El próximo invierno en el norte de Texas comenzará con La Niña en su fase débil, un patrón que más adelante dará paso a condiciones neutrales. Esto significa que la temporada podría sentirse cambiante, con semanas tranquilas que de repente se transforman en días fríos, secos o incluso helados. Para muchas familias, la pregunta es directa: ¿qué implica todo esto para el frío, el hielo y la rutina diaria?

Qué pasará este invierno en el norte de Texas

Aunque La Niña suele asociarse con inviernos más cálidos y secos, cuando está en su fase débil este comportamiento no siempre se cumple.

Además, en el norte de Texas existe una realidad que supera cualquier fenómeno global: cada año llega aire ártico y, con él, al menos un día de hielo, aguanieve o nieve.

Los datos históricos lo confirman: en más de 100 años de registros, Dallas–Fort Worth nunca ha tenido un invierno sin algún tipo de precipitación invernal. Siempre ocurre un evento, aunque sea pequeño.

El invierno 2025 podría traer aire ártico pese a la influencia de La Niña en la región del norte de Texas. | Crédito: AFP

Para este invierno, la meteoróloga de Univision Nelly Carreño anticipa:

Se espera al menos un evento invernal.

El aire ártico llegará , incluso si el clima reciente no lo sugiere.

, incluso si el clima reciente no lo sugiere. La sequía podría mantenerse o empeorar, incrementando el riesgo de incendios.

Qué significa La Niña para este invierno

La Niña

Es un fenómeno que ocurre cuando el agua del Pacífico ecuatorial se enfría más de lo habitual.Ese cambio altera la distribución de lluvias y la forma en que se desplazan los frentes fríos alrededor del mundo.

Cuando La Niña está débil, sus efectos pueden ser inciertos. No controla por completo el invierno en Texas; más bien, convive con los frentes fríos que descienden desde Canadá.

En el norte de Texas, La Niña mantiene la duda sobre si el invierno será más cálido, seco o inesperadamente frío. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Condiciones neutrales

Significa que no domina ni La Niña ni El Niño.En este escenario, el clima depende más de cada entrada de aire frío que de un patrón global. Por eso algunas semanas son calmadas y otras cambian de manera abrupta.

Aire ártico

Son masas de aire muy frío formadas cerca del Polo Norte.Cuando descienden hacia Texas, las temperaturas pueden caer rápidamente.Si ese aire coincide con humedad en la atmósfera, se forma hielo, aguanieve o nieve: lo que conocemos como precipitación invernal.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!