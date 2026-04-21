En Nueva York, donde cada dólar cuenta y moverse en metro o en bus forma parte de la rutina de millones de personas —desde quienes salen temprano rumbo al turno en Manhattan hasta quienes cruzan el Bronx o Queens para llegar al trabajo, la escuela o la iglesia— cualquier alivio al bolsillo llama la atención de inmediato. Y más aún en una ciudad donde el costo de vivir no da respiro, el café sube, el subway sigue siendo indispensable y hasta una ayuda pequeña puede sentirse como un respiro real. En ese contexto, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) lanzó una iniciativa que mezcla participación ciudadana con un incentivo concreto: la posibilidad de ganar una tarjeta OMNY con saldo incluido.

Mira también: Esta localidad de Nueva York multará a cualquier transeúnte que deje alimentos en espacios públicos

La propuesta no resuelve los problemas de fondo del transporte público, pero sí puede resultar útil para quienes usan el sistema a diario y quieren ahorrar algo en sus viajes por la ciudad.

Pasajeros viajando en uno de los trenes del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿QUÉ ESTÁ REGALANDO LA MTA Y POR QUÉ?

La MTA publicó su encuesta de conteo de clientes para la primavera de 2026. Aunque en apariencia se trata de un trámite más, hay un detalle que la vuelve atractiva: quienes la completen participarán en un sorteo para ganar una tarjeta OMNY con US$100 de saldo.

Ese monto equivale a unos 33 viajes aproximadamente, una cifra nada menor para quienes dependen del metro y los autobuses para moverse por la ciudad.

Concepto Detalle Premio Tarjeta OMNY con US$100 Equivalente en viajes Aproximadamente 33 viajes Tipo de transporte Metro y buses Modalidad Sorteo entre participantes

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SORTEO?

La mecánica es sencilla. El requisito principal es completar la encuesta oficial de la MTA, diseñada para conocer mejor la experiencia de los usuarios y ajustar el servicio según sus respuestas.

Opciones para acceder:

En línea: a través del sitio web oficial de la MTA.

Por teléfono: llamando al 844-465-7471 para agendar la participación.

¿QUÉ TE VAN A PREGUNTAR?

La encuesta es directa y se enfoca en el uso real del sistema de transporte:

Servicios utilizados en los últimos 6 meses.

Frecuencia de viajes semanales.

Opinión sobre el servicio.

Experiencia en sistemas como: Metro, autobuses, access-A-Ride, Metro-North Railroad, Long Island Rail Road.

UN INCENTIVO EN MEDIO DE TARIFAS EN ALZA

El interés por esta campaña no es casual. En Nueva York, el transporte público sigue siendo un tema sensible para muchas familias latinas, especialmente para quienes viven el día a día entre el trabajo, los hijos, las compras y los traslados largos. Hoy, el pasaje ronda los US$3 por viaje y todo indica que seguirá bajo presión por futuros ajustes.

Además, hay otro dato que conviene tener presente: la tarjeta física OMNY, que actualmente cuesta US$1 como precio promocional, subirá a US$2 a mediados de 2026. En otras palabras, incluso obtener el formato físico será más caro que ahora.

Un pasajero del Metro de Nueva York esperando su tren en la plataforma de la estación (Foto: MTA)

¿VALE LA PENA PARTICIPAR?

Si lo miras con frialdad, no es una ayuda que cambie por completo la economía de nadie. Pero en una ciudad como Nueva York, donde muchos hispanos hacen malabares con el presupuesto semanal entre pasajes, renta, comida y trabajo, una tarjeta con US$100 puede marcar diferencia durante varios días.

Además, más allá del sorteo, la encuesta también sirve para dejar constancia de lo que sienten los usuarios: los retrasos, las estaciones que no siempre funcionan bien, la saturación en horas pico o la experiencia diaria de quienes viven en Brooklyn, Queens, el Bronx o Upper Manhattan.

Y en una ciudad donde el subway es casi parte de la identidad, participar también puede ser una forma de hacerse escuchar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!