La expansión del Metro en Nueva York no solo está moviendo maquinaria y planos: también está abriendo una ventana real para quienes buscan trabajo en una ciudad donde una buena oportunidad puede cambiarte el mes, o incluso el rumbo completo. En medio del avance de la fase 2 del proyecto de la Segunda Avenida, la MTA anunció nuevas vacantes y un evento de contratación que puede interesar tanto a trabajadores con experiencia en construcción como a personas que quieren entrar al sector público en Estados Unidos. Para muchos hispanos que viven en NYC, el dato no pasa desapercibido: en un lugar, donde se combina el subway, el trabajo duro y la vida al día, este tipo de convocatorias suelen representar una puerta importante para empezar o crecer laboralmente.

UN PROYECTO MILLONARIO QUE SIGUE AVANZANDO

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) aprobó el año pasado un contrato de US$1,900 millones para avanzar con la fase 2 del metro de la Segunda Avenida. Este tramo ampliará la línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125, con una fecha estimada de operación hacia 2032.

Lo interesante es que no se trata solo de ampliar rutas. Este proyecto conectará nuevas zonas clave de la ciudad e integrará las líneas 4, 5 y 6 con Metro-North Railroad mediante una estación en la calle 125 y Lexington Avenue. En palabras simples: más conexiones, menos tiempo perdido en traslados y una mejora que muchos neoyorquinos llevan años esperando.

Por décadas, miles de usuarios del tren Q del Metro de Nueva York han esperado la ampliación de la ruta (Foto: MTA)

EVENTO DE CONTRATACIÓN: LO QUE NECESITAS SABER

Para cubrir la demanda de mano de obra, la MTA está organizando un evento de contratación abierto al público. Aquí te dejo los detalles más importantes:

Lugar: 219 East 109th Street, entre Segunda y Tercera Avenida, en las escuelas P.S. 083 y P.S. 182 Luis Muñoz Rivera.

219 East 109th Street, entre Segunda y Tercera Avenida, en las escuelas P.S. 083 y P.S. 182 Luis Muñoz Rivera. Fecha : Viernes 24 de abril de 2026.

: Viernes 24 de abril de 2026. Horario: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Este evento no será solo para entregar currículums. También se ofrecerá información sobre programas de aprendizaje sindical y capacitaciones dentro de la industria de la construcción, algo clave si estás pensando en construir una carrera estable, con mejores ingresos y posibilidades de crecimiento.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APLICAR

Si estás considerando asistir, esto es lo básico que debes cumplir:

Tener al menos 18 años.

Contar con diploma de escuela secundaria (high school).

Tener autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

No son requisitos imposibles, y eso abre la puerta a muchas personas que buscan su primera oportunidad o un cambio de rumbo laboral, especialmente en comunidades latinas donde muchas veces el acceso a información clara marca la diferencia.

Un conductor de la MTA en el ejercicio de sus labores (Foto referencial: MTA)

MÁS ALLÁ DE LA MTA

Algo que vale la pena destacar es que este evento no se limita solo al metro. También habrá información sobre empleos y exámenes de servicio civil en distintas agencias de la ciudad, como:

New York Police Department (NYPD).

Fire Department of the City of New York (FDNY).

Otras dependencias municipales.

Esto amplía bastante el panorama. En otras palabras, puedes llegar pensando en una vacante ligada a la construcción y salir con una idea más clara sobre carreras en seguridad pública, transporte o servicios de emergencia, áreas donde también hay muchos hispanos trabajando en Nueva York.

Dos oficiales cuidando una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

¿CÓMO PARTICIPAR?

La asistencia está abierta a cualquier persona interesada, pero se recomienda hacer una preinscripción previa a través del enlace oficial del evento. Esto suele agilizar el ingreso y te permite recibir información actualizada antes de asistir.

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