La National Park Week 2026 ya comenzó y ofrece una oportunidad especial para conocer algunos de los paisajes naturales más importantes de Estados Unidos. La celebración se extiende del 22 al 30 de agosto y contempla actividades para toda la familia, además de una jornada en la que será posible ingresar gratis a los parques participantes.

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Durante estos días se organizarán eventos relacionados con la naturaleza, la historia y la vida silvestre. Entre ellos destaca Wildlife Wednesday, que permitirá a los visitantes participar en actividades como un bingo de animales y observar especies que habitan en los parques.

Martes con entrada gratuita

Según Fox Weather, uno de los principales atractivos llegará este martes 25 de agosto, cuando habrá entrada gratuita a los parques nacionales como parte de la celebración del 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales.

Esto convierte la jornada en una buena oportunidad para quienes estaban esperando una ocasión para visitar alguno de estos destinos sin pagar la tarifa de acceso.

Entre los lugares destacados se encuentra Great Smoky Mountains National Park, ubicado entre Carolina del Norte y Tennessee. El parque fue el más visitado del país en 2025 y cuenta con más de 19,000 especies documentadas, lo que lo convierte también en el área con mayor biodiversidad dentro del sistema de parques nacionales.

Otro destino que merece atención es Olympic National Park, considerado uno de los 10 parques nacionales más populares. Su variedad de paisajes permite realizar actividades como camping, pesca y otras experiencias al aire libre.

Varios parques nacionales ofrecen paisajes espectaculares para quienes quieran ver los colores del otoño. (Foto referencial: Pixabay)

Los parques ideales para disfrutar el otoño

La celebración también llega justo antes de una de las épocas más atractivas para visitar estos lugares: el otoño.

Con la llegada de temperaturas más frescas, miles de personas se desplazan hacia distintos parques para observar cómo los árboles cambian de color.

Entre los destinos recomendados para disfrutar del follaje otoñal se encuentran:

Blue Ridge Parkway: ofrece hojas de colores intensos y flores silvestres a lo largo de sus carreteras y senderos.

ofrece hojas de colores intensos y flores silvestres a lo largo de sus carreteras y senderos. Cedar Breaks National Monument: sus formaciones rocosas rojizas se combinan con los colores propios del otoño.

sus formaciones rocosas rojizas se combinan con los colores propios del otoño. Glacier National Park: los cambios de color comienzan desde mediados de septiembre en las zonas más frías.

los cambios de color comienzan desde mediados de septiembre en las zonas más frías. Great Smoky Mountains National Park: cuenta con rutas panorámicas y senderos recomendados para disfrutar de la temporada.

cuenta con rutas panorámicas y senderos recomendados para disfrutar de la temporada. Guadalupe Mountains National Park: el cambio de color suele producirse entre mediados de octubre y mediados de noviembre, por lo que es una alternativa para quienes buscan disfrutar del otoño más adelante.

Las actividades de National Park Week

La programación continúa hasta el domingo 30 de agosto y cada jornada tiene un tema diferente. El calendario incluye:

22 de agosto: Kickoff Saturday y Freedom 250 Grand Prix.

Kickoff Saturday y Freedom 250 Grand Prix. 23 de agosto: Safety Sunday.

Safety Sunday. 24 de agosto: America in Motion Monday.

America in Motion Monday. 25 de agosto: 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales y día sin tarifa de entrada.

110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales y día sin tarifa de entrada. 26 de agosto: Watch Wildlife Wednesday.

Watch Wildlife Wednesday. 27 de agosto: Thankful Thursday.

Thankful Thursday. 28 de agosto: Freedom Friday.

Freedom Friday. 29 de agosto: Staff Saturday.

Staff Saturday. 30 de agosto: Junior Ranger Day.

La National Park Week no solo representa una oportunidad para acceder gratuitamente a los parques durante el martes, sino también para descubrir diferentes actividades y planificar una visita durante el otoño.

Para quienes quieran aprovechar los próximos meses, los parques con follaje colorido pueden convertirse en algunos de los destinos naturales más atractivos de la temporada.