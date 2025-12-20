La ilusión de una Navidad Blanca en Estados Unidos cada vez cobra más fuerza este año debido a los recientes pronósticos meteorológicos para el próximo 25 de diciembre. En diversas regiones del país, las condiciones atmosféricas son ideales para que exista la presencia de nieve . A continuación, te revelaré cuáles son esos estados.

A inicios de diciembre, Old Farmer’s Almanac precisó que la probabilidad de nieve durante Navidad se daría en gran parte de las Llanuras y Texas, incluyendo al Medio Oeste, el Noreste y partes del Atlántico Medio; sin embargo, este panorama cambió drásticamente a pocos días de la festividad decembrina.

Recientemente, el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que se registren temperaturas cálidas durante la Navidad, específicamente en los estados que conforman las Llanuras, el Sur y el Medio Oeste.

Para que una ciudad registre Navidad Blanca, debe acumular más de 1 pulgada de nieve durante el 25 de diciembre. (Foto: Adam Gray / AP) / Adam Gray

Qué estados de EE.UU. tienen altas probabilidades de Navidad Blanca el 25 de diciembre

Basándome en los pronósticos recientes de AccuWeather, estos son las regiones estadounidenses que tienen grandes posibilidades de presenciar 1 pulgada o más de nieve entre la Nochebuena y Navidad:

California

Washington D.C.

Oregón

Idaho

Montana

Wyoming

Colorado

Utah

Dakota del Norte

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Virginia Occidental

Pensilvania

Nueva York

Vermont

Nueva Hampshire

Maine

El medio especializado en pronósticos del tiempo precisó que la Navidad Blanca “está garantizada en las Montañas Rocosas y cerca de los Grandes Lagos”; sin embargo, para aquellos que residen en zonas del centro y este del país las posibilidades son mínimas, a menos que una tormenta “pase justo antes de las fiestas”.

Washington D.C. es una de las regiones con altas probabilidades de Navidad Blanca. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué estados presenciaron Navidad Blanca en el 2024

De acuerdo a informes meteorológicos y mapas de cobertura nival, los estados de Minnesota, las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur), Wisconsin, Montana, Idaho y Wyoming registraron nevadas en la mañana del 25 de diciembre del 2024. Si bien también nevó en sectores de Colorado, Utah y la Sierra Nevada, este fenómeno se concentró principalmente en las zonas montañosas.

En cuanto a los Grandes Lagos y el Noreste de este país, también se registró presencia nival en dicha fecha, específicamente en sectores de Michigan, zonas de Nueva Inglaterra y partes del norte del estado de Nueva York. Como dato curioso, la ciudad de Nueva York vivió su primera Navidad Blanca en 15 años, un fenómeno que no ocurría desde el 2009.

