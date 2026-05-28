Con la llegada del verano, la ciudad volvió a agitarse: la gente desempolva sombreros, neveras portátiles y playlists de playa mientras los restaurantes latinos del East Village y las bodegas de Washington Heights se llenan de pedidos para llevar. En ese contexto, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó el regreso del famoso servicio “Cannonball” del Long Island Rail Road (LIRR), el tren exprés que conecta Penn Station con los Hamptons. Este servicio, muy esperado por neoyorquinos —incluyendo familias dominicanas, puertorriqueñas y mexicanas que buscan una escapada de fin de semana— promete acortar horas de viaje y facilitar el traslado hacia playas como Westhampton y Montauk en plena temporada alta. El restablecimiento del la “bala de cañón” es también una señal de normalidad para muchos trabajadores y locales que planifican sus vacaciones de verano fuera de la ciudad.

¿QUÉ ES EL SERVICIO “CANNONBALL” Y A DÓNDE LLEGARÁ?

Tal como lo explican medios locales como AM New York y Secret NYC, el “Cannonball” no es un tren de alta velocidad internacional, pero sí el servicio exprés más conocido del LIRR cada verano. Su principal ventaja es saltarse la mayoría de las paradas entre Manhattan y el East End, reduciendo considerablemente el tiempo de traslado para quien quiere pasar el día o el fin de semana en las playas de Long Island.

Estaciones del Cannonball (ruta y paradas confirmadas):

Ruta del tren Paradas confirmadas Salida desde Manhattan Penn Station Primera parada en Long Island West Hampton Otras estaciones Southampton, Bridgehampton, East Hampton Destino final Montauk

Según Rob Free, presidente del LIRR, el objetivo es ofrecer una alternativa rápida y cómoda para quienes desean disfrutar las playas, restaurantes y vida nocturna de los Hamptons sin complicaciones.

El servicio inició poco antes del fin de semana del Memorial Day (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CUÁNTO TARDA EL VIAJE DESDE MANHATTAN?

Gracias a que el Cannonball omite muchas paradas, el tiempo de viaje se reduce respecto a trenes regulares, algo clave para quienes salen después del trabajo o buscan aprovechar el día entero en la playa.

Tiempo estimado del Cannonball:

Día del servicio Tiempo hasta West Hampton Jueves 92 minutos Viernes 96 minutos

Para muchos, esa diferencia se traduce en varias horas ganadas frente a otras rutas: más tiempo para poner la toalla en la arena, probar un lobster roll o visitar un mercadito local.

El viaje en este servicio dura poco más de hora y media (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CUÁNTO CUESTA EL BOLETO DEL CANNONBALL?

La MTA confirmó que el boleto del Cannonball costará US$33 por pasajero. No es la opción más barata del sistema, pero compensa a quienes valoran el tiempo y la comodidad de un servicio directo.

Precio confirmado: Boleto del Cannonball — US$33

Servicio operado por: LIRR

Tipo de servicio: Ruta exprés de verano

¿HASTA CUÁNDO FUNCIONARÁ EL SERVICIO ESPECIAL?

El Cannonball operará durante toda la temporada de verano de 2026 con salidas programadas los jueves y viernes desde Penn Station hacia los Hamptons. Habrá excepciones en fechas puntuales por ajustes operativos o feriados.

Fechas sin servicio Motivo 18 y 19 de junio Ajustes operativos 2 y 3 de julio Semana del 4 de julio

El servicio de regreso hacia Nueva York funcionará los domingos por la noche; durante el fin de semana de Memorial Day el retorno especial será el lunes festivo.

IMPACTO LOCAL Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Evita horas punta en Penn Station: llega con tiempo si viajas con grupo y equipaje de playa.

Compra con antelación: los boletos del Cannonball pueden agotarse los viernes y feriados; revisa la app de la MTA o el sitio del LIRR.

Opción gastronómica en ruta: muchos viajeros combinan el viaje con paradas para comer en roadside delis o bodegas de Long Island; prueba un “lobster roll” si quieres algo típico de la zona.

Conexión cultural: para la comunidad hispana en Nueva York, ir a los Hamptons es parte del ritual veraniego —desde celebraciones familiares hasta bodas y encuentros de amigos— así que el Cannonball vuelve a ser una pieza clave del calendario estival.

¿POR QUÉ IMPORTA AHORA?

El restablecimiento del Cannonball no solo alivia la demanda de transporte para quienes escapan del calor urbano; también es simbólico: tras negociaciones que evitaron una huelga, la MTA refuerza servicios estacionales pensados en la movilidad masiva. Para los lectores de Nueva York, especialmente hispanohablantes que planifican escapadas de fin de semana, representa una alternativa práctica, segura y relativamente rápida.

Pasajeras del LIRR Cannonball instantes previos al inicio del viaje (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

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