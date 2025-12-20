Más de una docena de estados presenciarían nieve por la mañana del 25 de diciembre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Más de una docena de estados presenciarían nieve por la mañana del 25 de diciembre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

La ilusión de una cada vez cobra más fuerza este año debido a los recientes pronósticos meteorológicos para el próximo 25 de diciembre. En diversas regiones del país, las condiciones atmosféricas son ideales para que exista la presencia de . A continuación, te revelaré cuáles son esos estados.

A inicios de diciembre, Old Farmer’s Almanac precisó que la probabilidad de nieve durante Navidad se daría en gran parte de las Llanuras y Texas, incluyendo al Medio Oeste, el Noreste y partes del Atlántico Medio; sin embargo, este panorama cambió drásticamente a pocos días de la festividad decembrina.

Recientemente, el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que se registren temperaturas cálidas durante la Navidad, específicamente en los estados que conforman las Llanuras, el Sur y el Medio Oeste.

Para que una ciudad registre Navidad Blanca, debe acumular más de 1 pulgada de nieve durante el 25 de diciembre. (Foto: Adam Gray / AP)
Para que una ciudad registre Navidad Blanca, debe acumular más de 1 pulgada de nieve durante el 25 de diciembre. (Foto: Adam Gray / AP)
/ Adam Gray

Qué estados de EE.UU. tienen altas probabilidades de Navidad Blanca el 25 de diciembre

Basándome en los pronósticos recientes de AccuWeather, estos son las regiones estadounidenses que tienen grandes posibilidades de presenciar 1 pulgada o más de nieve entre la Nochebuena y Navidad:

  • California
  • Washington D.C.
  • Oregón
  • Idaho
  • Montana
  • Wyoming
  • Colorado
  • Utah
  • Dakota del Norte
  • Minnesota
  • Wisconsin
  • Michigan
  • Virginia Occidental
  • Pensilvania
  • Nueva York
  • Vermont
  • Nueva Hampshire
  • Maine

El medio especializado en pronósticos del tiempo precisó que la Navidad Blanca “está garantizada en las Montañas Rocosas y cerca de los Grandes Lagos”; sin embargo, para aquellos que residen en zonas del centro y este del país las posibilidades son mínimas, a menos que una tormenta “pase justo antes de las fiestas”.

Washington D.C. es una de las regiones con altas probabilidades de Navidad Blanca. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Washington D.C. es una de las regiones con altas probabilidades de Navidad Blanca. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué estados presenciaron Navidad Blanca en el 2024

De acuerdo a informes meteorológicos y mapas de cobertura nival, los estados de Minnesota, las Dakotas (Dakota del Norte y Dakota del Sur), Wisconsin, Montana, Idaho y Wyoming registraron nevadas en la mañana del 25 de diciembre del 2024. Si bien también nevó en sectores de Colorado, Utah y la Sierra Nevada, este fenómeno se concentró principalmente en las zonas montañosas.

En cuanto a los Grandes Lagos y el Noreste de este país, también se registró presencia nival en dicha fecha, específicamente en sectores de Michigan, zonas de Nueva Inglaterra y partes del norte del estado de Nueva York. Como dato curioso, la ciudad de Nueva York vivió su primera Navidad Blanca en 15 años, un fenómeno que no ocurría desde el 2009.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC