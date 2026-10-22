La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) avanza con la revisión ambiental de un túnel bajo la calle 125, en Harlem, que permitiría viajar de este a oeste y hacer transbordo con siete líneas adicionales del subway, algo que se agradece si es que sueles transitar por esta zona para ir de un trabajo a otro o para volver a casa tras una agotadora jornada. Para quienes recorren esta zona de Manhattan la propuesta apunta a resolver una limitación cotidiana: los trenes atraviesan el vecindario de norte a sur, pero no ofrecen una ruta directa entre ambos extremos. El organismo pretende aprovechar las máquinas utilizadas en la ampliación de la Q hacia East Harlem para preparar esa infraestructura.

Sin embargo, la excavación no supondría inaugurar inmediatamente un servicio de pasajeros. La etapa actual excluye estaciones, vías y sistemas operativos, cuya instalación requeriría un desarrollo posterior y una evaluación independiente.

El proyecto, denominado 125th Street Subway Tunnel, está abierto a comentarios del público. Los residentes pueden participar en las sesiones informativas de octubre o enviar sus observaciones hasta el 13 de noviembre de 2026.

¿POR DÓNDE PASARÍA EL NUEVO TÚNEL DEL METRO EN HARLEM?

El trazado se conectaría con el extremo occidental de la segunda fase del Second Avenue Subway, cerca de Lenox Avenue, también conocida como Malcolm X Boulevard. Desde allí avanzaría bajo West 125th Street hasta aproximadamente la avenida 12.

En ese sector, giraría hacia el norte y terminaría en un punto todavía por definir entre West 131st Street y West 138th Street, cerca de Henry Hudson Parkway. Esa prolongación forma parte de la infraestructura prevista y no implica un anuncio de estaciones para dichas cuadras.

La futura parada de la Q en la calle 125, entre Lexington y Park avenues, pertenece a la ampliación del Second Avenue Subway. La nueva excavación continuaría hacia el oeste desde el final de esa obra, que llegará hasta las inmediaciones de Lenox Avenue.

Aspecto Detalle Nombre oficial 125th Street Subway Tunnel Ubicación Harlem, Manhattan, Nueva York Tramo principal Bajo West 125th Street, desde aproximadamente Lenox Avenue/Malcolm X Boulevard hasta la avenida 12 Extensión hacia el norte Hasta un punto por definir entre West 131st Street y West 138th Street Obras contempladas Dos tubos paralelos, estructuras de acceso y equipos de ventilación Componentes excluidos Estaciones, vías, suministro eléctrico y otros sistemas necesarios para operar trenes Situación actual Desarrollo de ingeniería y revisión ambiental Apertura al público Sin fecha confirmada

¿QUÉ LÍNEAS DEL SUBWAY PODRÍA CONECTAR?

El estudio de viabilidad identificó hasta tres posibles estaciones para una futura conexión transversal. Sus ubicaciones facilitarían el enlace con servicios existentes que atraviesan Manhattan de norte a sur.

Posible estación futura Conexiones previstas Lenox Avenue/Malcolm X Boulevard Líneas 2 y 3 St. Nicholas Avenue Líneas A, B, C y D Broadway Línea 1

La conexión se integraría con la expansión de la Q hacia East Harlem. El objetivo sería facilitar los desplazamientos entre el oeste y el centro del vecindario y el Upper East Side, además de ampliar las alternativas de transbordo.

Posible recorrido de la planteada nueva línea del Metro de Nueva York y sus conexiones con otras rutas (Foto: MTA)

¿POR QUÉ LA MTA QUIERE CONSTRUIR PRIMERO EL TÚNEL?

La principal razón es aprovechar las máquinas perforadoras y los recursos de la segunda fase del Second Avenue Subway, en vez de retirarlos y movilizar equipos nuevamente años después. Según el organismo, coordinar ambos trabajos podría ahorrar cientos de millones de dólares y más de dos años frente a una ejecución separada.

El estudio de viabilidad, completado en diciembre de 2025, concluyó que una conexión hasta Broadway sería factible y beneficiosa. Sin embargo, desarrollar el diseño y la revisión ambiental de todo el servicio podría impedir que se aproveche la maquinaria disponible.

Por eso, la propuesta actual se concentra en los siguientes componentes:

Dos tubos paralelos bajo la calle 125, uno para cada futura vía.

Estructuras de ventilación y acceso en ambos extremos.

Dos puntos intermedios de entrada para emergencias, con pequeñas instalaciones a nivel de superficie.

Las estaciones y los sistemas operativos quedarían pendientes. Esta separación permite evaluar ahora la excavación, pero no garantiza que los trenes comiencen a circular en una fecha determinada.

¿CUÁNTOS VIAJES PODRÍA REGISTRAR LA FUTURA CONEXIÓN?

La MTA calcula que un servicio completo por la calle 125 podría registrar alrededor de 164,000 viajes durante una jornada laborable promedio. Esa estimación corresponde al funcionamiento de la ruta, no a la construcción del túnel por sí sola.

Las proyecciones preliminares incluyen:

Alrededor de 164,000 viajes durante un día laborable promedio.

Aproximadamente 5,500 desplazamientos diarios nuevos en transporte público; el resto procedería de servicios existentes.

Cerca de 11,300 recorridos con origen y destino dentro del corredor de la calle 125.

Estas cifras representan trayectos, no personas distintas: un mismo usuario puede realizar más de uno durante la jornada. Tampoco son resultados actuales, sino cálculos sujetos al desarrollo definitivo de la propuesta.

El organismo considera que una alternativa directa mejoraría el acceso desde Central Harlem y West Harlem a los empleos del Upper East Side, incluidos hospitales y centros médicos académicos. Su alcance dependerá de que se completen los componentes necesarios para transportar pasajeros.

La MTA calcula que esta posible línea del Metro de Nueva York podría realizar 164,000 viajes diarios durante la semana laboral (Foto: AP)

¿CUÁNDO PODRÍAN EMPEZAR LAS OBRAS?

El borrador ambiental plantea que la preparación de los trabajos podría comenzar a finales de 2027 o principios de 2028. La terminación del túnel se proyecta para el cierre de 2029 o comienzos de 2030, aunque esas previsiones no constituyen fechas definitivas.

Ese calendario corresponde únicamente a la excavación y sus estructuras asociadas. No establece cuándo abrirían las estaciones ni en qué momento comenzaría la operación comercial.

Antes de avanzar, la revisión deberá examinar posibles efectos sobre el tránsito, los peatones, el ruido y la calidad del aire, entre otros aspectos del entorno. La agencia prevé publicar el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental a principios de 2027 y habilitar otra instancia de participación ciudadana.

REUNIONES PÚBLICAS: FECHAS Y HORARIOS EN NUEVA YORK

La MTA programó tres sesiones para explicar la iniciativa y recoger opiniones sobre los asuntos que debe abordar la evaluación ambiental. Dos se realizarán por internet y otra tendrá lugar de manera presencial en Harlem.

Fecha Horario de Nueva York Modalidad Jueves 22 de octubre de 2026 12:00 p. m. a 2:00 p. m. Virtual, por Zoom Jueves 22 de octubre de 2026 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Virtual, por Zoom Martes 27 de octubre de 2026 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Presencial, en Harlem

El encuentro presencial será en el Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, dentro de la sala comunitaria del segundo piso, en 163 W. 125th Street, New York, NY 10027. El recinto cuenta con acceso para personas con discapacidad.

Los interesados pueden consultar la página oficial del proyecto para inscribirse, revisar documentos, conocer las opciones de asistencia de idioma y enviar observaciones. El plazo para comentar sobre el alcance de la revisión ambiental vence el 13 de noviembre de 2026.