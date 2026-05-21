La Metropolitan Transportation Authority dio este 20 de mayo un paso concreto para renovar parte de su flota: aprobó la compra de 92 autobuses exprés por un total de US$120,8 millones. La decisión, tomada en la reunión de la junta directiva, busca reemplazar unidades que ya cumplieron su vida útil y asegurar la continuidad del servicio para miles de pasajeros que cada día toman rutas desde Staten Island hacia Manhattan y otros puntos neurálgicos de la ciudad. Para muchos residentes —incluidos trabajadores de la salud en Brooklyn, estudiantes que cruzan Hudson para clases en la City University y familias que se mueven entre barrios— la noticia llega en un momento en que la MTA intenta equilibrar la urgencia de modernizar la flota con la necesidad inmediata de vehículos confiables. La compra también reactiva el debate público sobre la transición a buses eléctricos en Nueva York, una conversación frecuente en bodegas y redes comunitarias, y muy presente en los foros de transporte y en reuniones comunitarias en Queens y el Bronx.

LA MTA INVERTIRÁ US$120,8 MILLONES EN NUEVOS BUSES

Según am New York, la aprobación contempla una inversión total de US$120,8 millones para adquirir 92 buses fabricados por Motor Coach Industries Inc. (MCI). Según los documentos oficiales, el contrato incluye no solo los vehículos sino manuales técnicos, herramientas de diagnóstico, pruebas operativas, capacitación de personal y repuestos. Cada unidad tendrá un costo aproximado de US$1,3 millones.

Resumen de la compra aprobada:

Detalle Información Cantidad de buses 92 Inversión total US$120,8 millones Fabricante Motor Coach Industries Inc. (MCI) Tipo de combustible Diésel limpio Entrega estimada Entre finales de 2028 y finales de 2029 Lugar de operación Depósito de Staten Island

¿DESDE DÓNDE OPERARÁN LOS NUEVOS BUSES?

Los 92 autobuses serán asignados al depósito de Staten Island. Allí reemplazarán a una flota que alcanzó el límite de vida útil establecido por la MTA, que es de aproximadamente 12 años de servicio. Para los vecinos de Staten Island y los usuarios de las expresas hacia Manhattan, esto debería traducirse en vehículos más modernos y menos averías en recorridos diarios que a menudo implican puentes y túneles, horarios tempranos y trayectos largos.

La MTA planea renovar un lote de buses (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿QUÉ TECNOLOGÍA TENDRÁN LAS NUEVAS UNIDADES?

La MTA destaca la incorporación de mejoras de seguridad y control. Entre las características principales se encuentran:

Cabina de protección para el conductor.

Sistema de prevención de colisiones.

Advertencia inteligente para peatones durante giros.

Lectores OMNY para pagos electrónicos.

Cámaras ACE para fiscalizar vehículos que invaden carriles exclusivos de buses.

La integración de lectores OMNY es clave para acelerar embarques y reducir tiempos de espera, algo especialmente valorado en horas pico en corredores como Hylan Boulevard o la ruta exprés hacia Midtown.

¿POR QUÉ LOS BUSES NO SERÁN ELÉCTRICOS?

Aunque la MTA mantiene una meta de tener una flota 100% eléctrica hacia 2040, esta compra será de diésel “limpio”. La decisión surge tras problemas recientes con unidades eléctricas: la agencia reportó que 60 buses eléctricos presentaron fallas de sobrecalentamiento y problemas en baterías que afectaron su operación y tiempos de recarga. Ante esos antecedentes, la MTA optó por priorizar vehículos con tecnología probada para no comprometer el servicio.

Lo que argumenta la MTA:

Situación Explicación Meta ambiental Flota 100% eléctrica para 2040 Problema reciente Fallas de batería y sobrecalentamiento en modelos eléctricos Consecuencia Necesidad de mantener buses diésel confiables Objetivo inmediato Garantizar servicio estable y continuo

La conclusión de la agencia es que la transición debe ser gradual hasta que la tecnología eléctrica demuestre fiabilidad en el volumen y condiciones operativas de NYC.

CRONOGRAMA DE ENTREGA Y LICITACIÓN

La entrega de los buses comenzará hacia finales de 2028 y el lote completo quedará entregado antes de terminar 2029. Un punto relevante es que el contrato se aprobó sin una licitación competitiva: según los documentos, ninguna otra empresa respondió al proceso abierto por New York City Transit, por lo que MCI fue la única participante en el acuerdo.

IMPACTO PARA EL USUARIO Y CONTEXTO LOCAL

Para pasajeros habituales de las rutas exprés desde Staten Island, esto puede significar unidades más seguras y menos interrupciones por mantenimiento.

Para defensores del transporte sostenible en la ciudad, la compra reabre la discusión sobre plazos y prioridades en la electrificación.

En barrios con alta concentración hispana como Sunset Park (Brooklyn), Jackson Heights (Queens) y Washington Heights (Manhattan), los debates sobre calidad del servicio y contaminación suelen mezclarse con preocupaciones cotidianas: accesibilidad, horarios y costo del pasaje.

La compra intenta conciliar dos necesidades que hoy chocan: avanzar hacia un transporte más limpio y mantener un sistema de buses fiable para millones de usuarios en la ciudad.

LA MTA comprará unos 92 buses nuevos para que operen en NYC (Foto: MTA)

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