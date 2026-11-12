Para quienes dependen del bus en Queens para llegar al trabajo, asistir al college o conectar con el subway, unos minutos pueden marcar la diferencia en su rutina. Más de un año después de reorganizar el transporte del condado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) presentó un balance: las unidades locales circulan un 1,7% más rápido durante los días laborables, mientras que determinadas conexiones permiten ahorrar hasta 18 minutos. El informe también señala que 124.000 residentes adicionales tienen cerca una opción con intervalos de 10 minutos o menos durante buena parte de la jornada. Los beneficios, sin embargo, varían según el recorrido, las paradas y los transbordos necesarios.

Los resultados fueron presentados el 26 de octubre de 2026 ante los comités de la junta directiva. La evaluación contrastó el desempeño observado durante la primavera de 2025, antes de la transformación, con los registros del mismo periodo del año siguiente.

El proyecto, denominado Queens Bus Network Redesign, entró en vigor en dos fases durante el verano de 2025. Además de modificar itinerarios y puntos de ascenso, incorporó conexiones y una modalidad llamada Rush, diseñada para acercar con mayor rapidez al metro a quienes viven lejos de sus estaciones.

¿QUÉ CAMBIÓ EN LA RED DE AUTOBUSES DE QUEENS?

La reorganización dejó al condado con 124 rutas: 94 locales y 30 exprés. Esto representa un aumento neto de 11 respecto de la estructura anterior, según las cifras difundidas por la autoridad de transporte.

Tipo de servicio Antes del rediseño Nueva red Rutas locales 83 94 Rutas exprés 30 30 Total 113 124

El proceso incluyó 17 líneas nuevas, la conversión de otras 25 a la modalidad Rush y modificaciones parciales en 49 recorridos. Asimismo, se ampliaron los horarios o las frecuencias de 25 servicios. Estas categorías describen diferentes intervenciones y no deben sumarse como si fueran incorporaciones adicionales.

La principal característica de los autobuses Rush es la distribución de sus paradas: recogen pasajeros en sectores residenciales y luego atraviesan un tramo sin detenerse para alcanzar más rápido las estaciones del subway. No deben confundirse con las unidades exprés que conectan con Manhattan.

¿QUÉ RUTAS PERMITEN AHORRAR MÁS TIEMPO?

La MTA destacó varias conexiones con reducciones en la duración del viaje, atribuidas a una menor cantidad de paradas o a extensiones que simplifican los desplazamientos. Estos son algunos ejemplos incluidos en su balance:

Ruta Conexión destacada Ahorro comunicado por la MTA Q51 Limited South Ozone Park–Cambria Heights, por Linden Boulevard Hasta 18 minutos Q74 Limited Forest Hills–71 Av, Queens College y Queensborough Community College Hasta 6 minutos Q36 Rush Estación del LIRR de Little Neck–Jamaica Más de 6 minutos B62 Trayecto entre Greenpoint Av, de la línea G, y 21 St–Queensbridge, de la F Hasta 11 minutos

Las cifras corresponden a los trayectos señalados por la agencia, no necesariamente a cualquier desplazamiento dentro de cada línea. En la Q51, el beneficio se vincula con la modalidad Limited; en la B62, con la prolongación del recorrido.

¿CUÁNDO ENTRARON EN VIGOR LOS CAMBIOS?

La implementación se realizó en dos etapas:

29 de junio de 2025: comenzó la primera fase.

31 de agosto de 2025: entró en vigor la segunda.

La puesta en marcha llegó después de seis años de planificación, unos 300 encuentros relacionados con el proyecto y cerca de 20.000 comentarios de la comunidad, según el balance difundido por la entidad.

La presentación de octubre de 2026, por lo tanto, no anunció otra reorganización general: dio a conocer una evaluación de la estructura que empezó a operar durante el verano anterior.

Los buses en Queens han presentado una notable mejora (Foto: MTA)

¿QUÉ RESULTADOS REPORTÓ LA MTA EN 2026?

El análisis muestra un incremento promedio de velocidad en los servicios locales y avances mayores entre las rutas Rush. La comparación principal abarca la primavera de 2025 y el mismo periodo del año siguiente.

Indicador Resultado comunicado Velocidad de los autobuses locales en días laborables Aumento del 1,7% Velocidad fuera de las horas pico Aumento del 1,9% Velocidad promedio de las rutas Rush Aumento del 4,6% Velocidad en los tramos rápidos de las rutas Rush Aumento del 11%

Otro hallazgo destacado: 24 de las 25 líneas con los mayores incrementos de velocidad de toda la ciudad estaban en Queens. Asimismo, la agencia identificó mejoras del 3% en 41 recorridos del condado.

Las modificaciones de los itinerarios no fueron la única intervención. En Hillside Avenue, la MTA vinculó los carriles nuevos y mejorados, desarrollados junto con el Departamento de Transporte municipal, con velocidades hasta un 28% superiores. Ese porcentaje corresponde al corredor mencionado, no al conjunto de la red.

MÁS RESIDENTES TIENEN ACCESO A SERVICIOS FRECUENTES Y NOCTURNOS

La cobertura también creció tras la reorganización. Según los datos divulgados por la autoridad:

124.000 residentes adicionales disponen de una conexión con intervalos de 10 minutos o menos entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

68.000 habitantes más cuentan con acceso a transporte en autobús las 24 horas.

El alcance del bus en Queens va más allá de los desplazamientos hacia Manhattan. Su importancia aumenta en sectores alejados del subway o del ferrocarril de Long Island, donde llegar a una estación requiere completar primero un trayecto por superficie.

Esa dimensión cotidiana forma parte de la experiencia de las comunidades hispanas. En Jackson Heights, Roosevelt Avenue reúne restaurantes mexicanos, ecuatorianos y peruanos, tiendas latinoamericanas y servicios profesionales en español, según una evaluación municipal del distrito comercial.

El corredor ilustra por qué la movilidad importa también para hacer compras, acudir a una cita o atender un negocio. Esta referencia al entorno no significa que todas las líneas destacadas en el balance circulen por esa avenida.

¿QUÉ SIGNIFICA EL 71,2% SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS VIAJES?

En mayo de 2026, el 71,2% de los desplazamientos de pasajeros en autobús de Queens llegó a destino dentro de un margen de cinco minutos respecto del tiempo programado, informó la MTA. La medición se denomina Customer Journey Performance Time, conocida como CJTP.

Según la entidad, fue el mejor registro para ese mes desde que comenzó a publicar el indicador, excluidos los años de pandemia comprendidos entre 2020 y 2022.

La precisión es importante: este porcentaje evalúa el desempeño del viaje del usuario; no significa que esa misma proporción de vehículos haya pasado puntualmente por cada parada. Tampoco demuestra avances idénticos en todos los recorridos, porque resume el resultado del condado.

Los buses de Nueva York tienen un plan claro: mejorar el servicio para sus pasajeros (Foto: MTA)

¿CÓMO CONSULTAR TU RECORRIDO ANTES DE SALIR?

Los promedios permiten evaluar tendencias, pero no sustituyen la revisión del trayecto habitual. Antes de dirigirte a una parada, puedes utilizar estas herramientas:

Página oficial del proyecto Queens Bus Network Redesign: reúne información sobre la reorganización y sus fases.

Sitio y aplicación de la MTA: permiten consultar opciones de viaje, horarios y avisos.

Documentación de cada línea: ayuda a comprobar el sentido de circulación, los puntos de ascenso y la fecha de vigencia.

El balance presentado en octubre describe mejoras de velocidad y cobertura, aunque corresponde a una evaluación de la propia agencia. Para cada pasajero, el efecto concreto dependerá del origen, el destino, los transbordos y la hora de salida.