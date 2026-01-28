Para quienes viven en Nueva York —ya sea en el Bronx, en Brooklyn o en Queens o en cualquier rincón de la ciudad— el Metro no es solo un medio de transporte: es parte del pulso de la ciudad. Cada día, millones de personas, entre ellas miles de hispanos, dependen de la red subterránea para llegar puntuales al trabajo, a la universidad o para moverse entre los boroughs sin perder tiempo en el tráfico. Esa rutina diaria, donde los trenes se mezclan con el olor a café, las conversaciones en “Spanglish” y las prisas que dominan los andenes, forma una parte esencial de la identidad urbana neoyorquina. Por eso, cuando la MTA anuncia algún cambio, la noticia corre rápido y genera conversación: ¿serán más trenes, menos retrasos o un nuevo rompecabezas en hora pico?
En esta ocasión, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) presentó una propuesta que busca mejorar la eficiencia y reducir los atrasos en cuatro líneas fundamentales: la 2, la 3, la 4 y la 5. Según la agencia, los ajustes responden a una realidad diferente a la de hace unos años, con patrones de viaje que cambiaron después de la pandemia y una demanda que exige un servicio más puntual y equilibrado. Si el plan obtiene luz verde, los cambios podrían empezar a implementarse en mayo, marcando una nueva etapa para la red de transporte más emblemática de Estados Unidos.
¿QUÉ LÍNEAS DEL METRO CAMBIARÍAN Y POR QUÉ?
De acuerdo con un informe presentado ante la junta de la MTA y explicado por una información que publicó el medio Pix11, las modificaciones afectarían las líneas 2, 3, 4 y 5 durante los días laborales. El objetivo principal es disminuir los tiempos de espera y mejorar la puntualidad, especialmente en el conector de Nostrand Junction en Brooklyn, uno de los puntos más congestionados del sistema. Según la dirigencia, estos ajustes buscan “responder a la realidad actual de los viajes diarios” y optimizar los recursos de la red. La propuesta está bajo revisión del presidente de la agencia, Demetrius Crichlow.
CAMBIOS PROPUESTOS EN LA LÍNEA 2
- En dirección norte: Se agregará un viaje en los horarios de 6 a. m., 7 a. m., 8 a. m. y 5 p. m.
- En dirección norte: Se eliminará un viaje en los horarios de 5 a. m. y 9 a. m.
- En dirección norte: Se eliminarán dos viajes en el horario de las 6 p. m.
- En dirección sur: Se operarán cinco viajes locales entre Times Sq–42 St y Chambers St, entre aproximadamente las 11:15 p. m. y las 12:15 a. m., para reducir demoras causadas por trenes de la línea 3 que terminan su recorrido en 34 St–Penn Station.
AJUSTES PREVISTOS PARA LA LÍNEA 3
- En dirección norte: Se agregará un viaje en los horarios de 7 a. m., 7 p. m. y 9 p. m.
- En dirección norte: Se eliminará un viaje en los horarios de 10 a. m. y 6 p. m.
- En dirección sur: Se agregará un viaje en los horarios de 5 a. m., 7 a. m., 6 p. m. y 7 p. m.
- En dirección sur: Se eliminará un viaje en los horarios de 8 a. m., 9 a. m. y 4 p. m.
MODIFICACIONES EN LA LÍNEA 4
- En dirección norte: Se trasladará un viaje del horario de las 9 a. m. al de las 7 a. m.
- En dirección norte: Se moverán dos viajes del horario de las 6 p. m. al de las 7 p. m.
- En dirección norte: Se eliminará un viaje del horario de las 10 a. m.
- En dirección sur: Se moverá un viaje de las 8 a. m. a las 5 a. m.
- En dirección sur: Se trasladará un viaje de las 4 p. m. a las 3 p. m.
- En dirección sur: Se eliminará un viaje del horario de las 9 a. m.
CAMBIOS PLANTEADOS PARA LA LÍNEA 5
- En dirección norte: Se agregarán dos viajes en los horarios de 7 a. m., 8 a. m. y 6 p. m.
- En dirección norte: Se agregará un viaje en el horario de las 7 p. m.
- En dirección norte: Se eliminarán dos viajes en los horarios de 9 a. m. y 4 p. m.
- En dirección norte: Se eliminará un viaje en los horarios de 11 a. m., 5 p. m. y 8 p. m.
- En dirección sur: Se trasladará un viaje de los horarios de 8 a. m. y 3 p. m. al de las 6 a. m.
¿DESDE CUÁNDO PODRÍAN APLICARSE LOS CAMBIOS?
Si la junta de la MTA aprueba la medida y Demetrius Crichlow le da el visto bueno, los nuevos horarios entrarían en vigor en mayo. La expectativa es que los usuarios noten gradualmente una mejor distribución de trenes y menos retrasos en los momentos de más tránsito, como los trayectos entre el Bronx y Manhattan o desde Flatbush hacia el centro. Para muchos trabajadores, estudiantes y familias hispanas que dependen del Metro día a día, incluso un minuto menos de espera puede marcar la diferencia.
RESUMEN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR LA MTA
|Línea
|Dirección
|Tipo de cambio
|Detalle principal
|Horario afectado
|2
|Nortey sur
|Agregar y eliminar viajes
|Ajuste para reducir congestión en estaciones céntricas
|5 a. m.–12 a. m.
|3
|Nortey sur
|Reorganización de frecuencias
|Mejor sincronización con otras líneas
|5 a. m.–9 p. m.
|4
|Nortey sur
|Traslado de horarios
|Optimiza conexión en tramos Manhattan–Brooklyn
|3 a. m.–10 a. m.
|5
|Norte y sur
|Agregar y eliminar viajes
|Afinar balance en hora punta matutina y vespertina
|6 a. m.–8 p. m.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!