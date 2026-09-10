Quienes viven en Florida saben que la licencia de conducir sirve para mucho más que manejar. El documento se utiliza para abrir una cuenta bancaria, hacer trámites estatales, identificarse en una consulta médica, recoger un envío o comprobar la edad al comprar ciertos productos. Por eso, cualquier modificación relacionada con las credenciales emitidas por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV o DHSMV) genera dudas entre residentes de Miami-Dade, Broward, Orange, Hillsborough y otros condados. La SB 1332, firmada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 1 de octubre de 2026, incorpora una marca obligatoria en determinadas identificaciones. Sin embargo, no se trata de una renovación masiva: la medida alcanza únicamente a personas declaradas legalmente como career offenders, una categoría vinculada a reincidencia en delitos violentos.

La reforma, denominada Career Offender Registration, amplía las reglas de inscripción, actualización de datos y verificación para ese grupo. Uno de los cambios más notorios será la inclusión de la frase “775.261, F.S.” en la parte frontal de ciertos documentos emitidos por el DHSMV.

¿QUÉ CAMBIA CON LA SB 1332?

La SB 1332 modifica la sección 322.141 de los Estatutos de Florida, norma que regula los colores y las marcas especiales en determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación.

Antes de la nueva norma, Florida ya exigía inscripciones específicas para personas designadas como sexual predators o registradas como sexual offenders. Desde octubre se agrega una tercera categoría: los career offenders.

Persona designada Marca en la licencia o identificación Sexual predator “SEXUAL PREDATOR” Sexual offender “943.0435, F.S.” Career offender “775.261, F.S.”

La inscripción deberá aparecer en la parte frontal de la credencial. No será un dato reservado para agencias policiales, sino una señal visible en el permiso para conducir o en la tarjeta de identidad.

Para la mayoría de las familias hispanas que acuden al DHSMV por una renovación, cambio de domicilio o trámite de Real ID, el punto principal es sencillo: la entrada en vigor de la SB 1332 no obliga a reemplazar la documentación vigente.

El gobernador Ron DeSantis dio el visto buena para este proyecto que busca la identificación más sencilla para personas consideradas como "carreer offenders" (Foto: AFP)

¿A QUIÉNES AFECTA LA NUEVA LEY?

La reforma no se aplica por el simple hecho de que una persona tenga antecedentes penales. La exigencia está dirigida a quienes hayan recibido formalmente una designación de career offender bajo las disposiciones estatales.

Entre las categorías contempladas se encuentran:

Habitual violent felony offender.

Violent career criminal.

Three-time violent felony offender.

En español, estas figuras se relacionan con personas declaradas reincidentes por delitos graves violentos según criterios definidos en la legislación de Florida. La condición surge de un proceso judicial y no se asigna automáticamente a cualquier individuo con una condena previa.

Por esa razón, los conductores que usan las carreteras del estado para ir al trabajo, dejar a sus hijos en la escuela o movilizarse por la I-95, la Florida Turnpike, la Palmetto Expressway o la I-4 no tendrán que cambiar su licencia solo porque llegue octubre de 2026.

¿CUÁNDO DEBEN ACTUALIZAR EL DOCUMENTO?

La ley establece un plazo específico para quienes todavía no cuenten con una credencial que incluya la inscripción requerida. En ese caso, la persona declarada como career offender debe acudir personalmente a una oficina del DHSMV dentro de las 48 horas de un día de su mes de nacimiento.

Situación ¿Cuándo debe actuar? Career offender sin documento actualizado Durante un día de su mes de nacimiento Persona que debe completar el registro inicial Dentro de las 48 horas de su liberación o de establecer residencia, según corresponda Renovación o emisión de una licencia o ID El documento deberá incluir la marca exigida Cambio de nombre o residencia Debe reportarse dentro de los plazos legales y puede requerir una visita al DHSMV

¿QUÉ TRÁMITES DEBERÁN REALIZAR?

La SB 1332 también refuerza obligaciones de inscripción y actualización de información. El procedimiento involucra a las oficinas del sheriff en cada condado, al Florida Department of Law Enforcement (FDLE), al Department of Corrections y al DHSMV.

Después del proceso inicial, una persona no encarcelada que resida en la comunidad puede tener que presentarse en una oficina de licencias para obtener, renovar o modificar su identificación oficial.

Durante ese trámite, deberá:

Identificarse como una persona designada como career offender.

Acreditar que cumplió con los requisitos de registro aplicables.

Solicitar una licencia de conducir de Florida o una tarjeta de identidad, según corresponda.

Someterse a la toma de fotografía para la emisión del documento.

Entregar información adicional si el DHSMV la solicita.

Pagar las tarifas asociadas con el trámite.

El documento entregado por la agencia estatal deberá llevar la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal.

La licencia de conducir en Florida es un documento muy importante en la sociedad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CAMBIOS QUE DEBEN REPORTARSE

La legislación amplía y precisa los datos que una persona sujeta a este sistema debe comunicar a las autoridades. En varios casos, el plazo para hacerlo es de 48 horas.

Entre la información que deberá mantenerse al día se encuentra:

Cambio de residencia permanente, temporal o transitoria.

Establecimiento de una residencia para viajes dentro de Florida.

Salida de una vivienda sin establecer otra dirección.

Intención de fijar residencia en otro estado antes de salir de Florida.

Cambio de nombre.

Vehículos registrados o adquiridos.

Números de teléfono agregados o eliminados.

Cambios de empleo.

Creación de un negocio cuando la persona trabaja por cuenta propia.

Licencias profesionales.

Información migratoria, cuando corresponda.

La reforma busca fortalecer el sistema de seguimiento utilizado por Florida para estas personas y exige que sus datos se mantengan actualizados ante las autoridades competentes.

REINSCRIPCIÓN ANUAL DURANTE EL MES DE NACIMIENTO

Además de los cambios que deben notificarse de manera puntual, la SB 1332 contempla una reinscripción anual. La persona sujeta al registro deberá presentarse personalmente durante su mes de nacimiento en la oficina del sheriff del condado donde resida, permanezca temporalmente o se encuentre de manera transitoria.

Durante esa comparecencia, se podrá actualizar información sobre:

Dirección residencial.

Actividad laboral o comercial.

Números telefónicos.

Vehículos.

Características físicas.

Residencias temporales dentro o fuera del estado.

Pasaporte, cuando corresponda.

Datos migratorios, cuando correspondan.

Licencias profesionales.

Para quienes están directamente alcanzados por esta norma, el mes de nacimiento se convierte en una fecha importante. En ese periodo deben cumplir tanto la reinscripción anual como la obligación relacionada con su licencia o tarjeta de identidad, si todavía no cuenta con la nueva marca.

¿QUÉ OCURRE SI NO CUMPLEN?

El incumplimiento de los requisitos puede derivar en consecuencias penales. La SB 1332 establece que cada acto u omisión relacionado con el registro o el reporte de información puede tratarse como una infracción independiente.

Entre las conductas que pueden generar sanciones se encuentran:

No completar el registro requerido.

No informar un cambio de dirección, teléfono, vehículo o trabajo.

No obtener una licencia o identificación actualizada cuando sea obligatorio.

No responder a una verificación de domicilio.

Proporcionar datos falsos de manera consciente.

En términos generales, no cumplir con los requisitos establecidos puede constituir un delito grave de tercer grado. La ley también contempla sanciones para quienes ayuden a una persona registrada a evadir sus obligaciones.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 1332?

La nueva legislación comenzará a aplicarse el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, las personas designadas legalmente como career offenders deberán cumplir con las disposiciones modificadas sobre registro, actualización de datos e identificación oficial.

RESUMEN RÁPIDO