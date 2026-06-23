Encontrar un empleo estable con buen salario y beneficios en Nueva York puede cambiar la vida de una persona y de su familia: más seguridad económica, acceso a salud y pensión, y la posibilidad de crecer dentro de una institución pública. Por eso miles de residentes —incluyendo muchos de nuestra comunidad hispana en Brooklyn, Queens y el Bronx— prestan atención cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) abre oportunidades. Si vives en la ciudad, dependes del sistema de transporte para trabajar o conoces a alguien buscando una salida laboral confiable (padres, vecinos, primos que regresan de vacaciones a NY), este open house es una ventana concreta para postularte como operador de autobús y empezar una carrera dentro del sistema de transporte más grande del país.

Además del salario, la MTA ofrece beneficios que suelen marcar la diferencia para familias latinas: seguro médico, planes de jubilación y opciones de ascenso que permiten pasar de conductor a roles de supervisión o mantenimiento.

LA MTA ORGANIZA JORNADA DE CONTRATACIÓN EN BROOKLYN

La convocatoria está dirigida a cubrir plazas de operadores de autobús en New York City Transit y en la Manhattan and Bronx Surface Transit Operating Authority (MaBSTOA), entidades que forman parte de la red MTA. En el open house los asistentes podrán conversar cara a cara con reclutadores, resolver dudas sobre el proceso de selección, obtener información sobre la licencia comercial (CDL) y, en algunos casos, avanzar en pasos iniciales del trámite de empleo.

Candidatos para operador de buses durante una capacitación (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

DETALLES DEL OPEN HOUSE (QUÉ, CUÁNDO Y DÓNDE)

Evento: Open House de contratación de la MTA

Fecha: Domingo 28 de junio

Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Departamento de Transporte Adaptado de la Ciudad deNueva York

Dirección: 130 Livingston Street, Brooklyn, NY

La sede está en una zona céntrica de Brooklyn con acceso directo por varias líneas de metro (por ejemplo, estaciones cercanas como Borough Hall y Hoyt–Schermerhorn si el lector viene desde Manhattan o Bed-Stuy) y múltiples rutas de autobús. Recomendable llegar con tiempo por tráfico y seguridad, y considerar el coste y tiempo de traslado si vienes desde Queens o el Bronx.

SALARIOS Y BENEFICIOS: CUÁNTO PAGA LA MTA

Uno de los puntos fuertes de esta convocatoria es la escala salarial, que aumenta con los años de servicio:

Concepto Monto Salario inicial US$28,76 por hora. Salario desde el sexto año US$41,09 por hora.

Además del pago por hora, los empleados de la MTA suelen recibir:

Cobertura médica y dental.

Planes de jubilación (pensión).

Oportunidades de formación y ascenso dentro de la agencia.

Horarios y asignaciones que pueden incluir horas nocturnas o fines de semana con pago adicional.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA

La convocatoria es accesible: no exige título universitario ni experiencia previa como operador de autobús. Los documentos mínimos que solicita la MTA son:

Licencia de conducir válida.

Comprobante de licencia comercial (CDL) o progreso/permiso hacia la CDL.

Identificación oficial (pasaporte, tarjeta de residencia, licencia estatal).

Documentos de elegibilidad para trabajar en EE. UU. si aplica (I-9).

La MTA está en busca de choferes para conducir los buses de Nueva York. El trabajo ofrece estabilidad y ciertos beneficios adicionales (Foto: MTA)

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