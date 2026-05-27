Si vives en Nueva York o tienes pensado escaparte a la ciudad este verano, presta atención: la Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation Authority, MTA) ya implementó una serie de ajustes en el servicio de metro y autobuses pensados para la temporada de playa y los fines de semana largos. Con más gente saliendo a Coney Island, Rockaway Beach, Jacob Riis Park y Orchard Beach —desde familias que aprovechan los fines de semana para pasear hasta grupos de amigos jóvenes buscando el mejor “bronceado” en Queens o llevar la neverita a la orilla— estos cambios buscan descongestionar estaciones clave y reducir esperas. Si te mueves en hora pico o planeas una salida familiar para comer hot dogs en la costa, llevar a los abuelos a la playa o celebrar un asado, conviene revisar ahora los nuevos horarios y rutas para no perder tiempo ni quedar varado bajo el sol.

LAS CUATRO LÍNEAS DEL METRO QUE TENDRÁN MÁS SERVICIO ESTE VERANO

AM New York ha recogido una información en la que confirma que la MTA inició desde el sábado 23 de mayo y hasta el fin de semana del Día del Trabajo (Labor Day – 7 de septiembre) se incrementará la frecuencia en varias líneas del subway que conectan con zonas de playa. Uno de los cambios centrales es la extensión del servicio hacia Rockaway Blvd para facilitar el acceso a la península de Rockaway, muy frecuentada por familias latinas de Queens y por surfistas que cruzan desde Brooklyn. Además, las líneas D, F, N y Q operarán con salidas aproximadas cada tres minutos desde la estación Coney Island–Stillwell Avenue, una medida pensada para aliviar las aglomeraciones en ese nodo turístico y lograr flujos más rápidos hacia el paseo de la costa, la feria y las famosas atracciones de la zona.

Líneas del Metro con ajustes confirmados:

Línea Ajuste confirmado Zona beneficiada D Trenes cada 3 minutos desde Coney Island–Stillwell Av Coney Island F Trenes cada 3 minutos desde Coney Island–Stillwell Av Coney Island N Trenes cada 3 minutos desde Coney Island–Stillwell Av Coney Island Q Trenes cada 3 minutos desde Coney Island–Stillwell Av Coney Island

La línea Q es una de las que ha recibido este ajuste (Foto: MTA)

LOS AUTOBUSES QUE TAMBIÉN TENDRÁN CAMBIOS

No todo es subway: la MTA también activó servicios especiales en algunas rutas de bus para conectar mejor a los pasajeros con las playas. Esto suele ser clave para quienes viven en Bronx y cruzan a Orchard Beach, o para comunidades de Queens que prefieren Rockaway o Jacob Riis. A continuación, los detalles principales que debes conocer.

Horarios del autobús Q35:

De lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Fines de semana: de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

El Q35 hará paradas sobre Rockaway Beach Boulevard, junto a los vestuarios del Jacob Riis Park (People’s Beach), lo que facilita el acceso directo a la playa sin largos transbordos.

Además, durante fines de semana (desde el 23 de mayo y hasta finales de agosto) el servicio Bx12 tendrá refuerzos para quienes llegan a Orchard Beach en el Bronx, una alternativa popular entre familias latinas que buscan sol y parrillas públicas para el picnic dominical.

Los buses de Nueva York también forman del plan de la MTA (Foto: MTA)

HABRÁ MÁS AJUSTES DURANTE FINES DE SEMANA FESTIVOS

La MTA advierte que, en fines de semana festivos y puentes, se esperan ajustes temporales adicionales en varias rutas de metro y autobuses, así como en las redes ferroviarias Long Island Rail Road y Metro-North Railroad. Por eso la recomendación es revisar con antelación y dejar tiempo extra: en días como el 4 de julio o el feriado del Día del Trabajo, los flujos se multiplican y un cambio de servicio puede transformar un trayecto de 30 minutos en una hora o más.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA USUARIOS

Revisar horarios actualizados antes de viajar en mta.info o en la app oficial.

Salir con tiempo extra los fines de semana y feriados.

Llevar protección solar, agua y algo de efectivo por si hay filas en puestos de comida.

Considerar rutas alternas (ferries, LIRR desde estaciones de Brooklyn/Queens) si ves alertas por congestión.

Descargar o activar notificaciones en la app de la MTA para recibir alertas en tiempo real.

Enlaces oficiales y recursos rápidos

Sitio oficial de la MTA: https://www.mta.info

App MTA: disponible en App Store y Google Play (buscar “MTA”).

Información de LIRR y Metro-North: enlaces en mta.info bajo “Rail”.

RECOMENDACIONES PARA HISPANOS EN NUEVA YORK

Coney Island y su paseo siguen siendo un plan clásico para familias latinas y jóvenes; entre los locales encontrarás vendedores de helado y puestos de comida con opciones que recuerdan a la cocina latinoamericana.

Rockaway Beach atrae a la comunidad latina de Queens y Brooklyn; los fines de semana es común ver grupos que llevan asadores portátiles y tamales para compartir.

Orchard Beach en el Bronx es famosa por sus parrillas públicas y reuniones familiares, muy elegida por comunidades puertorriqueñas y dominicanas del norte de la ciudad.

Si vas con personas mayores o niños, busca las estaciones con accesibilidad (ascensores) y planifica paradas para hidratación y sombra.

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