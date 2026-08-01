Quienes viajan a diario en el sistema de trenes de Nueva York —especialmente los hispanohablantes que residen en barrios como Washington Heights, Sunset Park, Corona, Jackson Heights o Spanish Harlem— conocen muy bien la frustración de escuchar el anuncio de “demoras por tráfico de trenes más adelante” justo cuando es tarde para llegar trabajo, a la escuela de los niños o a un turno extra. Esa espera, que a veces parece interminable, tiene su origen en puntos específicos donde varias rutas se cruzan y una unidad debe detenerse para permitir el paso de otra, generando un efecto dominó en toda la red. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó que pondrá en marcha una serie de modificaciones para atacar directamente ese problema y mejorar la experiencia cotidiana de cientos de miles de usuarios. Sí, esto es algo que genera mucha ilusión en millones de pasajeros, así que es normal que haya mucha atención al respecto, pero antes hay que conocer todo lo relacionado con ello.

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El anuncio es relevante porque no se trata de ajustes menores, sino de un plan diseñado para eliminar algunos de los cuellos de botella más complicados del sistema. Las obras forman parte del Programa de Capital 2025‑2029, ya financiado, y beneficiarán de manera directa a nueve servicios ferroviarios: B, D, N, R, Q, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de hacer los desplazamientos más ágiles y, sobre todo, más confiables para quienes se mueven diariamente entre Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Queens.

Los retrasos de trenes pueden causar aglomeraciones de personas en los andenes del Metro de Nueva York (Foto: AP)

DOS ZONAS CLAVE DONDE SE CONCENTRARÁN LAS OBRAS

Como informan am New York y Pix 11, El informe presentado durante la reunión de la junta de la MTA identifica dos sectores críticos donde actualmente se generan demoras que terminan afectando a miles de pasajeros en distintos distritos de la ciudad. El primero se ubica entre el lado de Brooklyn del Manhattan Bridge y la estación DeKalb Avenue, tramo donde confluyen las rutas B, D, N y Q. La segunda área problemática está al este de la estación Franklin Avenue, en el complejo conocido como Nostrand Junction, donde interactúan las líneas 2, 3, 4 y 5.

Según explicó Liam O’Connell, planificador senior de la agencia, estos puntos de conflicto provocan interrupciones incluso cuando el resto de la red opera con relativa normalidad. “Estos cuellos de botella generan retrasos incluso en los días buenos, cuando todo funciona según lo previsto”, señaló durante la reunión de la junta.

LAS 9 LÍNEAS QUE RECIBIRÁN MEJORAS

Estas son las rutas que se verán beneficiadas por los proyectos que ya están en marcha:

Zona del proyecto Líneas beneficiadas DeKalb Avenue – Manhattan Bridge B, D, N, R y Q Franklin Avenue – Nostrand Junction 2, 3, 4 y 5

En conjunto, estas nueve operaciones transportan diariamente a cientos de miles de personas y conectan algunos de los corredores más importantes del sistema de transporte urbano. Para numerosos trabajadores latinos que se desplazan desde sectores del Bronx y Brooklyn hacia Midtown, Downtown Manhattan o zonas comerciales de Queens, estos trenes son el vínculo principal con empleos, centros educativos, universidades y servicios esenciales.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN EL TRAMO DE DEKALB AVENUE?

El problema en el eje DeKalb Avenue–Manhattan Bridge se produce porque los servicios B y D deben cruzarse con los N y Q después de atravesar el puente. Cuando un tren necesita pasar frente a otro, el resto queda detenido y la demora se propaga rápidamente a lo largo de las distintas rutas que usan esa conexión.

La MTA instalará el sistema de señalización moderno Communications‑Based Train Control (CBTC) entre DeKalb Avenue y 47‑50 Sts–Rockefeller Center para los servicios B y D. Además, reemplazará aparatos de vía antiguos que llevan cerca de un siglo en funcionamiento.

Con esta tecnología, los convoyes podrán circular más cerca unos de otros y mantener velocidades más altas, lo que ayudará a recortar tiempos de espera en uno de los sectores más conflictivos de la red. Para quienes viajan desde Brooklyn hacia zonas como Midtown, Times Square o el complejo de Rockefeller Center, esto puede traducirse en menos minutos atrapados en el túnel y más tiempo en casa, en el trabajo o disfrutando de la vida de barrio en la ciudad.

La línea R del Metro de Nueva York es una de las que podrían agilizar su servicio con estos trabajos de la MTA (Foto: MTAEnthusiast10 / Wikimedia)

EL CAMBIO CLAVE PARA LAS LÍNEAS 2, 3, 4 Y 5

En Nostrand Junction, el principal foco de conflicto es que el servicio 5 debe cruzar desde las vías expresas hacia las locales, compartiendo un tramo con las líneas 2 y 3. Ese movimiento genera choques operativos y retrasos en cadena.

La solución propuesta incluye actualizar los aparatos de vía y reorganizar la distribución de recorridos. La nueva configuración sería la siguiente:

Configuración actual Configuración propuesta Línea 5 cruza hacia vías locales Línea 5 operará junto con la línea 4 Línea 3 permanece en su ruta actual Línea 3 compartirá recorrido con la línea 2 hacia Flatbush

Con este ajuste, la MTA busca eliminar el cruce que hoy obliga a los trenes a esperar unos por otros. El cambio resulta clave para personas que utilizan las líneas 2, 3, 4 y 5 en zonas del este de Brooklyn y el norte del Bronx, incluyendo comunidades con alta presencia de hispanos que dependen de estas rutas para conectar con trabajos en el centro de la ciudad.

La línea 5 es un servicio muy usado del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

UNA ESTRATEGIA QUE YA MOSTRÓ RESULTADOS EN OTRAS LÍNEAS

Este nuevo esquema se basa en modificaciones operativas recientes que la MTA implementó en las rutas F y M entre Queens y Manhattan. El intercambio de trazados realizado el año pasado redujo en 4% los tiempos de recorrido y disminuyó los conflictos de circulación en el área de Queens Plaza.

El presidente y director ejecutivo de la entidad, Janno Lieber, destacó que quienes utilizan Roosevelt Island Station comenzaron a notar una mejora importante en la congestión de trenes durante la hora pico de la mañana. Para la población latina, acostumbrada a organizar su día entre turnos, empleos informales, estudios y responsabilidades familiares, cualquier reducción en tiempos de viaje representa un impacto directo en calidad de vida: menos estrés en el trayecto, más minutos disponibles y mayor previsibilidad a la hora de planificar el día.

LOS OTROS 25 CUELLOS DE BOTELLA QUE LA MTA ESTUDIARÁ

Aunque los proyectos en DeKalb Avenue y Nostrand Junction ya cuentan con financiamiento, la MTA confirmó que identificó 25 puntos de congestión adicionales que requieren estudios técnicos. Estas áreas serán evaluadas como parte del plan maestro que definirá las inversiones del transporte metropolitano durante las próximas dos décadas.

La agencia clasificó estos sectores según el tipo de dificultad que generan: terminales, curvas pronunciadas, cambios de vía y sistemas de señalización obsoletos.

Ubicación Problema identificado Flatbush Ave–Brooklyn College Terminal de línea 149 St–Grand Concourse Curva pronunciada E 180 St–Wakefield–241 St Terminal de línea 59 St–DeKalb Ave Señalización Prospect Park Señalización Coney Island–Stillwell Av Terminal de línea 125 St–145 St Señalización Parkchester Cambio de vía 34 St–Herald Sq Curva pronunciada 59 St–Columbus Circle Señalización Essex St Curva pronunciada Bergen St Curva pronunciada 125 St Señalización Atlantic Av–Barclays Cambio de vía New Lots Av Terminal de línea Grand Army Plaza Curva pronunciada Grand Central–42 Street Cambio de vía Canal St Curva pronunciada Astoria–Ditmars Blvd Terminal de línea Jamaica Center–Parsons/Archer Terminal de línea Myrtle Av–Broadway Curva pronunciada 14 St–Union Sq Curva pronunciada Harlem–148 St Terminal de línea Van Cortlandt Park–242 St Terminal de línea Myrtle–Wyckoff Avs–Canarsie Rockaway Pkwy Terminal de línea

Muchos de estos tramos atraviesan barrios donde la presencia latina es histórica, como el Bronx, varias zonas de Brooklyn y partes de Manhattan. El sistema de trenes es mucho más que un medio para moverse: es el hilo que conecta jornadas laborales, escuelas, bodegas de esquina, templos religiosos, centros comunitarios y espacios culturales que han dado forma a la identidad de la ciudad durante décadas.

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