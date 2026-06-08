Falta muy poco para que el Mundial de la FIFA 2026 llegue al área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, un evento que movilizará a más de un millón de visitantes durante varias semanas y que pondrá a prueba la logística urbana en la ciudad que nunca duerme. Si eres uno de los vecinos que usa el metro para todo —desde ir al trabajo hasta visitar a la abuela en El Bronx o bajar a Jackson Heights por comida— seguramente te atreverías a decir que los cambios que anuncia la MTA afectan tanto a quienes vienen de fuera como a millones de neoyorquinos que dependen a diario del sistema, como a los turistas que llegarán para la fiesta del balompié. Por si fuera poco, las autoridades estatales y municipales han intensificado los preparativos: refuerzos de trenes, más personal en estaciones clave, ajustes de horarios y coordinación con LIRR y Metro‑North. Todo ello busca garantizar desplazamientos más seguros y fluidos, evitar aglomeraciones en puntos turísticos como Times Square y ayudar a los hispanos que vendrán en grupo a apoyar a sus selecciones, muchos de ellos comunicándose en español y buscando puntos de encuentro conocidos antes y después de los partidos.

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LAS CUATRO LÍNEAS DEL METRO CON MODIFICACIONES

De acuerdo con la MTA, cuatro líneas del sistema recibirán ajustes especiales para responder al aumento de pasajeros previsto durante el torneo.

Línea Cambio anunciado Objetivo 1 Incremento de servicio después de los partidos Facilitar el regreso de los aficionados C Mayor frecuencia durante todo el día en partidos de fin de semana y refuerzo posterior Reducir tiempos de espera F Servicio adicional tras los partidos Mejorar la capacidad de transporte 7 Trenes extra después de eventos nocturnos en la Fan Zone de Flushing Evitar aglomeraciones

Las modificaciones están diseñadas para los principales puntos de conexión que usarán los aficionados para tomar los autobuses lanzadera y trenes hacia el NYNJ Stadium, y para los residentes que se mueven entre boroughs para trabajar o salir a comer.

LA LÍNEA C TENDRÁ EL MAYOR REFUERZO

La C será una de las rutas con cambios más significativos. Según la MTA, durante partidos que se jueguen en fines de semana habrá un aumento de frecuencias entre las 10:00 a. m. y las 10:30 p. m., con el objetivo de absorber la demanda desde barrios con alta población hispana —Harlem, Washington Heights y partes de Brooklyn— donde muchos hinchas saldrán hacia las zonas de embarque. Además, tras los encuentros, las líneas 1, C y F operarán con mayor frecuencia para agilizar el regreso de los pasajeros.

La línea C del Metro de Nueva York es la que más atención tendrá durante el Mundial 2026 (Foto: MTA)

LA LÍNEA 7 SERÁ CLAVE PARA LA FAN ZONE

La Fan Zone principal se ubicará en el complejo del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows‑Corona Park —un lugar que ya conoce bien la comunidad latina de Queens por sus festivales y conciertos—. La MTA confirmó que la línea 7 contará con trenes adicionales después de cada evento nocturno para facilitar la salida y reducir la congestión en estaciones como Mets–Willets Point y Main Street.

El Metro de Nueva York será muy determinante durante los partidos del Mundial, por lo que la MTA ha decidido planificar ciertos cambios para darse abasto (Foto: MTA)

SE SUSPENDEN CIERRES PROGRAMADOS EN MANHATTAN

Durante los días de partido, la MTA suspenderá todos los cierres planificados en áreas cercanas a Midtown Manhattan. Esto incluye trabajos que normalmente afectarían estaciones y tramos de las líneas que conectan con Times Square y Penn Station, para evitar sorpresas a residentes y visitantes en jornadas de alta demanda.

MÁS PERSONAL PARA ORIENTAR A LOS VISITANTES

La agencia desplegará embajadores y personal adicional en puntos neurálgicos. Los principales centros de asistencia serán:

Grand Central Terminal.

Times Square–42 Street.

59 Street–Columbus Circle.

En estos puntos, el personal ayudará a encontrar conexiones hacia los autobuses especiales que llevarán a los aficionados al estadio. También habrá más empleados del LIRR, Metro‑North, agentes del NYPD asignados al transporte y voluntarios que ofrecerán información en español e inglés.

EL TRANSPORTE REGIONAL TAMBIÉN SE PREPARA PARA EL MUNDIAL

La estrategia incluye a LIRR y Metro‑North: mantendrán servicios completos y ofrecerán conexiones a autobuses lanzadera y trenes desde Penn Station hacia zonas de embarque. Las autoridades calculan que la capacidad disponible durante los fines de semana será suficiente para absorber el aumento de viajeros.

AUTOBUSES MÁS ECONÓMICOS PARA LLEGAR AL ESTADIO

Un acuerdo entre la gobernadora Kathy Hochul y el comité organizador permitirá que los boletos de autobús hacia el NYNJ Stadium cuesten 20 dólares por viaje ida y vuelta. Además, el 20% de los boletos estará reservado para residentes de Nueva York.

Tipo de día Asientos disponibles Días escolares 12.000 Días sin actividad escolar 18.000

Hasta ahora se han vendido cerca de 34.000 boletos para estos servicios especiales.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA HISPANOHABLANTES EN NY

Planifica con antelación: revisa la app de la MTA y redes sociales oficiales en español antes de salir.

Evita horas punta si no vas a un partido; las mañanas y noches de partido pueden saturarse.

Si vas en grupo, acuerda puntos de encuentro conocidos (p. ej., la esquina de la calle 34 con 8th Ave o “la plaza” del Washington Heights).

Lleva cargador portátil: la señal y las apps se saturan cuando hay mucha gente.

Si necesitas información en español, busca los puestos de atención en Grand Central y Times Square, donde habrá personal que habla español.

¿POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE PARA LOS CIUDADANOS DE NUEVA YORK?

Más allá del evento deportivo, estos cambios muestran cómo la ciudad coordina grandes movilizaciones sin paralizar la vida cotidiana. Para la comunidad hispana —que trabaja en el comercio, servicios y transporte— es fundamental conocer estas medidas: impactarán en la movilidad diaria, en el acceso a empleos y en la vida comunitaria en barrios como Jackson Heights, Sunset Park y Washington Heights.

El Metro de Nueva York tendrá varias modificaciones durante el Mundial 2026 (Foto: MTA)

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