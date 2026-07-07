Conseguir un empleo estable con buenos beneficios en Nueva York no siempre es sencillo, y para muchas familias hispanas de Queens, el Bronx, Washington Heights o Sunset Park, esos trabajos representan la diferencia entre pagar cuentas o quedarse con incertidumbre a fin de mes. Por eso cuando la Metropolitan Transportation Authority (MTA) abre una convocatoria pública, la noticia corre rápido: miles revisan requisitos, fechas y pasos para no perder la oportunidad. Si buscas trabajo con horario fijo, cobertura médica y jubilación (pension plan) —y además quieres estar en un puesto que sirve a millones de viajeros diariamente— presta atención: la compañía ya abrió la inscripción para el examen de Subway Conductor y el plazo para aplicar vence pronto. Aquí te explico en detalle cómo aplicar en línea, qué hace exactamente un subway conductor y qué debes preparar antes del cierre de la convocatoria.

LA MTA ABRIÓ LAS SOLICITUDES PARA EL EXAMEN DE SUBWAY CONDUCTOR

La MTA confirmó que ya está recibiendo solicitudes para el próximo examen de Subway Conductor, el proceso que permite ingresar a uno de los puestos operativos de la red de metro de Nueva York. Los seleccionados trabajarán con MTA New York City Transit (NYCT) y serán parte clave del equipo que mueve la ciudad: alguien que atiende al pasajero, gestiona la seguridad en estaciones y trenes, y mantiene la operación diaria.

La autoridad de transporte recuerda que las solicitudes estarán disponibles únicamente hasta el 10 de julio, así que conviene completar la solicitud con tiempo para evitar contratiempos de último minuto.

La MTA mueve a millones en Nueva York todos los días (Foto: MTA)

¿QUÉ HACE UN SUBWAY CONDUCTOR?

Aunque mucha gente asocie al “conductor” con quien maneja el tren, el rol de Subway Conductor en NYCT tiene responsabilidades específicas y esenciales para la seguridad y el servicio. No se debe confundir con el train operator. Entre ellas:

Operar las puertas de los trenes de forma segura.

Realizar anuncios e informar a los pasajeros durante el recorrido.

Asistir a usuarios con necesidades especiales, familias con cochecitos o personas mayores.

Coordinar con el operador (train operator) para mantener el servicio.

Supervisar la seguridad a bordo y reportar incidentes.

Es un trabajo que exige atención constante, seguir procedimientos al pie de la letra y comunicarse con claridad con el equipo y los pasajeros.

Un conductor de la MTA en el ejercicio de sus labores (Foto: MTA)

¿CÓMO APLICAR EN LÍNEA?

La inscripción es completamente por internet mediante OASys (Online Application System), la plataforma que la MTA usa para administrar exámenes de ingreso. Sigue estos pasos:

Ingresa al sistema OASys de la MTA.

Busca el examen correspondiente a Subway Conductor.

Lee cuidadosamente los requisitos y condiciones del examen.

Completa la solicitud en línea.

Envía la inscripción antes del 10 de julio.

Recomendación práctica: prepara documentos escaneados antes de comenzar (ID, comprobante de domicilio, experiencia laboral si aplica) y crea una cuenta en OASys con tiempo. Si usas conexión desde el celular en el subway, procura hacerlo en Wi‑Fi o en horario en que tengas buena señal.

Información Detalle Cargo Subway Conductor Organismo MTA New York City Transit (NYCT) Modalidad de inscripción En línea mediante OASys Fecha límite para aplicar 10 de julio

¿QUÉ AGENCIAS USAN OASYS?

OASys administra procesos para varias entidades dentro del sistema de transporte. Entre ellas:

MTA New York City Transit (NYCT)

MTA Bridges and Tunnels (B&T)

Manhattan and Bronx Surface Transit Operating Authority (MaBSTOA)

MTA Bus Company (MTB)

La MTA aclara que otras vacantes distintas a los exámenes gestionados por OASys se publican en su portal oficial de carreras.

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