y seguridad interna se usan con frecuencia en los debates.

Estados Unidos está ofreciendo una gran recompensa para atrapar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar (Foto: ICE)

QUIÉN ES IVÁN ARCHIVALDO Y EL ROL DE “LOS CHAPITOS”

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales herederos de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa, junto con sus hermanos, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”. De acuerdo con información oficial, esta célula asumió el control de la facción que lideraba “El Chapo” y mantuvo activas las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, con énfasis en drogas sintéticas como el fentanilo.

Las investigaciones señalan que el grupo estaría implicado en conspiraciones para la producción, transporte e importación de grandes cantidades de narcóticos hacia el mercado estadounidense, así como en operaciones de lavado de dinero a escala transnacional. Para muchas familias hispanas que viven en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, los nombres de Sinaloa, Culiacán o incluso de “Los Chapitos” dejaron de ser referencias lejanas y se convirtieron en parte de la conversación cotidiana, sobre todo cuando se habla del aumento de drogas en las escuelas o de los riesgos que enfrentan los adolescentes.

UN FUGITIVO “ARMADO Y PELIGROSO”

La ficha difundida por autoridades estadounidenses advierte que Iván Archivaldo Guzmán debe ser considerado armado y peligroso, por lo que se pide a la población no intentar detenerlo por cuenta propia y, en su lugar, reportar cualquier información a los canales oficiales de seguridad. Este tipo de advertencias son habituales en casos de alto perfil, pero en este caso se enfatiza por el historial violento asociado al Cártel de Sinaloa y a sus estructuras armadas.

En la práctica, esto significa que cualquier operativo para detenerlo implicaría el despliegue de fuerzas especializadas y coordinación binacional con México, algo que ya se ha visto en capturas previas de otros integrantes del grupo, como ocurrió en operativos que causaron fuerte impacto mediático y preocupación entre comunidades fronterizas. Para quienes viven en ciudades de la frontera sur, como El Paso, McAllen o San Diego, la narrativa de la violencia asociada a los carteles no es solo una trama de serie de streaming, sino parte del contexto de seguridad que condiciona la vida diaria y las percepciones sobre la frontera.

EL CONTRASTE CON “EL CHAPO” EN LA SUPERMAX

Mientras el foco se centra ahora en Iván Archivaldo, su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cumple una sentencia de cadena perpetua más 30 años en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, conocida como ADX Florence. Fue condenado en 2019 por cargos que incluyen narcotráfico, uso de armas de fuego y lavado de dinero, además de ser obligado a entregar miles de millones de dólares en bienes vinculados a sus ganancias criminales.

El panorama ilustra un contraste claro: el antiguo líder del Cártel de Sinaloa está aislado en una de las cárceles más estrictas del país, pero las autoridades consideran que la organización no se desmanteló por completo, sino que se reconfiguró bajo el mando de la siguiente generación, entre ellos Iván Archivaldo y sus hermanos. Para muchos latinos en Estados Unidos —desde quienes llegaron con visa de trabajo hasta los que cruzaron la frontera buscando una “vida mejor”— este tipo de casos mezclan la preocupación por la seguridad con recuerdos muy concretos de los lugares que dejaron atrás, demostrando cómo la historia del narcotráfico sigue conectando a ambos lados de la frontera.

