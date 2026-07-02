Planificar un viaje en transporte público durante el fin de semana largo del 4 de julio en la ciudad de Nueva York exige dedicar unos minutos extra antes de salir de casa, especialmente si vas a moverte entre Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island para ver los fuegos artificiales o disfrutar de actividades al aire libre. Este año, el feriado llega con una combinación poco intuitiva de horarios de sábado, desvíos por obras, estaciones parcialmente cerradas y servicios especiales en líneas clave como la 1, 4, 5, 6, 7, A, C, D, N, R y el Rockaway Park Shuttle S, además de ajustes en la conexión con el Staten Island Ferry. Según la información oficial de la MTA para este fin de semana, entre el 3 y el 5 de julio se realizarán trabajos de mantenimiento programados y mejoras de infraestructura, al mismo tiempo que se refuerza la frecuencia en determinados tramos para absorber la demanda extra vinculada a los fuegos artificiales y otros eventos masivos en la ciudad.

Mira también: El ingreso a una estación clave del Metro de Nueva York estará reducido durante 18 meses

Si vives en cualquiera de los cinco boroughs, o estarás de visita en Nueva York durante estos días, entender cómo se reconfigura el mapa del metro puede marcar la diferencia entre llegar con tiempo a tu punto de encuentro o perder varios trenes por una estación cerrada o un servicio desviado. Varias de las modificaciones afectan tramos muy utilizados para cruzar de Queens a Manhattan, como las líneas 7 y 6, así como corredores de alta demanda en el Bronx, en el norte de Manhattan y en el sur de Brooklyn, donde los cambios en la 1, la D, la N y la R pueden alterar recorridos habituales.

La propia autoridad de transporte ha adelantado que el viernes 3 tanto el Metro de Nueva York como el Staten Island Railway funcionarán con un esquema de horario de sábado, mientras que el sábado 4 se añadirá servicio extra en líneas como la A, C, F, N, 2 y 4 durante la tarde y la noche para quienes se acerquen a los principales puntos de observación de los fuegos artificiales. Al mismo tiempo, habrá recortes puntuales, como la suspensión del servicio de ferry en ciertos horarios y el reemplazo del Shuttle S Rockaway Park por trenes A y buses de enlace, que pueden sorprender a quienes esperan un servicio de fin de semana “normal”.

Durante estas fechas, los trenes del Metro de Nueva York lucirán detalles conmemorativos al Día de la Independencia (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

Este escenario mixto de refuerzos y restricciones obliga a que residentes y turistas revisen los cambios línea por línea antes de desplazarse, especialmente si dependen de estaciones concretas como 5 Av/53 St, Clark St en Brooklyn, las paradas de la 1 en Washington Heights o los accesos a las playas en el sureste de Queens. La MTA recomienda complementar los avisos de fin de semana con información en tiempo real mediante su aplicación oficial y su sitio web, donde se actualizan desvíos, tiempos de espera y alternativas sugeridas ante eventuales modificaciones de último momento por obras, clima o grandes concentraciones de personas alrededor de los eventos del 4 de julio.

En esta guía reunimos y organizamos todos esos cambios para que puedas comprobar, de un vistazo, qué ocurre en cada línea del metro y en el Staten Island Railway entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, con foco en cómo afectan los desplazamientos típicos dentro de la ciudad de Nueva York. Encontrarás tablas específicas por servicio con paradas omitidas, desvíos, frecuencias reducidas y rutas alternativas recomendadas, pensadas para que cualquier lector de NYC pueda ajustar su rutina —desde el trayecto al trabajo hasta una salida nocturna por Manhattan, Brooklyn o Queens— minimizando sorpresas y pérdidas de tiempo durante el fin de semana largo.

El Metro de Nueva York ha planificado varios cambios en su servicio para el fin de semana largo del Día de la Independencia (Foto: AFP)

VIERNES 3 DE JULIO

Horario especial

Sistema / línea Tramo / cobertura Fecha Tipo de impacto Detalle Subways (todas las líneas) Sistema de metro de NYC Viernes 3 de julio (Independence Day Observed) Horario de sábado Todos los subways operan con el horario y la frecuencia de un sábado.

Línea 7

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 7 (sentido Flushing) 103 St–Corona Plaza Hasta otoño de 2026, todo el tiempo Parada omitida El tren 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza; usar las estaciones Junction Blvd o 111 St. 7 local/express sentido Manhattan 74 St–Broadway Hasta primavera de 2027, todo el tiempo Express pasa a local Todos los trenes 7 en sentido Manhattan (local y express) paran en 74 St–Broadway; los express hacia Flushing siguen saltándose 74 St–Broadway. Se pueden hacer transferencias en Woodside–61 St con las líneas E, F, M y R. 7 (ambos sentidos) Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av Miércoles, viernes y sábado, 1:30 a 5:00 a.m. Cambio de andén Todos los trenes 7 abordan desde el andén en dirección Flushing. Algunas noches el cambio puede suspenderse o iniciar más tarde por otros trabajos en el túnel Steinway. 7 (sentido Flushing) 82 St, 90 St, 103 St, 111 St (Queens) Vie 3 a sáb 4 de julio, 3:45 a.m. a 3:00 p.m. (fin de semana festivo) Paradas omitidas El 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Se recomienda usar Junction Blvd o Mets–Willets Point y transferir al 7 en dirección Manhattan según el viaje. El servicio opera aproximadamente cada 6 minutos, días y noches. 7 (sentido Flushing) 52 St y 69 St (Queens) Hasta primavera de 2027, todo el tiempo Paradas omitidas El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Se habilitarán andenes temporales en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.

Línea 6

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 6 (sentido Pelham Bay Park) Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo) Paradas omitidas El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 6 a 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles. 6 (en Manhattan) Recorrido en Manhattan Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo) Servicio reducido La línea 6 corre con servicio modificado y una frecuencia aproximada de cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 por trabajos de reemplazo de rieles.

Línea 5

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 5 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo) Express pasa a local El tren 5 hacia uptown corre local en Manhattan, deteniéndose en todas las estaciones entre Grand Central–42 St y 125 St debido a trabajos de reemplazo de vías. 5 (en general) Recorrido habitual Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Servicio reducido La línea 5 opera con intervalos de aproximadamente 12 minutos mientras las líneas 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan por trabajos de reemplazo de rieles.

Línea 4

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 4 (sentido Woodlawn) Burnside Av (Bronx) Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo Parada omitida El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación. Se recomienda usar las estaciones 176 St o 183 St. 4 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Express pasa a local El tren 4 hacia uptown corre local en Manhattan. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones.

Línea 1

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 1 137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo) Servicio parcialmente suspendido No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos, y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St, con paradas en 145 St y 157 St, además de alternativas con las líneas A y C en Washington Heights.

Shuttle S – 42 Street

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas S 42 St Shuttle Times Sq–Grand Central Viernes 3 de julio (Independence Day Observed) Horario de sábado El shuttle 42 St opera con el horario habitual de sábado. S 42 St Shuttle Times Sq–Grand Central Overnight (patrón general) Sin servicio programado Durante la noche no hay shuttle 42 St; se recomienda usar la línea 7 como alternativa entre Times Sq y Grand Central.

Shuttle S – Franklin Av

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas S Franklin Av Shuttle Franklin Avenue Viernes 3 de julio (Independence Day Observed) Horario de sábado El shuttle Franklin Av opera con horario de sábado.

Shuttle S – Rockaway Park

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas S Rockaway Park Shuttle Rockaway Park Viernes 3 de julio (Independence Day Observed) Horario de sábado El shuttle Rockaway Park opera con horario de sábado.

Línea R

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas R (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Se recomienda tomar los trenes D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R, o tomar D/N hasta 36 St y hacer allí la transferencia al servicio R local hacia Manhattan.

Línea N

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas N (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. La MTA sugiere usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir allí al servicio local correspondiente.

Línea L

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas L 1 Av y 3 Av (Manhattan) Miércoles y viernes, 1:30 a 5:00 a.m. Cambio de andén Todos los trenes L abordan desde el andén en dirección Brooklyn en 1 Av y 3 Av. Algunas noches el cambio puede suspenderse o comenzar más tarde por otros trabajos a lo largo de la línea L.

Líneas E y F

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas E, F (5 Av/53 St) Entrada Madison Av Hasta el 17 de julio, todo el tiempo Entrada cerrada La entrada por Madison Av en 5 Av/53 St permanece cerrada por reemplazo de escaleras mecánicas; se debe usar la entrada por 5 Av. E, F (5 Av/53 St) Uso de la estación en hora punta AM Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m. Solo salida (exit-only) En esa franja horaria la estación 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para ingresar, se recomienda usar la estación Lexington Av/53 St (E/F). Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, excepto el lado Madison Av que sigue cerrado.

Línea D

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas D (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Los pasajeros pueden usar D o N hacia Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir ahí a los trenes locales D/N/R según su destino.

SÁBADO 4 DE JULIO

Staten Island Railway (SIR) – conexión con el ferry

Sistema / línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas SIR / Staten Island Ferry St. George (Staten Island) Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Sin conexión con el ferry en St. George El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Manhattan, tomar la línea R hasta 86 St y allí el bus S53 hacia Bay Ridge, o la S79-SBS hacia Bay Ridge. Desde Manhattan, usar R hasta 86 St y transferir a S53 o S79-SBS hacia Staten Island. También hay servicio de buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C entre Staten Island y Manhattan, con tarifa de express.

Línea 7

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 7 (sentido Flushing) 82 St, 90 St, 103 St, 111 St (Queens) Vie 3 a sáb 4 de julio, 3:45 a.m. a 3:00 p.m. (fin de semana festivo) Paradas omitidas El 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Se recomienda usar Junction Blvd o Mets–Willets Point y transferir al 7 en dirección Manhattan según el viaje. El servicio opera aproximadamente cada 6 minutos, días y noches. 7 (sentido Flushing) 52 St y 69 St (Queens) Hasta primavera de 2027, todo el tiempo Paradas omitidas El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Habrá andenes temporales en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. 7 (sentido Flushing) 103 St–Corona Plaza Hasta otoño de 2026, todo el tiempo Parada omitida El tren 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza; usar Junction Blvd o 111 St. 7 (ambos sentidos) Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av Miércoles, viernes y sábado, 1:30 a 5:00 a.m. Cambio de andén Todos los trenes 7 abordan desde el andén en dirección Flushing. Algunas noches el cambio puede suspenderse o iniciar más tarde por otros trabajos en el túnel Steinway.

Línea 6

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 6 (sentido Pelham Bay Park) Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo) Paradas omitidas El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 6 a 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles. 6 (en Manhattan) Recorrido en Manhattan Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo) Servicio reducido La línea 6 opera con servicio modificado y una frecuencia aproximada de cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 por trabajos de reemplazo de rieles.

Línea 5

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 5 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo) Express pasa a local El tren 5 hacia uptown corre local en Manhattan, deteniéndose en todas las estaciones entre Grand Central–42 St y 125 St por trabajos de reemplazo de vías. 5 (en general) Recorrido habitual Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Servicio reducido La línea 5 opera con intervalos de aproximadamente 12 minutos mientras las líneas 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan. 5 / Staten Island Ferry Bowling Green (Manhattan) Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Sin conexión con el ferry en Bowling Green El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, tomar la 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R hacia 86 St, y allí a los buses S53 o S79-SBS. También hay buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C y SIM33C desde Broadway/Morris St.

Línea 4

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 4 (sentido Woodlawn) Burnside Av (Bronx) Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo Parada omitida El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación; se recomienda usar 176 St o 183 St. 4 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Express pasa a local El tren 4 hacia uptown corre local en Manhattan. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones. 4 / Staten Island Ferry Bowling Green (Manhattan) Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Sin conexión con el ferry en Bowling Green El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Desde Bowling Green, tomar la 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y allí transferir a la R hacia 86 St para conectar con los buses S53 o S79-SBS hacia Staten Island. También se indica usar los buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.

Líneas 2 y 3

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 2 Clark St (Brooklyn) Sáb 4 de julio, 7:45 p.m. a 11:00 p.m. Parada omitida en ambos sentidos Los trenes 2 se saltan Clark St en ambos sentidos. Se recomienda usar las estaciones cercanas Borough Hall (2, 3, 4, 5) en Cadman Plaza West y Montague St, o High St (A, C) en Cadman Plaza West entre Middagh St y Clark St. Transferencias entre 2/3 y A/C en Fulton St. 3 Clark St (Brooklyn) Sáb 4 de julio, 7:45 p.m. a 11:00 p.m. Parada omitida en ambos sentidos Los trenes 3 también se saltan Clark St en ambos sentidos. Se sugieren las mismas estaciones alternativas: Borough Hall (2, 3, 4, 5) y High St (A, C). Nota: el servicio nocturno de la 3 solo corre entre Harlem–148 St y 34 St–Penn Station.

Línea 1

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 1 137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo) Servicio parcialmente suspendido No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos, y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St (parando en 145 St y 157 St) y alternativas con A y C. 1 / Staten Island Ferry South Ferry (Manhattan) Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Sin conexión con el ferry en South Ferry El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, la MTA indica permanecer en la R hasta 86 St y allí tomar los buses S53 o S79-SBS; también hay buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.

Shuttle S – Rockaway Park

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas S Rockaway Park Rockaway Park Shuttle (Southeast Queens) Sáb 4 y dom 5 de julio; sáb 11–dom 12; sáb 18–dom 19, días y tardes Servicio suspendido El shuttle S Rockaway Park está suspendido. Los trenes A de Lefferts Blvd operan entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St, reemplazando al shuttle. Nota: los trenes A seguirán operando durante la noche.

Línea R

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas R (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Se recomienda tomar los trenes D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R, o tomar D/N hasta 36 St y hacer allí la transferencia. R / Staten Island Ferry Whitehall St–South Ferry (Manhattan) Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m. Sin conexión con el ferry en Whitehall St–South Ferry El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, quedarse en la R hasta 86 St y tomar los buses S53 o S79-SBS. También se pueden usar buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.

Línea N

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas N (Brooklyn y Manhattan) – desvío especial Entre Canal St y Atlantic Av–Barclays Ctr Sáb 4 de julio, desde las 6:00 p.m. Desvío de ruta (via R) La línea N corre por la ruta de la R en ambos sentidos entre Canal St y Atlantic Av–Barclays Ctr, haciendo paradas en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech y DeKalb Av. Es servicio extra para los fuegos artificiales de Macy’s. N (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para servicio a estas estaciones, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.

Líneas F y E

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas E, F (5 Av/53 St) Entrada Madison Av Hasta el 17 de julio, todo el tiempo Entrada cerrada La entrada por Madison Av en la estación 5 Av/53 St permanece cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av. E, F (5 Av/53 St) Uso de la estación en hora punta AM Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m. Solo salida (exit-only) En esa franja horaria, 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para entrar, se recomienda usar Lexington Av/53 St (E/F). Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, salvo el lado Madison Av que sigue cerrado.

Línea D

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas D (sentido Manhattan) – desvío especial De Coney Island–Stillwell Av a 36 St (Brooklyn) Sáb 4–dom 5 de julio; sáb 11–dom 12; sáb 18–dom 19, de 3:45 a.m. a 10:00 p.m. Desvío de ruta via N En Brooklyn, la D hacia Manhattan corre por la vía de la N desde Coney Island–Stillwell Av hasta 36 St. Los trenes paran en 62 St/New Utrecht Av. Para Bay 50 St, 25 Av, Bay Pkwy, 20 Av, 18 Av y 71 St, tomar la D hasta New Utrecht Av y transferir a un tren hacia Coney Island. Para 55 St, 50 St, Fort Hamilton Pkwy y 9 Av, tomar la D hasta 36 St y transferir a un tren hacia Coney Island. La D se salta 53 St y 45 St días y tardes. D (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, la MTA sugiere usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.

Línea A

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas A (Rockaways) Entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd (Queens) Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 12:30 a.m. a 10:00 p.m. Servicio parcialmente suspendido No hay trenes A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A se desvían hacia Rockaway Park–Beach 116 St o Far Rockaway–Mott Av. Se ofrecen buses shuttle gratuitos con paradas en 80 St, 88 St, Rockaway Blvd, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd con accesos detallados por calle. Esta modificación puede afectar la accesibilidad para algunos usuarios.

DOMINGO 5 DE JULIO

Línea 7

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 7 (sentido Flushing) 52 St y 69 St (Queens) Hasta primavera de 2027, todo el tiempo Paradas omitidas El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. 7 (sentido Flushing) 103 St–Corona Plaza (Queens) Hasta otoño de 2026, todo el tiempo Parada omitida El 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St.

Línea 6

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 6 (sentido Pelham Bay Park) Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (incluye dom 5) Paradas omitidas El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan. Desde estas estaciones, tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles. 6 (en Manhattan) Recorrido en Manhattan Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Servicio reducido El 6 corre con servicio modificado y una frecuencia de aproximadamente cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 debido a trabajos de reemplazo de rieles.

Línea 4

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 4 (sentido Woodlawn) Burnside Av (Bronx) Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo Parada omitida El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación. Se recomienda usar 176 St o 183 St. 4 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Express pasa a local El 4 hacia uptown corre local en Manhattan entre Grand Central–42 St y 125 St. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones.

Línea 5

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 5 (uptown, Manhattan) Grand Central–42 St a 125 St Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Express pasa a local El 5 hacia uptown corre local en Manhattan entre Grand Central–42 St y 125 St por trabajos de reemplazo de vías. 5 (en general) Recorrido habitual Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches Servicio reducido La línea 5 opera aproximadamente cada 12 minutos mientras 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan.

Línea 1

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas 1 137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan) Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (incluye dom 5) Servicio parcialmente suspendido No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St, con paradas en 145 St y 157 St, además de alternativas con las líneas A y C en Washington Heights.

Shuttle S – Rockaway Park

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas S Rockaway Park Rockaway Park Shuttle (Southeast Queens) Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, días y tardes Servicio suspendido El shuttle S Rockaway Park está suspendido. Los trenes A de Lefferts Blvd operan entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St, reemplazando al shuttle. Se indica que el servicio S seguirá operando durante la noche.

Línea N

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas N (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, usar N o D hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a un tren local, o hasta 36 St y transferir allí a un tren que sí pare en estas estaciones.

Línea R

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas R (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, 11:45 p.m. a 5:00 a.m. Paradas omitidas El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para servicio, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a la R local para regresar a estas estaciones.

Línea F

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas F (5 Av/53 St) Entrada Madison Av Hasta el 17 de julio, todo el tiempo Entrada cerrada La entrada por Madison Av en la estación 5 Av/53 St está cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av. F (5 Av/53 St) Uso de la estación en hora punta AM Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m. Solo salida (exit-only) En esa franja horaria, 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para ingresar a la línea F, se recomienda usar Lexington Av/53 St. Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, salvo el cierre permanente de la entrada Madison Av.

Línea E

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas E (5 Av/53 St) Entrada Madison Av Hasta el 17 de julio, todo el tiempo Entrada cerrada La entrada por Madison Av en 5 Av/53 St está cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av. E (5 Av/53 St) Uso de la estación en hora punta AM Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m. Solo salida (exit-only) En ese horario, 5 Av/53 St solo permite salir. Para entrar a la E, se recomienda usar Lexington Av/53 St. Fuera de esa franja, la estación opera con normalidad excepto por el cierre de la entrada de Madison Av.

Línea D

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas D (sentido Manhattan) – desvío vía N De Coney Island–Stillwell Av a 36 St (Brooklyn) Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 3:45 a.m. a 10:00 p.m. Desvío de ruta vía N En Brooklyn, la D hacia Manhattan corre por la ruta de la N desde Coney Island–Stillwell Av hasta 36 St. Los trenes paran en 62 St/New Utrecht Av. Para Bay 50 St, 25 Av, Bay Pkwy, 20 Av, 18 Av y 71 St, tomar la D hasta New Utrecht Av y transferir a un tren hacia Coney Island. Para 55 St, 50 St, Fort Hamilton Pkwy y 9 Av, tomar la D hasta 36 St y transferir a un tren hacia Coney Island. La D se salta 53 St y 45 St durante el día y la tarde. D (sentido Manhattan) 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn) Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight) Paradas omitidas El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.

Línea C

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas C Entre 168 St y Euclid Av Dom 5 de julio, 10:00 a.m. a 11:30 p.m. Servicio extra Se ofrece servicio adicional de la línea C entre 168 St y Euclid Av. Se recuerda que la C no opera durante la noche. El refuerzo se debe a la demanda adicional por el torneo de la Copa del Mundo 2026.

Línea A

Línea Tramo / cobertura Fechas y horarios Tipo de impacto Detalle / alternativas A (Rockaways) Entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd (Queens) Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 12:30 a.m. a 10:00 p.m. Servicio parcialmente suspendido No hay trenes A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A se desvían hacia Rockaway Park–Beach 116 St o Far Rockaway–Mott Av. Se ofrecen buses shuttle gratuitos que paran en 80 St, 88 St, Rockaway Blvd, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd, con accesos detallados por calle. Esta modificación puede afectar la accesibilidad para algunos usuarios.

Además de los cambios por los feriados, la línea 7 es de las líneas con mayor cantidad de modificaciones (Foto: AP)

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