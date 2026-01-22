Hablar de empleo en Nueva York siempre despierta interés, especialmente entre quienes buscan estabilidad y buenos ingresos en una ciudad tan cara como la Gran Manzana. Para muchos hispanos que viven en barrios como Queens, El Bronx o Brooklyn, obtener un trabajo estable y bien pagado sin tener un título universitario puede parecer un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) —la agencia responsable del Metro de Nueva York, los autobuses y trenes suburbanos— acaba de abrir nuevas vacantes que rompen ese mito. En un momento en que el costo de vida sigue subiendo y los alquileres parecen no tener techo, la posibilidad de ganar más de US$100,000 al año y hacerlo en una institución tan emblemática del transporte público neoyorquino suena atractiva y, lo mejor, totalmente posible.

PUESTOS SIN TÍTULO UNIVERSITARIO Y SALARIOS DE SEIS CIFRAS

La MTA está buscando cubrir varios cargos que no requieren estudios universitarios, pero sí experiencia y compromiso. El caso más llamativo es el de los Superintendentes de Operaciones de Campo (Superintendent, Field Operations), una posición clave dentro del New York City Subway, el sistema de metro más grande y antiguo de Estados Unidos, que mueve a millones de pasajeros todos los días.

Estos puestos ofrecen un salario que va de US$84,233 a US$119,240 al año, y en algunos casos puede superar los US$125,000, dependiendo de la experiencia y el esquema laboral. Todo esto sin necesidad de tener una licenciatura universitaria. Los Job ID asociados a estas vacantes son 14370, 14371 y 14372, y corresponden a la unidad de New York City Transit, dentro del Departamento de Subways de la MTA.

¿QUÉ HACE UN SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES DE CAMPO?

Este cargo es, en pocas palabras, una posición de liderazgo técnico y operativo. Quien ocupa ese rol tiene la responsabilidad de que una o varias líneas del metro funcionen sin contratiempos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una labor exigente que requiere capacidad de respuesta inmediata, conocimiento del sistema ferroviario y liderazgo frente a equipos diversos. Además, es una puerta de entrada a puestos directivos dentro de la estructura de la MTA, lo que lo convierte en una oportunidad de crecimiento real.

Entre sus responsabilidades principales se encuentran:

Supervisar operaciones en líneas del metro y patios de trenes.

Coordinar personal involucrado en el servicio a pasajeros y en tareas técnicas.

Responder a emergencias y grandes interrupciones del servicio.

Trabajar con contratistas internos y externos.

En cuanto a los requisitos, la MTA solicita:

Diploma de escuela secundaria (high school).

Cinco años de experiencia operativa en transporte público, con al menos dos en un rol de supervisión o gestión.

Nada de títulos universitarios, pero sí experiencia real en sistemas de transporte masivo.

OTRAS VACANTES ABIERTAS EN LA MTA

Además de estos cargos mejor remunerados, la MTA publicó otras oportunidades que pueden servir como primer paso profesional dentro de la agencia para construir una carrera a largo plazo. Una de ellas es la posición de Assistant Warehouse Person, asociada al Long Island Rail Road (LIRR), el ferrocarril suburbano más antiguo y uno de los más transitados del país.

Este puesto tiene una tarifa por hora de US$36.24, con aumentos progresivos dependiendo de los años de servicio.

Las tareas incluyen:

Cargar y descargar camiones, usando montacargas o de forma manual.

Limpieza y organización del almacén.

Operación de equipos de manejo de materiales.

Para postular, solo se necesita un diploma de secundaria o su equivalente (GED o TASC), una licencia de conducir válida y disponibilidad para distintos turnos, algo habitual en este tipo de empleos en la ciudad.

Otra vacante reciente es la de Emergency Communications Operator, con un salario anual de US$51,025. Este rol es fundamental para la seguridad del sistema, ya que se encarga de recibir y coordinar llamadas de emergencia relacionadas con policía, bomberos y servicios médicos en toda la red de la MTA.

Este cargo implica contacto directo con agencias como:

NYPD (Departamento de Policía de Nueva York)

NYC Emergency Management (NYCEM)

Metro-North Railroad

Long Island Rail Road (LIRR)

Amtrak y NJ Transit

Los requisitos incluyen diploma de secundaria, entre dos y tres años de experiencia en atención al cliente y la capacidad de trabajar en turnos rotativos, incluidos fines de semana y feriados, una realidad laboral habitual para quienes viven en la ciudad que nunca duerme.

¿CÓMO POSTULAR A LAS VACANTES DE LA MTA?

Quienes estén interesados en aplicar a estos puestos pueden hacerlo directamente a través del sitio oficial de la MTA, donde aparecen todas las ofertas laborales actualizadas, los Job ID y los detalles sobre requisitos, fechas de cierre y proceso de evaluación. El portal permite crear un perfil personal para subir el currículum (resume), agregar certificaciones o licencias, y recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas vacantes relacionadas con su experiencia. Vale la pena tener listos los documentos en inglés y revisar que toda la información de contacto esté actualizada, ya que el proceso se realiza íntegramente en línea.

También es recomendable seguir las redes sociales oficiales de la MTA y los anuncios publicados en LinkedIn, Indeed y NYC.gov. Muchas veces, las convocatorias se difunden primero por esos canales antes de aparecer en el sitio principal. Además, varias organizaciones comunitarias en Nueva York, especialmente en zonas con alta presencia hispana como Jackson Heights, Washington Heights o Sunset Park, ofrecen asesoría gratuita para llenar las solicitudes y preparar entrevistas, lo que puede marcar la diferencia entre ser un aplicante más y conseguir una de estas plazas.

