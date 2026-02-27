En una ciudad como Nueva York, donde cada dólar cuenta y conseguir un trabajo estable sin necesidad de un título universitario no siempre es fácil, la noticia de nuevas vacantes en la MTA genera atención entre muchos residentes —desde jóvenes recién graduados del high school hasta personas que llevan años trabajando en limpieza, mantenimiento o servicios públicos. Esta oportunidad, impulsada por la Metropolitan Transportation Authority, no solo permite ingresar al sistema de transporte más grande del país, sino también asegurar un ingreso competitivo y beneficios sindicales que representan tranquilidad para muchas familias latinoamericanas que hacen vida en los cinco condados. Con un salario que puede llegar hasta los US$31.69 por hora y sin exigir estudios universitarios, el puesto disponible dentro del sistema ferroviario de Staten Island Railway ya está recibiendo solicitudes desde toda la ciudad.

UN EMPLEO EN EL STATEN ISLAND RAILWAY CON SUELDO ESCALONADO

La vacante corresponde al puesto de Car Cleaner (limpiador de vagones) para el Staten Island Railway, operado por la MTA a través de SIRTOA. Se trata de un empleo regular, no temporal, con jornadas de 40 horas semanales y turnos rotativos. Un punto importante es que el salario aumenta gradualmente cada año hasta el sexto año de servicio, lo que representa una mejora real en los ingresos con el paso del tiempo.

Escala salarial por año

Año de servicio Salario por hora 1° año US$22.18 2° año US$23.76 3° año US$25.35 4° año US$26.93 5° año US$28.52 6° año US$31.69

Este aumento forma parte del acuerdo colectivo del sindicato SMART (Sheet Metal Air Rail Transportation), por lo que podría variar si se renegocian condiciones laborales. Calculado a tiempo completo, este sueldo puede superar los US$65,000 anuales, convirtiéndose en una opción sólida para quienes buscan estabilidad en el sector público en Nueva York.

Una trabajadora de la MTA limpiando el ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto referencial: MTA)

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO?

Más allá del salario, es importante entender qué implica el puesto. Los Car Cleaners son quienes mantienen en condiciones óptimas los trenes del Staten Island Railway, asegurando que los miles de pasajeros que viajan diariamente encuentren un servicio limpio y seguro.

Principales responsabilidades:

Lavar a presión el exterior de los vagones

Fregar y trapear los interiores

Retirar chicles y basura

Barrer, tratar manchas y enjuagar pisos

Verificar que no haya grafitis ni anuncios no autorizados

Es un trabajo físico que se realiza en distintas condiciones climáticas —desde los inviernos fríos del ferry hasta los días calurosos de verano— y requiere levantar al menos 50 libras (unos 23 kilos). Los turnos pueden incluir noches, fines de semana y días festivos. Si eres una persona organizada, detallista y con buena disposición, esta labor puede encajar perfectamente con tu perfil.

Los elegidos por la MTA se desempeñarán en el tren SIR del Metro de Nueva York (Foto: Marc A. Hermann / MTA) / Marc A. Hermann

REQUISITOS MÍNIMOS PARA POSTULAR

Una de las razones por las que esta vacante está generando tanto interés es que no exige estudios universitarios, lo cual abre la puerta a muchos trabajadores del área metropolitana que buscan mejorar su situación económica.

Educación y requisitos obligatorios:

Diploma de escuela secundaria (High School Diploma)

Licencia de conducir válida y sin restricciones

Capacidad para levantar al menos 50 libras

Comprensión y comunicación básica en inglés

El proceso de selección evalúa la educación, la experiencia, las habilidades y una entrevista personal. La MTA además se declara un empleador con igualdad de oportunidades, incluyendo a veteranos, mujeres y personas con discapacidades.

DATOS CLAVE DEL PUESTO

Detalle Información Puesto Car Cleaner Job ID 12705 Unidad SIRTOA Departamento Mechanical Ubicación Staten Island Railway Tipo Regular (tiempo completo) Fecha de publicación 20 de febrero de 2026 Cierre Hasta cubrir vacante

¿CÓMO APLICAR?

Las solicitudes se realizan exclusivamente en el portal oficial de empleos de la MTA.

Pasos para postular:

Ingresar al sitio de carreras de la MTA Buscar el Job ID 12705 o el título Car Cleaner Crear una cuenta o iniciar sesión Completar la solicitud y cargar tu información personal y laboral

Antes de aplicar, asegúrate de que tu licencia de conducir esté vigente y sin restricciones, ya que este es un requisito obligatorio para avanzar en el proceso.

Si vives en Nueva York —especialmente en áreas como Staten Island, Brooklyn o el Bronx— y estás buscando un trabajo estable, con salario competitivo y sin necesidad de título universitario, esta puede ser una excelente oportunidad. No es un empleo de oficina, pero ofrece crecimiento salarial, seguridad laboral y el prestigio de trabajar para una de las agencias de transporte público más grandes del país.

Un consejo importante: aplica cuanto antes. Estas vacantes suelen recibir cientos de solicitudes y se cierran tan pronto como se llenan los cupos.

