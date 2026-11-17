El presupuesto del transporte podría volver a cambiar para quienes toman el tren rumbo al trabajo, asisten a clases o visitan a sus familiares en Nueva York. La Metropolitan Transportation Authority (MTA), encargada de administrar el subway y otros servicios regionales, incluye un incremento de tarifas y peajes en su planificación financiera para marzo de 2027. Ese movimiento llegaría poco más de un año después de que el boleto básico subiera a US$3, el 4 de enero de 2026. Sin embargo, existe una diferencia importante para el bolsillo de los pasajeros: proyectar mayores ingresos no significa tener aprobado un nuevo precio de entrada al sistema.

El objetivo del organismo consiste en recaudar un 4% adicional mediante esos cobros. La meta corresponde al conjunto de los ingresos previstos, por lo que no determina cuánto aumentaría cada recorrido ni cómo se distribuirían los cambios entre las distintas modalidades.

Los usuarios del Metro de Nueva York podrían sentir un nuevo golpe en sus bolsillo si es que se confirma el aumento de la tarifa (Foto: MTA)

¿CUÁNTO PODRÍA COSTAR EL PASAJE DEL METRO DE NUEVA YORK EN 2027?

Por ahora, el documento financiero consultado no establece un nuevo importe para el subway. La tarifa básica vigente es de US$3 para la mayoría de los usuarios.

Si se aplicara directamente un 4% sobre esa cantidad, el resultado sería US$3.12. Se trata de una operación ilustrativa para dimensionar el porcentaje, no de una decisión anunciada por las autoridades.

Tarifa actual y cálculo ilustrativo para 2027:

Concepto Importe o situación Pasaje básico vigente US$3.00 Incremento hipotético del 4% US$0.12 Resultado del cálculo US$3.12 Precio para marzo de 2027 No establecido en el plan consultado

Los valores de US$0.12 y US$3.12 son estimaciones matemáticas propias, no cantidades propuestas por la MTA.

Tampoco corresponde presentar US$3.10 o US$3.15 como las alternativas entre las que necesariamente deberá elegir la junta. La planificación establece una meta de recaudación, pero no plantea ese rango.

Algunos cambios en el sistema de transporte de Nueva York podrían ocurrir en los próximos meses (Foto: MTA)

¿CUÁNTO GASTARÍA ALGUIEN QUE TOMA EL TREN PARA IR AL TRABAJO?

Para trasladar el escenario al presupuesto doméstico, podemos considerar a una persona que paga diez viajes individuales durante la semana: uno de ida y otro de vuelta, de lunes a viernes.

Con el precio actual, ese usuario desembolsa US$30. Si cada trayecto costara hipotéticamente US$3.12, el total llegaría a US$31.20, equivalente a un gasto adicional de US$1.20.

Período Con pasaje de US$3.00 Con importe hipotético de US$3.12 Diferencia Un viaje US$3.00 US$3.12 US$0.12 Diez recorridos en una semana US$30.00 US$31.20 US$1.20 Cuarenta trayectos en cuatro semanas US$120.00 US$124.80 US$4.80

El ejemplo supone pagos individuales a tarifa básica. No incorpora descuentos, transbordos gratuitos ni beneficios especiales; tampoco equivale necesariamente al desembolso de todos los pasajeros.

Actualmente, OMNY contempla un límite de US$35 durante un período de siete días para desplazamientos elegibles a precio completo, siempre que se utilice el mismo método de pago. Esa condición vigente no permite anticipar qué política aprobaría la agencia para 2027.

¿CUÁNDO SERÍA EL AUMENTO Y QUÉ FALTA PARA APROBARLO?

La fecha prevista es marzo de 2027. No obstante, el plan mantiene los recursos esperados del ajuste como una partida pendiente de la actuación del directorio, en lugar de presentarlos como resultado de un nuevo cobro autorizado.

Para distinguir una proyección presupuestaria de una modificación definitiva, conviene prestar atención a estas etapas:

Presentación de la propuesta y participación pública. Antes del incremento aplicado en 2026, el organismo recibió comentarios y celebró audiencias. Aquel calendario no debe confundirse con un cronograma para el próximo cambio. Decisión de la junta directiva. Sus integrantes deberán pronunciarse sobre los importes y las condiciones correspondientes antes de que entren en vigor.

La planificación también contempla otro ajuste para marzo de 2029, destinado a generar un 4% adicional de ingresos anualizados por tarifas y peajes. Esa previsión tampoco equivale a un precio individual confirmado.

¿POR QUÉ LA MTA CONTEMPLA OTRA SUBIDA?

Las cuentas de la autoridad reflejan presiones relacionadas con salarios, cobertura médica, pensiones, energía, seguros y mantenimiento. A esos compromisos se suman otros gastos necesarios para sostener el funcionamiento de la red.

Aunque el presupuesto de 2026 permanece equilibrado, las proyecciones oficiales anticipan déficits durante los cuatro ejercicios siguientes.

Año Déficit proyectado 2027 US$295 millones 2028 US$507 millones 2029 US$707 millones 2030 US$897 millones

Existe un detalle importante: esas brechas ya incorporan los recursos previstos de los aumentos propuestos. Según las propias cuentas institucionales, cobrar más por viajar o utilizar determinados cruces no bastaría para eliminar el desequilibrio.