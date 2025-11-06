Si bien el panorama para los inmigrantes que residen en Estados Unidos ha sido desalentador y traumático, existen personas que tienen la voluntad de brindar la mano en estos momentos difíciles. Por suponer, Beto Ruiz, un residente de Chicago, ha causado una pequeña esperanza en las familias extranjeras, ya que les está entregando comida en sus propios hogares.

En una conversación con Noticias Telemundo, este joven inmigrante comentó que “no podía quedarse con los brazos cruzados” ante las constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Por esa razón, decidió realizar esta noble acción

Es importante mencionarte que muchas personas que residen ilegalmente en Estados Unidos han decidido mantenerse refugiadas en sus hogares por temor a ser arrestadas, pero esto significa que no generen ingresos económicos.

Según Beto, la iniciativa surgió ante el pedido de ayuda de un miembro de su comunidad. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Beto cuenta que esta iniciativa surgió gracias a un amigo, quien le notificó que un miembro de su comunidad le solicitó ayuda por la alimentación, pues tenía cinco hijas; sin embargo, tenía temor encontrarse con los uniformados de inmigración.

“Eso fue lo que levantó la chispa de decir: ‘¿Qué tenemos que hacer?’. Comenzamos a alzar la voz por redes sociales, por mensajes y empezaron a llegar las donaciones. Se comenzó a armar todo este proyecto", declaró el joven latino.

Decenas de personas se han sumado como voluntarios para apoyar en la entrega de alimentos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Obtuvieron apoyo

Beto Ruiz aseguró que su noble acto bastó cuando “alguien alzó la voz”. Si bien comenzaron con una sola despensa de comida, actualmente entregan entre 80 a 100 despensas a la semana, lo que significa un incremento considerable que facilita a muchas familias inmigrantes.

“Estamos impresionados por la respuesta de los negocios, de los comerciantes, tanto la persona que nos presta la bodega para hacer toda esta labor y toda la cantidad de voluntarios que se han unido a esta causa”, añadió.

Este ciudadano aún no puede creer la magnitud de su buena obra, pues comentó que existen decenas de voluntarios que reparten los distintos víveres hacia los más necesitados. Simplemente, eso ha provocado que sienta mucha emoción.