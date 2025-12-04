Desde hace muchos años, California atraviesa cambios notables en la altura de su terreno. Ahora, un reciente análisis realizado por la NASA permitió identificar qué zonas están perdiendo elevación con mayor rapidez.

El trabajo recopila información obtenida por satélites entre 2015 y 2023, lo que permitió distinguir áreas con hundimientos acelerados y otras donde el suelo muestra ligeros ascensos.

La agencia espacial advierte que estos movimientos verticales, sumados al incremento del nivel del mar, podrían aumentar el peligro de inundaciones en las próximas décadas.

Lo anterior afectaría tanto a comunidades costeras como a regiones más alejadas del litoral, especialmente en zonas con alta concentración de población o infraestructura sensible.

Varias localidades de la Bahía de San Francisco registran descensos superiores a 10 milímetros por año, mientras que el Valle Central también muestra afectaciones vinculadas al uso de agua subterránea.

El estudio, desarrollado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, resalta que varias localidades de la Bahía de San Francisco se encuentran entre las más vulnerables.

Ciudades como San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island están experimentando descensos superiores a los 10 milímetros por año, una cifra que los investigadores consideran alarmante en un entorno urbano tan denso.

La NASA explica que el hundimiento progresivo del terreno provoca que el nivel del mar relativo suba aún más rápido. En consecuencia, algunas zonas bajas de la bahía podrían enfrentar un aumento adicional de hasta 45 centímetros hacia 2050, lo que intensificaría eventos de inundación asociados a mareas altas o lluvias intensas.

El informe también menciona que en el Valle Central se observaron hundimientos ligados al uso intensivo del agua subterránea. Esta pérdida de elevación no solo altera el paisaje, sino que puede generar daños en caminos, sistemas agrícolas e infraestructura hidráulica fundamental.

El fenómeno aumenta el riesgo de inundaciones debido al incremento del nivel del mar relativo.

En otras regiones del estado, el hundimiento se relaciona con procesos como erosión, compactación de antiguos rellenos urbanos y movimientos geológicos que ocurren de manera natural.

De acuerdo con los especialistas del JPL, varios factores explican estos cambios en el terreno: la extracción de agua del subsuelo en áreas agrícolas, la compactación de suelos donde antes había humedales, las fallas geológicas activas y la erosión de zonas costeras que debilita acantilados y territorios cercanos al océano.

La NASA insiste en que el hundimiento del terreno no puede analizarse por separado, ya que, en combinación con el aumento global del nivel del mar, las amenazas para las comunidades costeras crecen de manera significativa.

Con el próximo lanzamiento del satélite NISAR, las autoridades podrán contar con datos más precisos para planificar medidas de adaptación.

El análisis también forma parte de los preparativos para el lanzamiento de NISAR, un satélite desarrollado conjuntamente por NASA e ISRO que será capaz de monitorear variaciones milimétricas en la superficie terrestre.

Según la agencia, estos mapas serán una herramienta clave para que autoridades locales diseñen estrategias de adaptación, refuercen defensas costeras, mejoren los sistemas de drenaje y protejan infraestructura esencial.

Además, estos datos permiten distinguir qué hundimientos son de origen natural y cuáles están vinculados a la actividad humana, información fundamental para planificar el futuro del estado.

¿Qué hacer ante el hundimiento del suelo?

Ante el hundimiento de regiones como California (subsidencia), principalmente causado por la sobreextracción de agua subterránea, la solución está en la gestión estricta del agua subterránea. Esto implica reducir drásticamente la extracción mediante la implementación de leyes y regulaciones (como la ley SGMA) para garantizar que la cantidad de agua extraída no supere la cantidad que se repone de forma natural.

El esfuerzo debe complementarse con la Recarga Gestionada de Acuíferos (MAR). Esta técnica captura el exceso de agua superficial durante las temporadas húmedas y la dirige intencionalmente a estanques o pozos para que se filtre y reabastezca las reservas subterráneas. Al rellenar los acuíferos, se eleva el nivel freático, se detiene la compactación del suelo y, por lo tanto, se frena el hundimiento del terreno.

Asimismo, es clave la conservación del agua y el uso de fuentes alternativas para reducir la dependencia del subsuelo.

