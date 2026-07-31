¿Tienes la impresión de que todo sube menos los salarios? Pues bien, no eres el único y lamento informar que hay otra mala noticia. Viajar en el Metro de Nueva York podría volver a salir más caro dentro de pocos meses, algo que muchos residentes ya perciben en su presupuesto cada vez que acercan una tarjeta al sistema OMNY. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) está analizando un ajuste en el costo básico del subway y de los autobuses urbanos, una medida que impactaría directamente a millones de personas —incluida la comunidad hispana que vive y trabaja en los cinco condados— que dependen del transporte público todos los días para ir al empleo, llevar a los niños a la escuela, hacer entregas, estudiar o, simplemente, moverse. Más allá de representar unos centavos adicionales por trayecto, el posible incremento vuelve a abrir el debate sobre el costo de movilizarse en una ciudad donde el alquiler, los alimentos y los servicios ya están por las nubes, y donde cada dólar pesa en la economía de las familias que ajustan gastos mes a mes.

Aunque el ajuste aún no ha sido ratificado, la propuesta forma parte del plan financiero preliminar de la MTA y contempla un aumento cercano al 4% a partir de marzo de 2027. Si el organismo confirma la medida después de completar el ciclo de consultas públicas y la votación de su junta directiva, el valor del viaje en el subway quedaría por encima de los US$3 actuales.

La tarifa del Metro de Nueva York podría ser, nuevamente, una preocupación para millones en la ciudad (Foto: MTA)

¿CUÁNTO COSTARÍA EL BOLETO DEL METRO DE NUEVA YORK?

Como informa CBS New York, el primer punto a tener en cuenta es que la MTA todavía no ha comunicado una cifra final, así que no hay que alarmarse, o no del todo. Sin embargo, el porcentaje planteado permite realizar una proyección bastante precisa sobre el posible costo del pasaje para quienes utilizan el sistema de manera frecuente. Y es que se trataría de una operación matemática muy simple.

Un incremento del 4% sobre la tarifa de US$3 arroja un valor de US$3.12, pero la autoridad suele redondear los importes al múltiplo de cinco centavos más próximo. Por eso, el número definitivo probablemente se ubique en una franja intermedia.

Concepto Monto estimado Tarifa actual US$3.00 Aumento propuesto 4% Cálculo directo US$3.12 Posible tarifa final Entre US$3.10 y US$3.15

En resumen, si la iniciativa avanza, es razonable pensar que el boleto estándar del Metro de Nueva York quedará situado en un rango de US$3.10 a US$3.15 por trayecto, sujeto al redondeo que termine aplicando la agencia cuando cierre sus números.

¿DESDE CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR EL AUMENTO?

El calendario del ajuste también es clave. La propuesta establece que el nuevo esquema comenzaría a aplicarse a partir de marzo de 2027, dentro del horizonte financiero que la MTA traza para los próximos años. Antes de que eso se concrete, el organismo debe cumplir varios pasos obligatorios:

realizar una serie de audiencias públicas;

recibir opiniones y observaciones de los usuarios;

presentar una versión final del proyecto;

someter el cambio a votación de la junta de la MTA.

Solo después de superar ese proceso el nuevo cuadro tarifario podría entrar en vigor de manera oficial. En consecuencia, los pasajeros disponen de un margen de tiempo para participar en las reuniones, enviar comentarios y plantear inquietudes sobre el impacto que podría tener este movimiento en sus gastos cotidianos.

LA MTA TAMBIÉN PROYECTA OTRO AUMENTO EN 2029

El ajuste de 2027 no sería el único. La agencia contempla un segundo incremento similar, también del 4%, previsto para 2029, en línea con la política de revisar tarifas y peajes aproximadamente cada dos años.

Ese esquema busca:

evitar saltos demasiado bruscos en un solo momento;

repartir los cambios de manera gradual;

ofrecer cierta previsibilidad sobre cuánto pueden subir los precios en el mediano plazo.

¿POR QUÉ LA MTA QUIERE SUBIR NUEVAMENTE LAS TARIFAS?

La justificación oficial combina factores económicos y de gestión. Según la MTA, las revisiones periódicas del cuadro tarifario permiten:

compensar la inflación;

cubrir el aumento de los costos operativos (energía, mantenimiento, salarios);

sostener la operación diaria del sistema;

prevenir ajustes mucho más duros en el futuro.

La autoridad reconoce que, pese a ciertos avances en eficiencia y a la recuperación gradual de la demanda en varias líneas, sigue enfrentando desafíos para mantener un presupuesto equilibrado en los próximos ejercicios. El presidente y director ejecutivo, Janno Lieber, ha señalado en distintas oportunidades que los usuarios no deberían cargar con todo el peso del encarecimiento, aunque considera indispensable contar con una estrategia financiera clara y apoyo político para evitar recortes de servicio.

En la práctica, esto vuelve a plantear la discusión sobre hasta qué punto se puede seguir elevando el precio del viaje sin afectar de manera desproporcionada a quienes tienen ingresos limitados, incluyendo a muchos trabajadores hispanos empleados en restaurantes, construcción, limpieza, comercio y reparto a domicilio, que dependen del metro y los buses para desplazarse por la ciudad.

El Metro de Nueva York es el sistema de transporte más usado de Estados Unidos (Foto: MTA)

LO QUE DEBEN TENER PRESENTE LOS PASAJEROS

En síntesis, los puntos clave son estos:

la tarifa base actual se ubica en US$3 por viaje, tras el ajuste ya aprobado para 2026;

la MTA plantea un nuevo incremento de alrededor del 4% dentro de su plan financiero para 2027;

el valor del trayecto podría situarse entre US$3.10 y US$3.15, según las estimaciones y el redondeo que aplique la agencia;

la fecha tentativa de entrada en vigor es marzo de 2027, después de audiencias públicas y del voto de la junta directiva;

existe otro ajuste similar proyectado para 2029, también del 4%, como parte de la política de revisiones bienales.

Por el momento, el proceso está en una fase inicial, pero conviene seguir de cerca las decisiones de la MTA, especialmente para los residentes y trabajadores hispanos que viven en Nueva York. Cualquier variación en el costo del Metro y los autobuses termina afectando la economía de quienes dependen del sistema para sostener su rutina diaria, pagar la renta y cubrir el resto de los gastos en una de las ciudades más caras del país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!