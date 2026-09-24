La MTA analiza si OMNY, el sistema de pago del Metro de Nueva York y los autobuses, puede incorporar nuevas fórmulas para reducir el costo del transporte entre quienes se desplazan a diario por los cinco condados. La propuesta contempla un posible límite diario, un tope mensual y ajustes en las transferencias, pero todavía no existe una decisión aprobada ni una fecha de implementación. El debate importa especialmente a los neoyorquinos que usan el subway y las rutas de bus para llegar al trabajo, acompañar a sus hijos a la escuela, cumplir turnos en restaurantes, hospitales, bodegas, comercios o construcciones de Washington Heights, Corona, Sunset Park, Bushwick, Jackson Heights y el Bronx.

Janno Lieber, presidente y CEO de la Metropolitan Transportation Authority, dijo el 22 de septiembre que la agencia trabaja con su junta directiva para revisar alternativas tarifarias bajo un enfoque de equidad. La discusión surge mientras el organismo se prepara para una modificación de precios en 2027 y busca equilibrar sus ingresos con la necesidad de mantener accesible la red para millones de pasajeros.

Actualmente, OMNY ya ofrece un límite de gasto de siete días para trayectos elegibles. La novedad es que la entidad estudia si esa plataforma puede usarse para aplicar otros topes automáticos, sin obligar al usuario a comprar por adelantado un pase semanal o mensual.

Una mujer ingresando al Metro de Nueva York usando el sistema OMNY para pagar su viaje (Foto: MTA)

¿QUÉ ESTÁ EVALUANDO LA MTA?

Lieber no anunció una nueva tarifa ni confirmó la creación de un pase de 30 días. Lo que señaló es que la agencia comenzó a revisar opciones para aprovechar la infraestructura digital de OMNY y establecer una manera más flexible de cobrar los viajes.

En la práctica, el objetivo sería que cada pasajero obtenga descuentos o recorridos sin costo de forma automática al llegar a un máximo de gasto, según la frecuencia con la que use el servicio y el tiempo transcurrido.

Opción en estudio Qué podría implicar para los pasajeros Límite diario Un máximo de dinero que una persona pagaría por trayectos elegibles durante una misma jornada Límite mensual o de 30 días Un tope acumulado durante un mes, similar a la lógica de un pase ilimitado Descuentos automáticos OMNY calcularía el beneficio según el uso, sin que el usuario tenga que hacer un pago anticipado Ajustes a transferencias Posibles cambios para disminuir el costo de rutas que requieren más de una conexión Nuevas opciones tarifarias Un esquema con varios máximos de pago, en lugar de depender únicamente del tope semanal

Por ahora, conviene separar la conversación de las reglas que están vigentes. La MTA no ha autorizado un máximo diario o mensual, ni ha informado cuánto costaría un eventual programa de 30 días o qué grupos podrían acceder a ese beneficio.

ASÍ FUNCIONA HOY EL LÍMITE DE OMNY

El sistema vigente fija un máximo de US$35 para viajes en el subway y buses locales durante siete días consecutivos. Después de pagar 12 trayectos elegibles con una sola modalidad de cobro, los recorridos posteriores dentro de ese ciclo salen gratis.

El conteo comienza con el primer tap y vuelve a empezar tras completar siete días. No depende necesariamente de un calendario de lunes a domingo, sino de la fecha y hora del primer acceso registrado.

Regla actual de OMNY Cómo funciona Máximo para Metro y buses locales US$35 en un ciclo de siete días Viajes pagados requeridos 12 trayectos elegibles Después de llegar al máximo Los accesos incluidos restantes no generan cobro hasta que termine el periodo Inicio del conteo Se activa con el primer tap Forma de pago Debe ser la misma tarjeta, OMNY Card o dispositivo durante todo el ciclo Tarifa reducida US$17.50 tras 12 viajes de US$1.50 Buses exprés Hay un máximo independiente de US$67 en siete días para pasajeros que combinan servicios elegibles con rutas exprés

Este beneficio cubre desplazamientos elegibles en el Metro, buses locales, Select Bus Service, Staten Island Railway, Roosevelt Island Tram, NICE y Bee-Line. Los viajes de grupo y transferencias sin costo no sirven para acumular hacia el tope.

EJEMPLO DE ACTIVACIÓN

Una trabajadora que vive en el Bronx toma el 4 o el D para llegar a Manhattan. Si su primer acceso ocurre un miércoles y utiliza siempre la misma OMNY Card, tarjeta bancaria sin contacto o billetera digital, la plataforma registrará los pagos dentro del mismo ciclo.

Paga los primeros 12 recorridos que califican.

Cuando alcanza US$35, los siguientes accesos elegibles no tienen costo.

Tras cumplirse los siete días, un nuevo viaje inicia otro conteo.

La ventaja es que no hace falta desembolsar por adelantado el valor de un pase ilimitado. Ese modelo puede resultar útil para personas con ingresos variables, incluidos trabajadores de limpieza, entregas, restaurantes, construcción, almacenes y otros empleos con horarios irregulares.

EL DETALLE QUE PUEDE IMPEDIR EL BENEFICIO

Una de las situaciones que más confusión genera es alternar medios de pago. Para que OMNY sume los trayectos hacia el máximo de US$35, el usuario debe mantener exactamente la misma tarjeta o dispositivo durante todo el ciclo.

Una tarjeta física y esa misma cuenta añadida a Apple Pay, Google Pay u otra billetera digital pueden ser identificadas por el sistema como opciones separadas. El teléfono, el reloj inteligente y el plástico bancario conservan registros distintos, aunque pertenezcan a la misma persona.

Situación ¿Los viajes se combinan para el límite? Usar siempre la misma OMNY Card Sí Usar siempre la misma tarjeta bancaria física Sí Usar siempre el mismo teléfono con Apple Pay o Google Pay Sí Alternar entre plástico bancario y celular No necesariamente Cambiar entre teléfono y reloj inteligente No Pagar el viaje propio y el de acompañantes Solo los trayectos individuales elegibles del titular acumulan; los pagos de grupo no cuentan

La MTA prepara una campaña informativa para explicar a los usuarios cómo aprovechar OMNY. El mensaje central será sencillo: mantener el mismo medio desde el primer tap y revisar el avance del conteo para no perder el beneficio.

¿POR QUÉ SURGE LA IDEA DE UN LÍMITE MENSUAL?

Durante años, la MTA ha defendido el modelo semanal porque evita que una persona deba pagar de una sola vez el precio de un pase mensual. Bajo esa lógica, cada usuario cubre sus trayectos conforme los realiza y obtiene accesos gratuitos cuando llega al límite correspondiente.

Sin embargo, organizaciones de pasajeros han insistido en que el esquema podría tener más opciones. La Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA, conocida como PCAC, informó que el 64% de los participantes de su encuesta de experiencia con OMNY realizada en 2025 quería un límite ilimitado de 30 días.

Un máximo mensual podría beneficiar a quienes dependen de la red de manera constante: empleados que combinan tren y bus cada día, estudiantes, personas con turnos variables y familias que cruzan distintos barrios para citas médicas, trámites, trabajo y actividades escolares.

La revisión también alcanza a las transferencias. Para un residente de Queens, Brooklyn, el Bronx o Staten Island que necesita combinar varias rutas para llegar a Manhattan, el costo acumulado puede ser más alto que para alguien que realiza un desplazamiento directo.

Millones de personas se mueven todos los días en el Metro de Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR EN 2027?

La MTA prevé una actualización tarifaria para 2027, aunque no ha presentado una determinación definitiva sobre topes diarios, un programa de 30 días o nuevas reglas para conexiones. La evaluación se encuentra en una fase inicial y cualquier medida tendría que pasar por el proceso formal de aprobación de la agencia.

Estas son las alternativas que siguen bajo análisis:

Mantener el máximo vigente de siete días.

Establecer un límite diario para quienes realizan varios trayectos en una misma jornada.

Añadir un tope mensual o de 30 días.

Revisar las reglas de conexión en recorridos que exigen más de un transbordo.

Aplicar incentivos automáticos según el uso, sin exigir la compra anticipada de un pase.

Por el momento, los usuarios no deben hacer ningún trámite ni modificar su rutina. El beneficio actual continúa siendo de US$35 en siete días para el Metro y buses locales, siempre que el pasajero use la misma modalidad de pago en cada recorrido elegible.

La señal relevante para los neoyorquinos es que la MTA abrió un debate que podría cambiar la experiencia cotidiana de pago: usar la tecnología no solo para reemplazar la MetroCard, sino también para crear una estructura más adaptable a la realidad de quienes se mueven todos los días por la ciudad.