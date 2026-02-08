Prepárate para una experiencia extrema: el loop (rizo) de montaña rusa más alto del mundo ya es una realidad. Six Flags Over Texas anunció el 6 de febrero que completó oficialmente esta gigantesca estructura como parte de la nueva atracción Tormenta Rampaging Run, cuya apertura está prevista para más adelante este año. El parque explicó que el loop vertical mide 18 pisos y 179 pies de altura. Será uno de los seis récords mundiales que romperá esta montaña rusa.

Jeffrey Siebert, gerente general regional del parque, aseguró que Tormenta es “de proporciones descomunales” y que ofrecerá a los visitantes un recorrido “viaje épico”.

Sobre el loop, destacó que impresiona incluso antes de subirse. “Digo en broma, el ciclo es tan largo que probablemente podríamos servirte el almuerzo, porque vas a pasar por esto para siempre”, bromeó. “Es tan enorme”.

Según People, la estructura es más alta que el Arco del Triunfo de París y las cataratas American Falls del Niágara. Además, casi triplica el tamaño de la Gran Esfinge de Guiza y es casi cuatro veces más alta que el famoso cartel de Hollywood.

La atracción se estrenará este año como parte del 65.º aniversario del parque. (Foto: Six Flags Over Texas / Facebook)

Tormenta Rampaging Run también contará con una colina de elevación de 309 pies, lo que la convertirá en la primera “giga dive coaster” del mundo, es decir, una montaña rusa de caída vertical que supera los 300 pies de altura. A esto se suma una caída de 285 pies con más de 95 grados de inclinación, junto con la inversión Immelman más alta jamás construida.

La inversión Immelman, finalizada el 20 de enero, elevará a los pasajeros a más de 200 pies en el aire. Esta maniobra tiene un origen histórico: fue utilizada por un piloto alemán durante la Primera Guerra Mundial para escapar del fuego enemigo.

“Un Immelmann comienza con un empujón hacia abajo en tu asiento y te vuelves más y más pesado a medida que te levantas”, explicó el piloto Randy W. Ball. “Y luego, a medida que la montaña rusa, o el avión a reacción en mi caso, disminuye la velocidad, te vuelves más y más liviano en tu asiento hasta que de repente ruedas”.

La estructura mide 179 pies de altura y es uno de los seis récords que romperá la montaña rusa. (Foto: Six Flags Over Texas / Facebook) / Noah Frye

Para el gerente del parque Mark Boyer, esta parte del recorrido es única: “Esta inversión no es un bucle más en una montaña rusa. Es enorme”, afirmó. “Esta inversión llevará a los pasajeros a una altura de 218 pies en el aire, a una friolera de 87 mph”.

La nueva montaña rusa forma parte del 65.º aniversario de Six Flags Over Texas, que también incluirá nuevas opciones de entretenimiento y comida.

El parque reabrirá para la temporada el sábado 28 de febrero.

El recorrido incluirá una caída vertical extrema y una histórica inversión Immelman que elevará a los pasajeros a más de 200 pies en el aire. (Foto: Six Flags Over Texas / Facebook)

Cuáles son las montañas rusas más altas del mundo

Falcon’s Flight (163 metros): Six Flags Qiddiya City, Arabia Saudita. La nueva líder mundial desde finales de 2025.

Top Thrill 2 (130 metros): Cedar Point, Ohio, EE. UU. La más alta actualmente en suelo estadounidense.

Superman: Escape from Krypton (126 metros): Six Flags Magic Mountain, California, EE. UU.

Red Force (112 metros): Ferrari Land, España. La más alta de Europa.

Fury 325 (99 metros): Carowinds, Carolina del Norte, EE. UU.

Steel Dragon 2000 (97 metros): Nagashima Spa Land, Japón.

Tormenta Rampaging Run (94 metros): Six Flags Over Texas, EE. UU. (Nueva apertura 2026). Aunque es la séptima en altura total, es la #1 en altura de bucle vertical y en caída libre tipo dive coaster.

