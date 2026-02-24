En 2025, la Casa Blanca emitió una proclamación que restringe la entrada a Estados Unidos de nacionales de distintos países, una medida que no solo impacta los viajes internacionales, sino que ahora también comienza a sentirse en trámites migratorios clave dentro del país. En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordenó revisiones adicionales e incluso pausas en decisiones finales de solicitudes vinculadas a las naciones incluidas en la lista. El resultado: miles de extranjeros podrían enfrentar mayores obstáculos para ajustar su estatus en 2026.

Ajuste de estatus en 2026: la regla que complica la regularización

Junto con las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la administración del presidente Donald Trump avanzó durante 2025 con nuevas restricciones migratorias.

En junio, se anunciaron limitaciones de entrada para nacionales de ciertos países: una prohibición total de viaje para 12 naciones y restricciones parciales para otras siete. Sin embargo, el endurecimiento no quedó allí.

En diciembre, USCIS instruyó a sus oficiales a aplicar revisiones adicionales y pausas en determinadas solicitudes relacionadas con ciudadanos provenientes de países considerados de “alto riesgo”. Esta política puede impactar directamente trámites como el ajuste de estatus (Formulario I-485) y, en algunos casos, autorizaciones de trabajo.

Ese mismo mes, el gobierno amplió las restricciones a más países y ordenó revisar peticiones de beneficios migratorios aprobadas desde el 20 de enero de 2021 para ciudadanos de las naciones señaladas.

En la práctica, esto significa que incluso solicitudes previamente aprobadas podrían ser objeto de revisión.

¿Existen excepciones?

La regla contempla excepciones discrecionales. Es decir, algunas personas sujetas a la prohibición podrían ser admitidas si su ingreso representa un “interés nacional”.

Estos casos se evalúan individualmente por altos funcionarios en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). No obstante, se trata de decisiones caso por caso, sin garantías automáticas.

La diferencia entre visas y ajuste de estatus

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos pausó la emisión de visas de inmigrante en consulados para nacionales de 75 países a partir del 21 de enero de 2026.

Es importante subrayar que esta medida afecta trámites consulares en el exterior y no es lo mismo que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

El ajuste de estatus permite que una persona que ya se encuentra legalmente en el país solicite la residencia permanente sin salir del territorio estadounidense. Pero con las nuevas revisiones y pausas, el proceso podría volverse más largo, incierto y complejo para quienes provienen de las naciones incluidas en la lista.

Entre los países afectados figuran Afganistán, Cuba, Colombia, Brasil, Haití, Guatemala, Nicaragua, Rusia, Irán, Siria, Yemen, entre muchos otros.

Cómo verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

Quienes necesiten confirmar si su solicitud avanzó en los últimos meses pueden utilizar las herramientas oficiales de USCIS.

La agencia permite:

Consultar el estado del caso en línea.

Llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 para verificar el Formulario I-485.

Para revisar el proceso en línea se debe:

Ingresar al sitio web oficial. Escribir el número de recibo (identificador único de 13 caracteres, compuesto por tres letras y 10 dígitos). Omitir los guiones, pero incluir todos los demás caracteres. Presionar “Check Status” (Ver Estado).

El sistema puede mostrar distintos resultados: caso recibido, solicitud de evidencia adicional, entrevista programada, aprobado o rechazado.

