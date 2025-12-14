La administración del presidente Donald Trump tomará medidas radicales contra California y los estados que emiten licencias de conducir comerciales a inmigrantes, toda vez que varios de los choferes que ocasionaron accidentes fatales, no tenían sus documentos en regla. A raíz de las tragedias que han enlutado a familias, el Departamento de Transporte lanzó una amenaza a los gobernadores. ¿Cuál fue el ultimátum que les dio y a quiénes está dirigido? A continuación, te lo contamos.

La ofensiva del gobierno federal comenzó en agosto de 2025, luego de que un camionero realizó un giro en “U” ilegal que acabó con la vida de tres personas en Florida. Como su licencia comercial la obtuvo en California, las miradas apuntaron a dicho estado por haberle otorgado el permiso a pesar de que se encontraba en el país ilegalmente desde 2018.

Debido a lo ocurrido, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que California es uno de los 19 estados, además del distrito de Columbia, en emitir licencias de conducir comerciales sin importar el estatus migratorio del solicitante. Esto provocó el enojo de la administración que dio una advertencia.

El Departamento de Transporte (DOT) advirtió que los estados deben aplicar el examen de inglés a los conductores comerciales (Foto: Imagen generada por IA / Gemini)

LA AMENAZA A LOS ESTADOS QUE EMITEN LICENCIAS COMERCIALES A INMIGRANTES

El secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retener millones de dólares en fondos federales a California, Pensilvania, Minnesota y Nueva York por problemas con licencias que seguían vigentes, pese a que el estatus legal del inmigrante había expirado. La preocupación también la hizo llegar a Texas, Dakota del Sur, Colorado y Washington a través de algunas cartas en septiembre.

Ya para ese mes, Duffy había planteado nuevas restricciones que limitarían la obtención de una licencia comercial para conducir un camión o autobús, pero un tribunal suspendió las nuevas reglas. Por su parte, la administración Trump busca implementar el inglés como un requisito indispensable para los camioneros. Y es que hasta octubre de este 2025, cerca de 9,500 camioneros fueron retirado por no dominar el idioma en las paradas o inspecciones de tráfico, publica abc News.

Todd Lyons, director interino de ICE, criticó a las autoridades de Nueva York por permitir que inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir comerciales. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

¿QUÉ MONTOS RETENDRÍAN A LOS ESTADOS Y CUÁLES FUERON LAS DEFICIENCIAS HALLADAS?

CALIFORNIA. El Departamento de Transporte amenazó con retirar US$160 millones del estado. La respuesta del gobernador Gavin Newsom no se hizo esperar, ya que defendió las prácticas estatales y aseguró que siempre revisaban el estatus migratorio de los solicitantes. Pese a esa seguridad, California revocó 17,000 licencias de conducir comerciales y la cifra subió a 21,000. Aunque no retiraron esos fondos, sí revocaron US$40 millones por no exigir el inglés como requisito.

El Departamento de Transporte amenazó con retirar US$160 millones del estado. La respuesta del gobernador Gavin Newsom no se hizo esperar, ya que defendió las prácticas estatales y aseguró que siempre revisaban el estatus migratorio de los solicitantes. Pese a esa seguridad, California revocó 17,000 licencias de conducir comerciales y la cifra subió a 21,000. Aunque no retiraron esos fondos, sí revocaron US$40 millones por no exigir el inglés como requisito. PENSILVANIA. Amenazaron con retenerle casi US$75 millones si no se ponen en línea con lo que exige el estado como no exigir a los inmigrantes que piden licencia comercial presentar documentos sobre su estatus legal en EE.UU.

Amenazaron con retenerle casi US$75 millones si no se ponen en línea con lo que exige el estado como no exigir a los inmigrantes que piden licencia comercial presentar documentos sobre su estatus legal en EE.UU. MINNESOTA. El secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retener US$30,4 millones si no subsanan las deficiencias que encontraron a la hora de otorgar licencias comerciales, ya que algunas de ellas no verificaron el estatus migratorio.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retener US$30,4 millones si no subsanan las deficiencias que encontraron a la hora de otorgar licencias comerciales, ya que algunas de ellas no verificaron el estatus migratorio. NUEVA YORK. Se detectó que varias licencias tenían una validez predeterminada de ocho años, independientemente de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo del inmigrante, que en algunos casos estaban vencidos.

Se detectó que varias licencias tenían una validez predeterminada de ocho años, independientemente de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo del inmigrante, que en algunos casos estaban vencidos. TEXAS. El Departamento de Transporte amenazó con retener US$182 millones si no reforma sus programas de licencias e invalida las que están defectuosas. En respuesta, el portavoz del gobernador dijo que el Departamento de Seguridad Pública de Texas solicitará como requisito obligatorio el dominio del inglés y “que deje de emitir licencias de conducir comerciales intraestatales a conductores que no cumplan con dichos estándares”.

El Departamento de Transporte amenazó con retener US$182 millones si no reforma sus programas de licencias e invalida las que están defectuosas. En respuesta, el portavoz del gobernador dijo que el Departamento de Seguridad Pública de Texas solicitará como requisito obligatorio el dominio del inglés y “que deje de emitir licencias de conducir comerciales intraestatales a conductores que no cumplan con dichos estándares”. DAKOTA DEL SUR. La administración amenazó con retener US$13,25 millones, luego de detectar que el estado emite licencias de conducir comerciales a ciudadanos canadienses que no cumplen los requisitos. Asimismo, otorgan licencias temporales de un año sin verificar el estatus migratorio del conductor.

La administración amenazó con retener US$13,25 millones, luego de detectar que el estado emite licencias de conducir comerciales a ciudadanos canadienses que no cumplen los requisitos. Asimismo, otorgan licencias temporales de un año sin verificar el estatus migratorio del conductor. COLORADO. El estado perdería US$31,35 millones por fallas en su sistema informático, el cual permite a una persona volver a obtener una licencia válida por cuatro años cuando realiza múltiples búsquedas en una base de datos federal de inmigración. Otra observación que le encontraron es otorgar el documento a quienes no cumplen los requisitos.

El estado perdería US$31,35 millones por fallas en su sistema informático, el cual permite a una persona volver a obtener una licencia válida por cuatro años cuando realiza múltiples búsquedas en una base de datos federal de inmigración. Otra observación que le encontraron es otorgar el documento a quienes no cumplen los requisitos. WASHINGTON. Detectaron que conductores inmigrantes recibieron licencias comerciales regulares en lugar de las licencias de no domicilio, esto luego de haber recibido documentos incorrectos.

