Los residentes de una ciudad estadounidense están siendo alertados sobre una nueva modalidad de robo en estaciones de servicio que permite a los delincuentes cargar gasolina utilizando la transacción de otro cliente. Las autoridades advierten que se trata de un método simple, pero que puede generar cargos no autorizados para los conductores afectados.

Cómo funciona la estafa en las gasolineras

Según informó la policía de Northlake, en los suburbios de Chicago, algunos delincuentes están manipulando los surtidores de combustible con un pequeño tornillo.

El objetivo es impedir que la bomba se reinicie correctamente después de que un conductor termina de cargar gasolina.

El fraude consiste en manipular el soporte de la boquilla con un pequeño tornillo para impedir que la bomba se reinicie correctamente. (Foto referencial: Freepik)

Según NBC Chicago, las autoridades explicaron que los ladrones perforan la base donde se coloca la boquilla del surtidor.

Cuando el cliente termina de abastecerse y devuelve la manguera a su lugar, el tornillo evita que el mecanismo se cierre por completo, por lo que la transacción permanece activa y puede ser utilizada por otra persona para seguir cargando combustible.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Ante estos incidentes, la policía recomienda a los conductores revisar cuidadosamente el surtidor antes y después de cargar gasolina. Entre las medidas preventivas destacan:

Verificar que no haya tornillos u otros objetos extraños en la base donde se coloca la boquilla.

Esperar a que la pantalla del surtidor se reinicie o muestre el monto en cero antes de retirarse.

Escuchar el clic que confirma que la boquilla quedó correctamente colocada.

Solicitar e imprimir siempre el recibo de la transacción.

La policía recomienda reportar de inmediato cualquier bomba manipulada y revisar los estados de cuenta ante posibles cargos no autorizados. (Foto referencial: Freepik)

Qué hacer si detectas una bomba manipulada

Las autoridades piden a los usuarios informar de inmediato al personal de la estación de servicio si observan un surtidor bloqueado o con señales de manipulación. Hacerlo puede evitar que otros clientes resulten afectados.

Si una persona sospecha que fue víctima de esta estafa, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Northlake y contactar a su banco o compañía de tarjeta de crédito para verificar si existen cargos no autorizados y tomar las medidas necesarias para proteger su cuenta.

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