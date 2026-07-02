Planificar un viaje en transporte público durante el fin de semana largo del 4 de julio en la ciudad de Nueva York exige dedicar unos minutos extra antes de salir de casa, especialmente si vas a moverte entre Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island para ver los fuegos artificiales o disfrutar de actividades al aire libre. Este año, el feriado llega con una combinación poco intuitiva de horarios de sábado, desvíos por obras, estaciones parcialmente cerradas y servicios especiales en líneas clave como la 1, 4, 5, 6, 7, A, C, D, N, R y el Rockaway Park Shuttle S, además de ajustes en la conexión con el Staten Island Ferry. Según la información oficial de la MTA para este fin de semana, entre el 3 y el 5 de julio se realizarán trabajos de mantenimiento programados y mejoras de infraestructura, al mismo tiempo que se refuerza la frecuencia en determinados tramos para absorber la demanda extra vinculada a los fuegos artificiales y otros eventos masivos en la ciudad.
Si vives en cualquiera de los cinco boroughs, o estarás de visita en Nueva York durante estos días, entender cómo se reconfigura el mapa del metro puede marcar la diferencia entre llegar con tiempo a tu punto de encuentro o perder varios trenes por una estación cerrada o un servicio desviado. Varias de las modificaciones afectan tramos muy utilizados para cruzar de Queens a Manhattan, como las líneas 7 y 6, así como corredores de alta demanda en el Bronx, en el norte de Manhattan y en el sur de Brooklyn, donde los cambios en la 1, la D, la N y la R pueden alterar recorridos habituales.
La propia autoridad de transporte ha adelantado que el viernes 3 tanto el Metro de Nueva York como el Staten Island Railway funcionarán con un esquema de horario de sábado, mientras que el sábado 4 se añadirá servicio extra en líneas como la A, C, F, N, 2 y 4 durante la tarde y la noche para quienes se acerquen a los principales puntos de observación de los fuegos artificiales. Al mismo tiempo, habrá recortes puntuales, como la suspensión del servicio de ferry en ciertos horarios y el reemplazo del Shuttle S Rockaway Park por trenes A y buses de enlace, que pueden sorprender a quienes esperan un servicio de fin de semana “normal”.
Este escenario mixto de refuerzos y restricciones obliga a que residentes y turistas revisen los cambios línea por línea antes de desplazarse, especialmente si dependen de estaciones concretas como 5 Av/53 St, Clark St en Brooklyn, las paradas de la 1 en Washington Heights o los accesos a las playas en el sureste de Queens. La MTA recomienda complementar los avisos de fin de semana con información en tiempo real mediante su aplicación oficial y su sitio web, donde se actualizan desvíos, tiempos de espera y alternativas sugeridas ante eventuales modificaciones de último momento por obras, clima o grandes concentraciones de personas alrededor de los eventos del 4 de julio.
En esta guía reunimos y organizamos todos esos cambios para que puedas comprobar, de un vistazo, qué ocurre en cada línea del metro y en el Staten Island Railway entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, con foco en cómo afectan los desplazamientos típicos dentro de la ciudad de Nueva York. Encontrarás tablas específicas por servicio con paradas omitidas, desvíos, frecuencias reducidas y rutas alternativas recomendadas, pensadas para que cualquier lector de NYC pueda ajustar su rutina —desde el trayecto al trabajo hasta una salida nocturna por Manhattan, Brooklyn o Queens— minimizando sorpresas y pérdidas de tiempo durante el fin de semana largo.
VIERNES 3 DE JULIO
Horario especial
|Sistema / línea
|Tramo / cobertura
|Fecha
|Tipo de impacto
|Detalle
|Subways (todas las líneas)
|Sistema de metro de NYC
|Viernes 3 de julio (Independence Day Observed)
|Horario de sábado
|Todos los subways operan con el horario y la frecuencia de un sábado.
Línea 7
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|7 (sentido Flushing)
|103 St–Corona Plaza
|Hasta otoño de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El tren 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza; usar las estaciones Junction Blvd o 111 St.
|7 local/express sentido Manhattan
|74 St–Broadway
|Hasta primavera de 2027, todo el tiempo
|Express pasa a local
|Todos los trenes 7 en sentido Manhattan (local y express) paran en 74 St–Broadway; los express hacia Flushing siguen saltándose 74 St–Broadway. Se pueden hacer transferencias en Woodside–61 St con las líneas E, F, M y R.
|7 (ambos sentidos)
|Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av
|Miércoles, viernes y sábado, 1:30 a 5:00 a.m.
|Cambio de andén
|Todos los trenes 7 abordan desde el andén en dirección Flushing. Algunas noches el cambio puede suspenderse o iniciar más tarde por otros trabajos en el túnel Steinway.
|7 (sentido Flushing)
|82 St, 90 St, 103 St, 111 St (Queens)
|Vie 3 a sáb 4 de julio, 3:45 a.m. a 3:00 p.m. (fin de semana festivo)
|Paradas omitidas
|El 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Se recomienda usar Junction Blvd o Mets–Willets Point y transferir al 7 en dirección Manhattan según el viaje. El servicio opera aproximadamente cada 6 minutos, días y noches.
|7 (sentido Flushing)
|52 St y 69 St (Queens)
|Hasta primavera de 2027, todo el tiempo
|Paradas omitidas
|El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Se habilitarán andenes temporales en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
Línea 6
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|6 (sentido Pelham Bay Park)
|Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo)
|Paradas omitidas
|El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 6 a 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles.
|6 (en Manhattan)
|Recorrido en Manhattan
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo)
|Servicio reducido
|La línea 6 corre con servicio modificado y una frecuencia aproximada de cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 por trabajos de reemplazo de rieles.
Línea 5
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|5 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo)
|Express pasa a local
|El tren 5 hacia uptown corre local en Manhattan, deteniéndose en todas las estaciones entre Grand Central–42 St y 125 St debido a trabajos de reemplazo de vías.
|5 (en general)
|Recorrido habitual
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Servicio reducido
|La línea 5 opera con intervalos de aproximadamente 12 minutos mientras las líneas 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan por trabajos de reemplazo de rieles.
Línea 4
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|4 (sentido Woodlawn)
|Burnside Av (Bronx)
|Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación. Se recomienda usar las estaciones 176 St o 183 St.
|4 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Express pasa a local
|El tren 4 hacia uptown corre local en Manhattan. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones.
Línea 1
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|1
|137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo)
|Servicio parcialmente suspendido
|No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos, y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St, con paradas en 145 St y 157 St, además de alternativas con las líneas A y C en Washington Heights.
Shuttle S – 42 Street
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|S 42 St Shuttle
|Times Sq–Grand Central
|Viernes 3 de julio (Independence Day Observed)
|Horario de sábado
|El shuttle 42 St opera con el horario habitual de sábado.
|S 42 St Shuttle
|Times Sq–Grand Central
|Overnight (patrón general)
|Sin servicio programado
|Durante la noche no hay shuttle 42 St; se recomienda usar la línea 7 como alternativa entre Times Sq y Grand Central.
Shuttle S – Franklin Av
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|S Franklin Av
|Shuttle Franklin Avenue
|Viernes 3 de julio (Independence Day Observed)
|Horario de sábado
|El shuttle Franklin Av opera con horario de sábado.
Shuttle S – Rockaway Park
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|S Rockaway Park
|Shuttle Rockaway Park
|Viernes 3 de julio (Independence Day Observed)
|Horario de sábado
|El shuttle Rockaway Park opera con horario de sábado.
Línea R
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|R (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Se recomienda tomar los trenes D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R, o tomar D/N hasta 36 St y hacer allí la transferencia al servicio R local hacia Manhattan.
Línea N
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|N (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. La MTA sugiere usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir allí al servicio local correspondiente.
Línea L
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|L
|1 Av y 3 Av (Manhattan)
|Miércoles y viernes, 1:30 a 5:00 a.m.
|Cambio de andén
|Todos los trenes L abordan desde el andén en dirección Brooklyn en 1 Av y 3 Av. Algunas noches el cambio puede suspenderse o comenzar más tarde por otros trabajos a lo largo de la línea L.
Líneas E y F
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|E, F (5 Av/53 St)
|Entrada Madison Av
|Hasta el 17 de julio, todo el tiempo
|Entrada cerrada
|La entrada por Madison Av en 5 Av/53 St permanece cerrada por reemplazo de escaleras mecánicas; se debe usar la entrada por 5 Av.
|E, F (5 Av/53 St)
|Uso de la estación en hora punta AM
|Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m.
|Solo salida (exit-only)
|En esa franja horaria la estación 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para ingresar, se recomienda usar la estación Lexington Av/53 St (E/F). Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, excepto el lado Madison Av que sigue cerrado.
Línea D
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|D (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Los pasajeros pueden usar D o N hacia Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir ahí a los trenes locales D/N/R según su destino.
SÁBADO 4 DE JULIO
Staten Island Railway (SIR) – conexión con el ferry
|Sistema / línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|SIR / Staten Island Ferry
|St. George (Staten Island)
|Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
|Sin conexión con el ferry en St. George
|El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Manhattan, tomar la línea R hasta 86 St y allí el bus S53 hacia Bay Ridge, o la S79-SBS hacia Bay Ridge. Desde Manhattan, usar R hasta 86 St y transferir a S53 o S79-SBS hacia Staten Island. También hay servicio de buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C entre Staten Island y Manhattan, con tarifa de express.
Línea 7
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|7 (sentido Flushing)
|82 St, 90 St, 103 St, 111 St (Queens)
|Vie 3 a sáb 4 de julio, 3:45 a.m. a 3:00 p.m. (fin de semana festivo)
|Paradas omitidas
|El 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St. Se recomienda usar Junction Blvd o Mets–Willets Point y transferir al 7 en dirección Manhattan según el viaje. El servicio opera aproximadamente cada 6 minutos, días y noches.
|7 (sentido Flushing)
|52 St y 69 St (Queens)
|Hasta primavera de 2027, todo el tiempo
|Paradas omitidas
|El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway. Habrá andenes temporales en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
|7 (sentido Flushing)
|103 St–Corona Plaza
|Hasta otoño de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El tren 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza; usar Junction Blvd o 111 St.
|7 (ambos sentidos)
|Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av
|Miércoles, viernes y sábado, 1:30 a 5:00 a.m.
|Cambio de andén
|Todos los trenes 7 abordan desde el andén en dirección Flushing. Algunas noches el cambio puede suspenderse o iniciar más tarde por otros trabajos en el túnel Steinway.
Línea 6
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|6 (sentido Pelham Bay Park)
|Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo)
|Paradas omitidas
|El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 6 a 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles.
|6 (en Manhattan)
|Recorrido en Manhattan
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo)
|Servicio reducido
|La línea 6 opera con servicio modificado y una frecuencia aproximada de cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 por trabajos de reemplazo de rieles.
Línea 5
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|5 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches (fin de semana festivo)
|Express pasa a local
|El tren 5 hacia uptown corre local en Manhattan, deteniéndose en todas las estaciones entre Grand Central–42 St y 125 St por trabajos de reemplazo de vías.
|5 (en general)
|Recorrido habitual
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Servicio reducido
|La línea 5 opera con intervalos de aproximadamente 12 minutos mientras las líneas 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan.
|5 / Staten Island Ferry
|Bowling Green (Manhattan)
|Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
|Sin conexión con el ferry en Bowling Green
|El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, tomar la 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R hacia 86 St, y allí a los buses S53 o S79-SBS. También hay buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C y SIM33C desde Broadway/Morris St.
Línea 4
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|4 (sentido Woodlawn)
|Burnside Av (Bronx)
|Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación; se recomienda usar 176 St o 183 St.
|4 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Express pasa a local
|El tren 4 hacia uptown corre local en Manhattan. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones.
|4 / Staten Island Ferry
|Bowling Green (Manhattan)
|Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
|Sin conexión con el ferry en Bowling Green
|El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Desde Bowling Green, tomar la 4 hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y allí transferir a la R hacia 86 St para conectar con los buses S53 o S79-SBS hacia Staten Island. También se indica usar los buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.
Líneas 2 y 3
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|2
|Clark St (Brooklyn)
|Sáb 4 de julio, 7:45 p.m. a 11:00 p.m.
|Parada omitida en ambos sentidos
|Los trenes 2 se saltan Clark St en ambos sentidos. Se recomienda usar las estaciones cercanas Borough Hall (2, 3, 4, 5) en Cadman Plaza West y Montague St, o High St (A, C) en Cadman Plaza West entre Middagh St y Clark St. Transferencias entre 2/3 y A/C en Fulton St.
|3
|Clark St (Brooklyn)
|Sáb 4 de julio, 7:45 p.m. a 11:00 p.m.
|Parada omitida en ambos sentidos
|Los trenes 3 también se saltan Clark St en ambos sentidos. Se sugieren las mismas estaciones alternativas: Borough Hall (2, 3, 4, 5) y High St (A, C). Nota: el servicio nocturno de la 3 solo corre entre Harlem–148 St y 34 St–Penn Station.
Línea 1
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|1
|137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (fin de semana festivo)
|Servicio parcialmente suspendido
|No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos, y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St (parando en 145 St y 157 St) y alternativas con A y C.
|1 / Staten Island Ferry
|South Ferry (Manhattan)
|Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
|Sin conexión con el ferry en South Ferry
|El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, la MTA indica permanecer en la R hasta 86 St y allí tomar los buses S53 o S79-SBS; también hay buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.
Shuttle S – Rockaway Park
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|S Rockaway Park
|Rockaway Park Shuttle (Southeast Queens)
|Sáb 4 y dom 5 de julio; sáb 11–dom 12; sáb 18–dom 19, días y tardes
|Servicio suspendido
|El shuttle S Rockaway Park está suspendido. Los trenes A de Lefferts Blvd operan entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St, reemplazando al shuttle. Nota: los trenes A seguirán operando durante la noche.
Línea R
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|R (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Se recomienda tomar los trenes D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a la R, o tomar D/N hasta 36 St y hacer allí la transferencia.
|R / Staten Island Ferry
|Whitehall St–South Ferry (Manhattan)
|Sáb 4 de julio, 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y 8:00 p.m. a 10:00 p.m.
|Sin conexión con el ferry en Whitehall St–South Ferry
|El Staten Island Ferry no opera en estos horarios. Para servicio alternativo a Staten Island, quedarse en la R hasta 86 St y tomar los buses S53 o S79-SBS. También se pueden usar buses express SIM1C, SIM3C, SIM4C, SIM33C desde Broadway/Morris St.
Línea N
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|N (Brooklyn y Manhattan) – desvío especial
|Entre Canal St y Atlantic Av–Barclays Ctr
|Sáb 4 de julio, desde las 6:00 p.m.
|Desvío de ruta (via R)
|La línea N corre por la ruta de la R en ambos sentidos entre Canal St y Atlantic Av–Barclays Ctr, haciendo paradas en City Hall, Cortlandt St, Rector St, Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech y DeKalb Av. Es servicio extra para los fuegos artificiales de Macy’s.
|N (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para servicio a estas estaciones, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.
Líneas F y E
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|E, F (5 Av/53 St)
|Entrada Madison Av
|Hasta el 17 de julio, todo el tiempo
|Entrada cerrada
|La entrada por Madison Av en la estación 5 Av/53 St permanece cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av.
|E, F (5 Av/53 St)
|Uso de la estación en hora punta AM
|Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m.
|Solo salida (exit-only)
|En esa franja horaria, 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para entrar, se recomienda usar Lexington Av/53 St (E/F). Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, salvo el lado Madison Av que sigue cerrado.
Línea D
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|D (sentido Manhattan) – desvío especial
|De Coney Island–Stillwell Av a 36 St (Brooklyn)
|Sáb 4–dom 5 de julio; sáb 11–dom 12; sáb 18–dom 19, de 3:45 a.m. a 10:00 p.m.
|Desvío de ruta via N
|En Brooklyn, la D hacia Manhattan corre por la vía de la N desde Coney Island–Stillwell Av hasta 36 St. Los trenes paran en 62 St/New Utrecht Av. Para Bay 50 St, 25 Av, Bay Pkwy, 20 Av, 18 Av y 71 St, tomar la D hasta New Utrecht Av y transferir a un tren hacia Coney Island. Para 55 St, 50 St, Fort Hamilton Pkwy y 9 Av, tomar la D hasta 36 St y transferir a un tren hacia Coney Island. La D se salta 53 St y 45 St días y tardes.
|D (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, la MTA sugiere usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.
Línea A
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|A (Rockaways)
|Entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd (Queens)
|Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 12:30 a.m. a 10:00 p.m.
|Servicio parcialmente suspendido
|No hay trenes A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A se desvían hacia Rockaway Park–Beach 116 St o Far Rockaway–Mott Av. Se ofrecen buses shuttle gratuitos con paradas en 80 St, 88 St, Rockaway Blvd, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd con accesos detallados por calle. Esta modificación puede afectar la accesibilidad para algunos usuarios.
DOMINGO 5 DE JULIO
Línea 7
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|7 (sentido Flushing)
|52 St y 69 St (Queens)
|Hasta primavera de 2027, todo el tiempo
|Paradas omitidas
|El 7 hacia Flushing se salta 52 St y 69 St. Todos los trenes en Woodside–61 St abordan desde el andén en dirección Manhattan. Usar 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.
|7 (sentido Flushing)
|103 St–Corona Plaza (Queens)
|Hasta otoño de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El 7 hacia Flushing se salta 103 St–Corona Plaza. Usar Junction Blvd o 111 St.
Línea 6
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|6 (sentido Pelham Bay Park)
|Brook Av, Cypress Av, E 143 St, E 149 St, Longwood Av (Bronx)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (incluye dom 5)
|Paradas omitidas
|El 6 hacia Pelham Bay Park se salta estas estaciones por mantenimiento de vías. Para llegar a ellas, tomar el 6 hasta Hunts Point Av y transferir a un tren hacia Manhattan. Desde estas estaciones, tomar el 6 hasta 3 Av–138 St y transferir a un tren hacia Pelham Bay Park. Algunas alternativas no son totalmente accesibles.
|6 (en Manhattan)
|Recorrido en Manhattan
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Servicio reducido
|El 6 corre con servicio modificado y una frecuencia de aproximadamente cada 8 minutos en Manhattan, compartiendo la vía local con las líneas 4 y 5 debido a trabajos de reemplazo de rieles.
Línea 4
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|4 (sentido Woodlawn)
|Burnside Av (Bronx)
|Hasta septiembre de 2026, todo el tiempo
|Parada omitida
|El 4 hacia Woodlawn se salta Burnside Av por mejoras de estación. Se recomienda usar 176 St o 183 St.
|4 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Express pasa a local
|El 4 hacia uptown corre local en Manhattan entre Grand Central–42 St y 125 St. Los trenes nocturnos locales también sirven estas estaciones.
Línea 5
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|5 (uptown, Manhattan)
|Grand Central–42 St a 125 St
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Express pasa a local
|El 5 hacia uptown corre local en Manhattan entre Grand Central–42 St y 125 St por trabajos de reemplazo de vías.
|5 (en general)
|Recorrido habitual
|Vie 3 a dom 5 de julio, días y noches
|Servicio reducido
|La línea 5 opera aproximadamente cada 12 minutos mientras 4, 5 y 6 comparten la vía local en Manhattan.
Línea 1
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|1
|137 St–City College a 168 St–Washington Heights (Upper Manhattan)
|Jue 2, 11:45 p.m. a lun 6, 5:00 a.m. (incluye dom 5)
|Servicio parcialmente suspendido
|No hay servicio de la 1 entre 137 St–City College y 168 St. La línea opera en dos secciones: South Ferry–137 St cada 8 minutos y 168 St–Van Cortlandt Park–242 St cada 12 minutos. Hay autobuses shuttle gratuitos T204 entre 137 St–City College y 168 St, con paradas en 145 St y 157 St, además de alternativas con las líneas A y C en Washington Heights.
Shuttle S – Rockaway Park
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|S Rockaway Park
|Rockaway Park Shuttle (Southeast Queens)
|Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, días y tardes
|Servicio suspendido
|El shuttle S Rockaway Park está suspendido. Los trenes A de Lefferts Blvd operan entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St, reemplazando al shuttle. Se indica que el servicio S seguirá operando durante la noche.
Línea N
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|N (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El N hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, usar N o D hasta Atlantic Av–Barclays Ctr y transferir a un tren local, o hasta 36 St y transferir allí a un tren que sí pare en estas estaciones.
Línea R
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|R (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, 11:45 p.m. a 5:00 a.m.
|Paradas omitidas
|El R hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para servicio, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a la R local para regresar a estas estaciones.
Línea F
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|F (5 Av/53 St)
|Entrada Madison Av
|Hasta el 17 de julio, todo el tiempo
|Entrada cerrada
|La entrada por Madison Av en la estación 5 Av/53 St está cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av.
|F (5 Av/53 St)
|Uso de la estación en hora punta AM
|Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m.
|Solo salida (exit-only)
|En esa franja horaria, 5 Av/53 St funciona solo como salida. Para ingresar a la línea F, se recomienda usar Lexington Av/53 St. Fuera de ese horario, la estación opera normalmente, salvo el cierre permanente de la entrada Madison Av.
Línea E
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|E (5 Av/53 St)
|Entrada Madison Av
|Hasta el 17 de julio, todo el tiempo
|Entrada cerrada
|La entrada por Madison Av en 5 Av/53 St está cerrada. Se debe usar la entrada por 5 Av.
|E (5 Av/53 St)
|Uso de la estación en hora punta AM
|Hasta el 17 de julio, lunes a viernes, 6:30 a 10:30 a.m.
|Solo salida (exit-only)
|En ese horario, 5 Av/53 St solo permite salir. Para entrar a la E, se recomienda usar Lexington Av/53 St. Fuera de esa franja, la estación opera con normalidad excepto por el cierre de la entrada de Madison Av.
Línea D
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|D (sentido Manhattan) – desvío vía N
|De Coney Island–Stillwell Av a 36 St (Brooklyn)
|Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 3:45 a.m. a 10:00 p.m.
|Desvío de ruta vía N
|En Brooklyn, la D hacia Manhattan corre por la ruta de la N desde Coney Island–Stillwell Av hasta 36 St. Los trenes paran en 62 St/New Utrecht Av. Para Bay 50 St, 25 Av, Bay Pkwy, 20 Av, 18 Av y 71 St, tomar la D hasta New Utrecht Av y transferir a un tren hacia Coney Island. Para 55 St, 50 St, Fort Hamilton Pkwy y 9 Av, tomar la D hasta 36 St y transferir a un tren hacia Coney Island. La D se salta 53 St y 45 St durante el día y la tarde.
|D (sentido Manhattan)
|25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St (Brooklyn)
|Vie 3–lun 6 y vie 10–lun 13 de julio, noches (overnight)
|Paradas omitidas
|El D hacia Manhattan se salta 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St y Union St. Para estas estaciones, usar D o N hasta Atlantic Av–Barclays Ctr o 36 St y transferir a un tren local.
Línea C
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|C
|Entre 168 St y Euclid Av
|Dom 5 de julio, 10:00 a.m. a 11:30 p.m.
|Servicio extra
|Se ofrece servicio adicional de la línea C entre 168 St y Euclid Av. Se recuerda que la C no opera durante la noche. El refuerzo se debe a la demanda adicional por el torneo de la Copa del Mundo 2026.
Línea A
|Línea
|Tramo / cobertura
|Fechas y horarios
|Tipo de impacto
|Detalle / alternativas
|A (Rockaways)
|Entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd (Queens)
|Sáb 4–dom 5, sáb 11–dom 12 y sáb 18–dom 19 de julio, 12:30 a.m. a 10:00 p.m.
|Servicio parcialmente suspendido
|No hay trenes A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A se desvían hacia Rockaway Park–Beach 116 St o Far Rockaway–Mott Av. Se ofrecen buses shuttle gratuitos que paran en 80 St, 88 St, Rockaway Blvd, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd, con accesos detallados por calle. Esta modificación puede afectar la accesibilidad para algunos usuarios.
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