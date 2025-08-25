Las legendarias monedas de Wisconsin de 2004, famosas por su “extra leaf”, han batido récords en subastas y son el objeto de deseo entre coleccionistas. Descubre por qué estas piezas pueden pasar de simples centavos a miles de dólares y cómo reconocerlas en tu propio bolsillo.

Estas monedas no solo destacan por su valor, sino también por formar parte del programa conmemorativo “50 State Quarters” de Estados Unidos.

¿CÓMO ES LA MONEDA DE 25 CENTAVOS DE WISCONSIN DE 2004?

Diseño del anverso:

Imagen clásica de George Washington (diseñador John Flanagan)

(diseñador John Flanagan) Inscripciones: “ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”, “LIBERTAD”, “EN DIOS CONFIAMOS”, “CUARTO DE DÓLAR”

Diseño del reverso:

Tema agrícola : cabeza de vaca, queso y mazorca de maíz

: cabeza de vaca, queso y mazorca de maíz Lema del estado : “ADELANTE” (Adelante)

: “ADELANTE” (Adelante) Inscripciones : “WISCONSIN”, “1848”, “2004”, “E PLURIBUS UNUM”

: “WISCONSIN”, “1848”, “2004”, “E PLURIBUS UNUM” Detalle distintivo: Algunas presentan el famoso error “extra leaf” (hoja extra alta o baja en la mazorca).

La moneda en honor a Wisconsin del año 2004 puede valer miles de dólares si cumple con ciertas características (Foto: Casa de la Moneda de los Estados Unidos)

¿CUÁNTO PUEDE VALER UN MONEDA DE 25 CENTAVOS DE WISCONSIN DE 2004 Y POR QUÉ?

La mayoría de las monedas de 25 centavos lanzadas de Wisconsin en 2004 mantiene su nominal. La moneda se distingue por tener en el reverso una cabeza de vaca, queso y mazorca de maíz, pero si tienes una con una hoja extra (ya sea alta o baja) tu moneda podría valer hasta US$5,500, dependiendo de su estado y rareza.

Las piezas con el error “Extra Leaf High” suelen venderse en el rango de US$75 a US$1,000, dependiendo de la conservación, y las de “Extra Leaf Low” pueden superar los US$5,500 dólares si son de calidad numismática superior y con certificación profesional, de acuerdo con una subasta de 2022. La moneda común, sin error, vale sólo sus 25 centavos.

“Extra Leaf High” (hoja extra alta): la hoja se ve levantada hacia el centro del maíz.

la hoja se ve levantada hacia el centro del maíz. “Extra Leaf Low” (hoja extra baja): la hoja sobresale hacia abajo, debajo de la hoja principal de la mazorca.

Ambos errores son muy buscados porque se cree que fueron causados ​​accidentalmente por herramientas en el proceso de acuñación. El número de piezas es limitado y los coleccionistas pagan millas de dólares por ejemplares certificados gracias a esta peculiaridad.

FICHA DE LA MONEDA DE 25 DE WINSCONSIN 2024

Nombre oficial: Cuarto de dólar de Wisconsin, Programa de Monedas de 25 centavos de los 50 Estados

Cuarto de dólar de Wisconsin, Programa de Monedas de 25 centavos de los 50 Estados Número en la serie: 30 (de 50)

30 (de 50) Fecha de emisión: 25 de octubre de 2004

25 de octubre de 2004 Estado conmemorativo: Wisconsin, admitido a la Unión el 29 de mayo de 1848

Wisconsin, admitido a la Unión el 29 de mayo de 1848 Diseñador reverso: Alfred Maletsky

Alfred Maletsky Casa de la moneda: Denver (D), Filadelfia (P), San Francisco para conjuntos de prueba (S)

Denver (D), Filadelfia (P), San Francisco para conjuntos de prueba (S) Composición: 91,67% cobre, 8,33% níquel (revestido); versiones prueba también contienen plata

91,67% cobre, 8,33% níquel (revestido); versiones prueba también contienen plata Peso: 5.67 gramos

5.67 gramos Diámetro: 24,26 mm

24,26 mm Espesor: 1,75 mm

1,75 mm Borde: Estriado

Estriado Tiraje: 226.400.000 (Filadelfia), 226.800.000 (Denver), 2.740.684 pruebas y 1.769.786 pruebas de plata (San Francisco).

