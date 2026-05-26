Moverse en autobús por Nueva York puede convertirse en una experiencia mucho más vigilada en los próximos meses. Para muchos pasajeros —desde trabajadores que toman la M15 para llegar a su turno en Manhattan hasta madres que viajan con niños a la escuela por la avenida Kingsbridge, o abuelos que bajan en Jackson Heights para hacer las compras y conversar en la bodega de la esquina— la presencia de agentes revisando pagos dentro del vehículo será ahora más visible y frecuente. La Autoridad Metropolitana de Transporte, conocida como Metropolitan Transportation Authority o MTA, confirmó que ampliará su sistema de revisión de pagos inspirado en modelos europeos, con el objetivo de frenar la evasión de tarifas en los cinco boroughs y recuperar ingresos que permiten mantener el servicio. La decisión llega en un momento en que la ciudad busca equilibrar modernización —con OMNY reemplazando la MetroCard— y eficiencia operativa, mientras comunidades latinas en barrios como Washington Heights, Sunset Park y Corona esperan información clara en español para evitar sanciones por errores involuntarios.

Mira también: Cómo reconocer al personal de la MTA que revisa los pagos en los buses de Nueva York

La medida llega en un momento clave para el sistema de transporte neoyorquino. Desde que la MetroCard comenzó a ser reemplazada por OMNY, las autoridades han insistido en modernizar el control de pasajeros y reducir las pérdidas millonarias provocadas por quienes utilizan los autobuses sin pagar. Y ahora, según confirmó NYC Transit, los controles ya no solo se harán cuando el autobús esté detenido: también podrán realizarse mientras el vehículo está en movimiento.

LA MTA inicia una nueva forma de evitar que los pasajeros de buses se salten el pago de pasajes (Foto: MTA)

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA DE INSPECCIÓN EN LOS BUSES?

De acuerdo con medios de Nueva York, como Pix11, AM New York o CBS, el presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, explicó que el programa piloto permitirá que agentes civiles revisen el pago de los pasajeros directamente dentro del autobús mientras continúa el trayecto. La idea, según dijo, es evitar retrasos innecesarios en un sistema que ya enfrenta fuertes críticas por la lentitud de sus rutas.

“Parte del programa piloto consistirá en hacerlo mientras el autobús está en movimiento”, declaró Crichlow durante una sesión de preguntas y respuestas tras la reunión de la junta directiva de la MTA.

Actualmente, las verificaciones suelen realizarse cuando el autobús está detenido o durante operativos específicos. Sin embargo, la MTA considera que ese método ralentiza todavía más el servicio, especialmente en rutas con alta demanda.

¿EN QUÉ BUSES ESTÁN REVISANDO PAGOS?

Por ahora, la Metropolitan Transportation Authority ya comenzó a desplegar los equipos EAGLE en varias rutas locales y también en las líneas Select Bus Service (SBS), que históricamente han utilizado sistemas de validación más rápidos y controles aleatorios de tarifas. La diferencia es que ahora la revisión se está ampliando progresivamente a más autobuses tradicionales en los cinco distritos de Nueva York.

Según explicó NYC Transit, las inspecciones se están concentrando especialmente en rutas consideradas de “alta evasión”, es decir, aquellas donde más pasajeros suben sin pagar. Los agentes civiles utilizan dispositivos portátiles para comprobar en segundos si el usuario validó correctamente su viaje con OMNY, ya sea con tarjeta física, teléfono móvil o tarjeta bancaria.

Además, la MTA confirmó que el programa piloto seguirá creciendo durante 2026. La intención es recopilar datos sobre cuáles rutas presentan más evasión y cómo afectan estos controles al tiempo total del recorrido. Por eso, los pasajeros podrían comenzar a ver revisiones tanto en buses locales comunes como en corredores de alta demanda donde el sistema busca acelerar el servicio sin detener completamente las unidades.

¿QUÉ REVISARÁN LOS AGENTES EAGLE?

Los controles estarán a cargo de los llamados equipos EAGLE, una división civil creada por la MTA para combatir la evasión de tarifas y otros problemas dentro del sistema. Estos agentes utilizarán dispositivos electrónicos portátiles capaces de escanear distintos métodos de pago.

Método de pago Cómo será verificado Tarjetas OMNY Escaneo directo del pago realizado Teléfonos móviles Verificación del tap-and-go Tarjetas bancarias Confirmación del cobro Comprobantes digitales Revisión electrónica inmediata

La tecnología funciona mediante dispositivos conocidos como OVDs, herramientas con escáner integrado que permiten comprobar si el pasajero realmente pagó al abordar.

La MTA está implementando la revisión de pasajes para evitar la evasión de pagos en los buses de Nueva York (Foto: MTA)

LAS NUEVAS SANCIONES QUE APLICARÁ LA MTA

Uno de los cambios más importantes del programa es que los agentes podrán emitir multas electrónicas en el momento. Es decir, si detectan que un pasajero no pagó la tarifa, la sanción podrá generarse directamente dentro del autobús.

Según explicó Crichlow, el objetivo del piloto es medir cuánto tiempo toma completar todo el proceso: solicitar identificación, ingresar datos y emitir la citación sin afectar demasiado el viaje del resto de pasajeros.

Estas son algunas de las acciones que la MTA planea reforzar:

Emisión de multas electrónicas inmediatas.

Mayor presencia de agentes EAGLE en rutas locales.

Revisiones aleatorias mientras el autobús está en movimiento.

Controles en líneas con altos niveles de evasión.

Expansión del sistema más allá de los Select Bus Service (SBS).

Expulsión del infractor. La persona que evadió el pago bajará de la unidad.

Aunque la MTA todavía no confirmó públicamente nuevos montos de sanciones asociados a esta expansión, sí dejó claro que el objetivo será endurecer la fiscalización.

¿POR QUÉ LA MTA ESTÁ TOMANDO MEDIDAS MÁS AGRESIVAS?

Las cifras explican gran parte de la preocupación. De acuerdo con datos entregados por la propia MTA, cerca de la mitad de los pasajeros de autobuses locales no pagaron tarifa durante el primer trimestre de 2026.

Dato reportado por la MTA Cifra Evasión en buses locales durante 2026 48.2% Pérdidas estimadas por evasión Más de $315 millones Personas que viajaron sin pagar en 2024 Cerca de 1 millón

Además, un informe de la Citizens Budget Commission estimó que las pérdidas por tarifas impagas alcanzaron los 568 millones de dólares en un solo año.

Para muchos funcionarios, permitir que los controles se hagan mientras el autobús avanza podría reducir tiempos muertos y acelerar un servicio considerado entre los más lentos de Estados Unidos.

EL MODELO EUROPEO QUE INSPIRA A NUEVA YORK

La propia MTA reconoció que el sistema está inspirado en ciudades europeas donde los inspectores suben a los autobuses y revisan boletos durante el recorrido sin detener completamente el servicio.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, ya había adelantado meses atrás que la agencia estaba estudiando ese modelo para aplicarlo en Nueva York.

Ahora, con la expansión del programa piloto, el sistema parece avanzar hacia una fiscalización mucho más frecuente y visible para los pasajeros.

LAS CRÍTICAS Y PREOCUPACIONES SOBRE EL SISTEMA

No todo ha sido positivo. Algunos pasajeros y medios locales reportaron fallos en los dispositivos de verificación. Según información publicada por Streetsblog, hubo casos donde el sistema indicó erróneamente que ciertos usuarios no habían pagado, incluso cuando sí lo habían hecho correctamente con OMNY.

En esas situaciones, los pasajeros deben presentarse posteriormente ante un tribunal para demostrar el pago.

Aun así, organizaciones cercanas al sistema de transporte consideran que el nuevo método puede ayudar a mejorar el servicio. Brian Fritsch, directivo del Consejo Asesor Permanente de Ciudadanos de la MTA, afirmó que tiene “todo el sentido” realizar controles mientras los autobuses siguen avanzando. “Los pasajeros no van a agradecer que se retrasen para revisar boletos”, sostuvo.

Mientras tanto, la administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también impulsa medidas para acelerar los autobuses urbanos y transformar la movilidad en la ciudad.

CONTEXTO CULTURAL Y LOCAL PARA NEOYORQUINOS

Este cambio impactará especialmente a corredores con alta densidad latina: la ruta Bx12 en el Bronx, la B61 en Brooklyn y varias líneas en Queens que conectan con Jackson Heights, Corona y Elmhurst.

Para quienes dependen del bus para el trabajo por turnos (restaurantes, limpieza, ferias) cualquier demora o inspección puede traducirse en llegar tarde al trabajo o perder ingresos.

En comunidades con muchos inmigrantes, la falta de documentación o el miedo a las multas puede generar desconfianza. Organizaciones locales (centros comunitarios, iglesias y coaliciones latinas) ya están pidiendo información clara en español sobre cómo funcionarán las revisiones y qué derechos tiene el pasajero.

Al igual que cuando se introdujo OMNY y muchos migrantes pidieron guías en español para aprender a usar el sistema, se espera que líderes comunitarios y promotores locales organicen talleres y “how-tos” en plazas y centros comunitarios para explicar el proceso y evitar sanciones por errores involuntarios.

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