El transporte escolar en la ciudad de Nueva York es un tema muy tocado, principalmente entre quienes tienen hijos menores de edad, como es de suponer. Y es que, si alguna vez has tenido que esperar un autobús que no llega o lidiar con retrasos constantes, sabes lo agotador que puede ser organizar el día con esa incertidumbre. Por eso, esta noticia vale la pena ser leída.

Durante semanas, miles de padres estuvieron en un estado de inquietud total. No es para menos: hablamos de más de 150,000 estudiantes que dependen del sistema de autobuses públicos del New York City Department of Education, incluidos unos 68,000 niños con discapacidades que necesitan transporte especializado todos los días. Y cuando el servicio falla, no solo afecta la puntualidad; afecta rutinas, terapias, citas médicas y hasta la estabilidad emocional de muchos pequeños.

Los autobuses escolares son utilizados por miles de niños para ir a la escuelas. En muchos de los casos es su único medio de transporte para llegar a tiempo a clases (Foto: Pixabay)

UN CONTRATO QUE TRAE ALIVIO, AL MENOS POR AHORA

Desde el miércoles por la noche, la ciudad aprobó un contrato de 3 años con las compañías que operan los autobuses escolares. Según Fox5 New York, este acuerdo llega tras semanas marcadas por demoras, rutas mal planificadas y un nivel de estrés que muchos padres ya describían como insostenible. La medida, en esencia, busca que no haya interrupciones en el servicio a partir de enero y que todo el sistema mantenga una supervisión más estricta.

¿POR QUÉ NO FUE UN CONTRATO DE 5 AÑOS?

Algo que llama la atención es que el Panel for Education Policy (PEP) rechazó hace unas semanas una extensión de 5 años. Tanto Pix11 como otras fuentes locales explicaron que esa decisión tuvo un trasfondo político interesante: con tres vacantes dentro del panel, la administración del alcalde Eric Adams ya no tiene mayoría asegurada. Además, un contrato tan largo habría limitado la posibilidad de que el próximo alcalde, Zohran Mamdani, renegocie mejoras más profundas en el sistema.

EL RETO DE LOS AUTOBUSES ESCOLARES

No es un sistema pequeño: mover diariamente a 150,000 estudiantes en unas 9,000 rutas y con un costo cercano a los US$2,000 millones anuales no es una tarea menor. Y si a eso le sumamos que el 43% de esos estudiantes tiene alguna discapacidad, entenderás por qué el transporte escolar en Nueva York es una pieza delicada. Muchos padres insistieron en que no basta con una extensión; quieren vehículos con aire acondicionado, tiempos de viaje razonables y un protocolo claro cuando un autobús simplemente no aparece.

Son más de 150,000 niños que usan los autobuses escolares para llegar a clases (Foto: Bloomberg) / Adam Glanzman

LA LETRA CHICA DEL ACUERDO

El nuevo contrato abarca a 52 compañías y unos 17,500 empleados. Pero antes de entrar en vigor debe pasar por la oficina del contralor. Para no dejar a nadie sin transporte mientras se procesa, el PEP aprobó también contratos de emergencia hasta finales de enero. Al menos así se evita que miles de niños queden sin ruta en plena mitad del semestre.

¿HABRÁ UNA LICITACIÓN COMPLETAMENTE NUEVA?

Abrir una licitación desde cero podría modernizar el sistema. Pero hay un obstáculo legal llamado Employee Protection Provision (EPP), que exige que los trabajadores despedidos sean contratados por otras compañías con el mismo salario. Una decisión judicial estatal de 2011 impide incluir esa cláusula en contratos nuevos, solo en extensiones. Y como el proyecto de ley para modificarlo sigue estancado en Albany, por ahora no hay solución clara.

