La vida en Nueva York no se detiene, y mucho menos el ritmo de quienes todos los días se mueven desde Long Island hacia Manhattan, Queens o Brooklyn para trabajar, estudiar o cumplir con varias jornadas en el mismo día. Para muchas familias hispanas que viven en lugares como Hempstead, Brentwood, Freeport o Elmont y conectan en Jamaica o Penn Station para seguir en subway hacia Jackson Heights, el Bronx o Washington Heights, el Long Island Rail Road (LIRR) es casi una extensión de la casa: ahí se desayuna, se responde WhatsApp a la familia y se adelantan pendientes del trabajo. Por eso, cuando la Metropolitan Transportation Authority (MTA) anuncia cambios en el servicio, no es un detalle menor ni un aviso más: son ajustes que pueden significar levantarse antes, reorganizar quién recoge a los niños o llegar tarde a sus deberes. Entre el 2 de marzo y el 17 de mayo, este sistema tendrá modificaciones importantes, con nuevas paradas, reducciones, reemplazo de trenes por autobuses y servicios especiales en fechas clave.

Te cuento en detalle qué va a cambiar y qué deberías revisar antes de salir de casa.

¿POR QUÉ HABRÁ CAMBIOS EN EL LIRR?

Desde el 2 de marzo comienza una serie de trabajos de infraestructura en el ferrocarril de Long Island. Estos trabajos están orientados a modernizar el sistema y mejorar la experiencia diaria de los pasajeros, incluidos los que necesitan accesibilidad y quienes hacen trasbordos con metro y autobuses.

Trabajos programados:

Instalación de servicio celular en túneles del LIRR.

Pavimentación y mejoras en las vías.

Nuevos sistemas de iluminación.

Ajustes para cumplir con la Ley ADA (accesibilidad para personas con discapacidad).

Mejoras estructurales en estaciones y tramos específicos.

La MTA asegura que estas obras buscan un servicio más moderno, seguro y accesible. Sin embargo, mientras se realizan, habrá cambios temporales en la operación que impactarán la rutina, especialmente de quienes viajan en horas pico o dependen del tren para conectar con el subway en Jamaica, Atlantic Terminal o Penn Station.

La MTA anunció varios cambios en el servicio del LIRR (Foto: MTA)

SERVICIO ADICIONAL Y NUEVAS PARADAS DESDE MARZO

No todo son recortes. En paralelo a los trabajos, la MTA incorporará ampliaciones puntuales en trenes estratégicos, sobre todo en días laborales y horarios en los que muchas personas regresan de Manhattan a Long Island después del trabajo o de la escuela.

Nuevas paradas en trenes específicos (desde el 23 de marzo)

Tren (hora y días) Ruta Nueva parada 10:20 p.m. (lunes a viernes) Penn Station → Huntington Floral Park 6:48 p.m. (lunes a viernes) Long Beach → Penn Station Rosedale 3:17 p.m. (lunes a viernes) Penn Station → Babylon Baldwin

Estas paradas adicionales buscan responder a la demanda en estaciones intermedias, donde muchos pasajeros, incluidos trabajadores hispanos, conectan con buses locales o comparten viajes para regresar a sus barrios en Queens y Nassau. Para quienes salen tarde de un turno en Manhattan o Midtown, estas paradas pueden significar un regreso más directo y con menos esperas.

Trenes especiales por el Día de San Patricio

El 17 de marzo, Día de San Patricio, Nueva York recibe a miles de personas que viajan a Manhattan para el tradicional desfile en la Quinta Avenida. Ese día el LIRR tendrá refuerzos especiales para evitar aglomeraciones y facilitar el viaje hacia la ciudad.

Principales ajustes para el 17 de marzo:

Trenes adicionales en dirección oeste (hacia Nueva York).

Salidas especiales desde Ronkonkoma y Babylon hacia la ciudad.

Si planeas ir al desfile con familia o amigos, o simplemente te toca trabajar ese día cerca de Midtown, es recomendable salir con más tiempo del usual, ya que los trenes pueden ir más llenos y las estaciones, especialmente Penn Station, tienden a estar muy concurridas.

REDUCCIONES Y REEMPLAZOS DE SERVICIO

Aquí viene la parte que puede afectar más tu rutina diaria. Varias líneas verán reducida su frecuencia o serán sustituidas temporalmente por autobuses durante ciertos horarios o fines de semana.

Cambios permanentes durante el periodo de obras

Línea / Rama Periodo y días Cambio en el servicio Huntington / Port Jefferson Desde el 23 de marzo, días laborables al mediodía Servicio reducido a 1 tren por hora en Westbury Ronkonkoma / Greenport Desde el 2 de marzo, días laborables al mediodía Autobuses reemplazan trenes entre Ronkonkoma y Greenport

Si usas estas ramas para llegar a tu trabajo en Manhattan o conectas en Jamaica con el subway (por ejemplo, línea E hacia Queens o Manhattan), tendrás que sumar más margen de tiempo y revisar bien las conexiones, especialmente en horas de almuerzo o cambios de turno.

Reducciones en fechas específicas

En ciertos fines de semana de marzo, las reducciones serán más fuertes y se aplicarán cambios adicionales:

Línea / Rama Fechas Tipo de cambio Ronkonkoma / Greenport y Montauk 7–8 de marzo y 14–15 de marzo Servicio reducido Port Jefferson Branch 21–22 de marzo Servicio reemplazado por autobuses

Además, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo ya se aplicaron reducciones previas en estas zonas:

Servicio cada hora en Syosset, Cold Spring Harbor y Huntington.

Servicio cada dos horas al este de Huntington en la Port Jefferson Branch.

Para muchos trabajadores de restaurantes, limpieza, construcción, salud o delivery que dependen del tren en fines de semana, estos cambios pueden significar llegar más tarde o tener que salir mucho antes de casa.

Un tren del LIRR funcionando durante una tormenta invernal en Nueva York (Foto: MTA)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA SI USAS EL LIRR

Si el LIRR forma parte de tu día a día, lo mejor es anticiparse. Una pequeña revisión del horario puede ahorrarte llegar tarde al trabajo, perder una cita médica o no poder recoger a tus hijos a tiempo.

Recomendaciones prácticas:

Revisa los horarios actualizados antes de salir: Hazlo en la página oficial de la MTA o en la app oficial del LIRR (TrainTime), donde verás los cambios por obras y los servicios reemplazados por buses.

Confirma si tu tren habitual cambia: Verifica si tendrá nueva parada, menor frecuencia o será sustituido por autobús en parte del trayecto.

Calcula tiempo extra si hay buses de reemplazo: El tráfico en Long Island, Queens o cerca de los puentes y autopistas puede variar mucho según la hora, así que es mejor no ir justo.

Ajusta tus trasbordos con el subway: Si conectas en Penn Station o Jamaica con líneas como la E, 1, 2, 3 o A, considera que un retraso en el LIRR puede atrasarte toda la cadena de transporte.

Por ejemplo, si vives en Long Island y trabajas en un restaurante en Midtown, quizás necesitas adelantar tu tren habitual de Huntington o Ronkonkoma para asegurar tu trasbordo al subway y llegar a tiempo al turno de la tarde.

