Mariela Baullosa está experimentando el mismo dolor que sienten cientos de familias inmigrantes al enterarse que uno de sus integrantes fue detenido por agentes de ICE . En su caso, su esposo, Alberto Martínez, fue interceptado durante su asistencia a una cita migratoria en Texas. Ahora, tuvo la fuerza necesaria para contar cómo está afrontando esta realidad en compañía de su bebé.

Esta ciudadana de 21 años se convirtió en madre hace poco más de un mes. Este acontecimiento fue una inmensa alegría para la pareja, ya que marcaba el inicio de una nueva etapa familiar. Sin embargo, los agentes federales de inmigración provocaron que esta alegría se termine abruptamente.

Ella explicó a Univision San Antonio que esta agencia del gobierno estadounidense llamó a Alberto con el propósito de que se apersone a su oficina situada en Texas. La razón se debe a una supuesta falla en su grillete electrónico situado en su tobillo.

El hombre, también de nacionalidad cubana, creyó firmemente en ello y se presentó a su cita. No obstante, ese fue el último día que pudo compartir momentos con su familia.

Alberto Martínez, de 30 años, fue detenido cuando asistió a cita de rutina con ICE en Texas. (Crédito: Univision San Antonio / YouTube)

Podría ser deportado

Mariela siente un profundo temor por lo que pueda depararle al padre de su bebé, pues su audiencia migratoria está programada para el próximo 29 de octubre. En aquella fecha, se conocerá si será puesto en libertad o terminará expulsado de este país.

“Mi esposo era mi sustento económico porque, desgraciadamente, yo todavía no puedo trabajar. No tengo trabajo. La bebé aún toma pecho y acá en este país no tengo familia, solo lo tenía a él”, declaró al medio citado.

Alberto tendrá su cita migratoria el próximo 29 de octubre. Ese día se conocerá si será libre o deportado. (Crédito: Univision San Antonio / YouTube)

Alberto Martínez llegó a Estados Unidos en el 2022 y no ha cometido algún delito durante su estancia. Es más, cuenta con un permiso de trabajo válido hasta el 2030. Su caso se incluye a lista de inmigrantes bajo arresto, aun contando con algún documento que avala su estadía en este país.