Dejar a una mascota amarrada afuera de una tienda mientras el dueño realiza una compra suele ser un hábito que realiza gran parte de los ciudadanos que radican en EE.UU.; sin embargo, existen algunos estados que no toleran esta costumbre. Por ejemplo, California estableció una ley que prohíbe en cierta forma realizar esta acción, demostrando que el estado toma mucho en consideración una tenencia responsable de perros. A continuación, te explicaré a mayor detalle sobre esta normativa y qué posibles consecuencias podrías enfrentar de infringirla.

Bajo la sección 122335 del Código de Salud y Seguridad de California, el estado regula el cumplimiento de las denominadas “leyes de amarrar perros”, las cuales establecen disposiciones obligatorias sobre cómo los dueños deben mantener a sus mascotas sujetas cuando realizan compras.

Entonces, se prohíbe el uso de cadenas, cuerdas o cualquier otro elemento que restrinja el movimiento de la mascota al mantenerlo sujeto a objetos fijos, tales como árboles, cercas, casetas o postes.

Según lo dispuesto por la ley, está práctica es totalmente ilegal siempre y cuando la inmovilización se realice de manera prolongada o permanente, ya que representa un riesgo directo para la salud y la seguridad del animal.

En California, es ilegal que el perro esté amarrado a un objeto fijo por un tiempo prolongado o de manera permanente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Está totalmente prohibido dejar tu mascota amarrada afuera de una tienda en California?

Como te indiqué anteriormente, está prohibido que tu mascota esté amarrada hacia un objeto fijo por una buen tiempo o de manera permanente. Entonces, sí puedes inmovilizar a tu can por periodos cortos cuando estés llevando a cabo una tarea temporal, tal como realizar compras en una tienda.

Eso sí, debes cumplir ciertas condiciones al momento de ejecutar dicha acción en tu mascota; se recomienda que mantengas a tu perro alejado de situaciones riesgosas, como la exposición de calor excesivo, flujos de tráfico vehicular o entornos que le provoquen estrés.

La ley determina que la práctica sí está permitida, pero por periodos cortos de tiempo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué multas o sanciones podría enfrentar el dueño en caso infrinja la ley?

En caso incumplas la sección 122335 del Código de Salud y Seguridad, permitirá a la fiscalía del país en determinar si el cargo en tu contra procederá como una infracción o como un delito menor; la decisión final dependerá del nivel de severidad.

Las sanciones legales pueden derivar a una infracción castigada con multas de hasta $250. En el peor de los escenarios, se impone una posible condena de hasta 6 meses en una prisión del condado y una reparación de aproximadamente $1,000.

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