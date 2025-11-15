Una La Niña débil ya comenzó a influir en el clima de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anunció que espera que este patrón continúe durante el inicio del invierno y se extienda hasta los primeros meses de 2026. Según los expertos, su impacto será más evidente conforme avance diciembre.

La Niña forma parte de las tres fases del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que describe los cambios naturales en las temperaturas del océano Pacífico y en la circulación atmosférica.

Mientras La Niña se asocia con condiciones más frías, El Niño se relaciona con temperaturas más cálidas y el estado neutral se presenta cuando las temperaturas permanecen cerca del promedio.

Durante los inviernos de La Niña, el norte del país y el Noroeste suelen recibir más nieve, mientras que el sur tiende a mantenerse cálido y seco; sin embargo, NOAA aclaró que esta vez el fenómeno no es especialmente fuerte, por lo que algunos de los efectos habituales podrían no manifestarse plenamente durante la temporada.

Los cambios meteorológicos, junto con la NAO, AO y WPO, definirán un final de noviembre más tormentoso y con contrastes de temperatura entre el Este y el Oeste. (Foto referencial: Freepik)

Además de La Niña, otros patrones atmosféricos también influirán en el clima durante los próximos dos meses.

La Oscilación del Atlántico Norte (NAO), la Oscilación Ártica (AO) y la Oscilación del Pacífico Occidental (WPO) están desempeñando un papel clave. Tanto la NAO como la AO indican un chorro polar más ondulado sobre los 48 estados continentales, lo que favorecerá un cierre de mes más tormentoso.

La WPO, por su parte, apunta a un escenario más cálido y húmedo en el Este y más frío en el Oeste.

En diciembre, La Niña podría favorecer la llegada de aire ártico y períodos de frío intenso. (Foto: AFP)

El Centro de Pronóstico de FOX explica que, combinadas, estas señales climáticas apuntan a temperaturas por encima del promedio y condiciones más húmedas en el este del país para terminar noviembre. En cambio, California y el Noroeste experimentarían temperaturas más frías de lo normal durante ese mismo periodo.

A medida que La Niña empiece a aparecer en diciembre, el Centro de Predicción Climática de NOAA anticipa más posibilidades de que masas de aire ártico ingresen a Estados Unidos, provocando temperaturas extremadamente frías y posibles nevadas.

NOAA anticipa que hacia el primer trimestre de 2026 el clima podría volver a condiciones neutrales, históricamente asociadas con más nieve en el noreste. (Foto referencial: Freepik)

La agencia añadió que La Niña probablemente dará paso a condiciones neutrales entre enero y marzo de 2026.

Históricamente, los inviernos bajo un patrón neutral han dejado mayores acumulaciones de nieve en el noreste del país, un detalle que los meteorólogos ya están observando con atención.

Lo que debes saber sobre La Niña

La Niña es la fase fría del ciclo climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se caracteriza por un enfriamiento persistente del agua superficial en la parte central y oriental del Océano Pacífico tropical. Este enfriamiento es causado por el fortalecimiento de los vientos alisios que empujan el agua cálida hacia el oeste.

Este cambio en la temperatura del océano altera los patrones de lluvia y temperatura a nivel mundial. La Niña generalmente trae un aumento de las lluvias y frío en el sudeste de Asia, Australia y el norte de Sudamérica, elevando el riesgo de inundaciones.

Por otro lado, La Niña suele causar sequías en el sur de Estados Unidos, México y gran parte de la costa oeste de Sudamérica (como Perú y Chile). Además, favorece una temporada de huracanes más activa en el Océano Atlántico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!