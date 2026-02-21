Moverse a diario en el Metro de Nueva York es, para millones de personas, parte esencial de la rutina, especialmente para la comunidad hispana que vive en barrios como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx, Bushwick o Corona, donde el tren no es solo un medio de transporte, sino una extensión de la vida cotidiana: el lugar donde muchos van camino al trabajo, llevan a sus hijos a la escuela, regresan de hacer delivery, limpiezas o jornadas largas en restaurantes, hospitales y obras de construcción. El sistema que opera la Metropolitan Transportation Authority (MTA) conecta barrios, une distritos y sostiene la vida económica de la ciudad; por eso, cualquier cambio en sus estaciones genera preguntas inmediatas entre los usuarios, desde quienes usan OMNY todos los días hasta quienes apenas se defienden con el inglés y dependen de los avisos en español para no perderse.

En los últimos meses he seguido de cerca una transformación silenciosa, pero significativa: la sustitución de los torniquetes tradicionales por modernas fare gates o puertas de pago, un proyecto pensado para enfrentar un problema persistente —la evasión de tarifas— y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia de quienes usan el sistema a diario, incluyendo a miles de neoyorquinos hispanos que viven pendientes de cada cambio en el subway porque literalmente les puede hacer llegar tarde al trabajo.

Así son las nuevas fare gates que está implementando la MTA en el Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿POR QUÉ ESTÁN CAMBIANDO LOS TORNIQUETES?

La MTA ha explicado que estas nuevas puertas no solo fueron diseñadas para dificultar el ingreso sin pagar, sino también para hacer más accesible el metro y adaptarlo a la realidad actual de Nueva York.

En términos prácticos, las nuevas fare gates:

Son más altas y robustas, lo que reduce la evasión.

Permiten un paso más amplio para personas con sillas de ruedas o ayudas de movilidad.

Facilitan el ingreso con maletas, cochecitos de bebé y objetos voluminosos.

Buscan agilizar el flujo en estaciones con alta demanda.

No es un detalle menor. En estaciones muy transitadas como Jackson Heights–Roosevelt Avenue, muy usada por la comunidad latina de Queens, o Atlantic Avenue–Barclays Center, que conecta con Brooklyn y Manhattan, cualquier mejora en la circulación puede marcar una gran diferencia en horas pico, cuando el andén se llena de trabajadores que salen de la noche, estudiantes y familias que dependen del metro para moverse por la ciudad.

ESTACIONES DONDE YA SE COMPLETÓ LA INSTALACIÓN

Hasta ahora, la MTA ha terminado de instalar estas modernas puertas en varias estaciones clave de la ciudad. Te comparto el listado para que lo tengas a mano si vives, trabajas o te mueves por Manhattan, el Bronx, Queens o Brooklyn:

Calle 168

Calle 23–Baruch College

3 Avenida–Calle 138

Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria – Calle 42

Avenida Atlántica–Barclays Center

Bulevar Bedford Park

Broadway–Calle Lafayette / Calle Bleeker

Calle 180 Este

Calle Delancey–Calle Essex

Flushing–Calle Principal

Calle Hoyt

Jackson Heights–Avenida Roosevelt

Carretera de Kingsbridge

Avenida Nostrand

En varios de estos puntos, los usuarios ya se han familiarizado con el nuevo sistema, aunque el proceso no ha estado exento de ajustes, especialmente para personas mayores o recién llegadas que todavía se acostumbran a OMNY y a los cambios en las entradas habituales de “su” estación de siempre.

Ya hay varias estaciones del Metro de Nueva York que cuentan con este moderno acceso (Foto: MTA)

CIERRES TEMPORALES DURANTE LA INSTALACIÓN

Aquí es donde conviene prestar atención, sobre todo si dependes del metro para llegar puntual al trabajo o a la escuela. Según la MTA, la instalación de las nuevas puertas puede tardar hasta un par de semanas en cada estación. Durante ese tiempo:

Algunas entradas y salidas permanecerán cerradas.

El acceso se redirigirá a otras escaleras o accesos cercanos.

Puede haber cambios temporales en el flujo interno de pasajeros.

Si utilizas alguna de estas estaciones a diario, lo más recomendable es revisar los avisos oficiales antes de salir de casa, ya sea en la app de la MTA, en su página web o en los carteles amarillos que colocan en los accesos, y calcular unos minutos extra en tu trayecto. Para muchos neoyorquinos hispanos, llegar tarde por un cambio en el subway puede significar un problema en el trabajo, así que vale la pena anticiparse.

PRÓXIMAS ESTACIONES CON NUEVAS FARE GATES

El plan continúa avanzando y seguirá llegando a zonas con alta presencia de hispanos. Las siguientes estaciones que recibirán estas modernas puertas, y por ende tendrán accesos limitades, son:

Calle 125

Crown Heights–Avenida Utica

Metropolitan–Lorimer

La meta es ambiciosa: la MTA proyecta instalar este tipo de puertas en 150 estaciones de toda la ciudad, utilizando fondos del Plan de Capital 2025-2029, una inversión a largo plazo que busca adaptar el sistema a la Nueva York actual, más diversa y más dependiente del transporte público que nunca.

UNA APUESTA A LARGO PLAZO

Más allá de los cierres temporales, lo que estamos viendo es parte de una estrategia mayor para modernizar el sistema de transporte. En una ciudad como Nueva York, donde el metro es vital para millones de trabajadores inmigrantes, cada medida que mejore la accesibilidad y reduzca pérdidas por evasión tiene impacto directo en el presupuesto y en el servicio.

Sé que para muchos usuarios cualquier cierre, aunque sea parcial, puede resultar incómodo, sobre todo cuando ya estás acostumbrado a entrar siempre por la misma esquina o a cortar camino por una salida específica. Pero si el objetivo es lograr estaciones más accesibles y un sistema financieramente más sostenible, la MTA apuesta a que el beneficio final compense las molestias temporales.

Si usas alguna de estas estaciones, vale la pena mantenerte informado y revisar cada cierto tiempo los anuncios de cambios de acceso. Estos ajustes no solo afectan la forma en que entramos al metro, sino que forman parte de la transformación más amplia del transporte público en la ciudad, algo que, para la comunidad hispana de Nueva York, puede marcar la diferencia entre un sistema que solo funciona “más o menos” y uno que realmente responde a su vida diaria.

Estas puertas también ofrecen un fácil ingreso para las personas que usan silla de ruedas (Foto: MTA)

