En los últimos años, viajar en avión en Estados Unidos se ha vuelto una experiencia marcada por tensiones, retrasos y un ambiente que, a simple vista, parece mucho más cargado que antes. Esta sensación se refleja en la cantidad de incidentes reportados, las quejas de pasajeros y la presión que viven tanto viajeros como personal de aerolíneas. Y ni qué decir con todo lo provocado por el reciente cierre del gobierno.

Dentro de ese panorama, la administración de Donald Trump sorprendió al lanzar una campaña nacional que busca “recuperar la edad de oro de los vuelos”. El anuncio, liderado por el Departamento de Transporte (DOT) y su secretario Sean Duffy, llamó particularmente la atención por una recomendación que muchos consideran polémica: pedir a los pasajeros que “se vistan con respeto” al viajar.

El Gobierno de Estados Unidos quiere que la gente se "vista bien" en los aeropuertos (Foto: AFP)

UNA CAMPAÑA QUE MIRA AL PASADO

La iniciativa, llamada “The Golden Age of Travel Starts with You”, pretende promover un ambiente más respetuoso en aeropuertos y aviones. Según la comunicación oficial, la intención es recordar que la etiqueta también forma parte del viaje, especialmente en un momento en el que las tensiones en estos lugares se han vuelto habituales.

La campaña propone cinco preguntas que los pasajeros deberían hacerse antes de volar, entre ellas: “¿Te vistes con respeto?”, junto con otras orientadas a la cortesía hacia mujeres embarazadas, adultos mayores, asistentes de vuelo y pilotos.

¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DEL “VESTIRSE BIEN”?

El DOT sostiene que esta recomendación no es superficial. Según la entidad, se trata de una respuesta directa al aumento de incidentes con pasajeros problemáticos. En medios como Newsweek, se detalla que el gobierno considera la vestimenta como parte del comportamiento general dentro de los aeropuertos.

Durante la presentación de la campaña, Duffy difundió un video que muestra escenas reales de comportamientos conflictivos: pasajeros discutiendo, personas caminando descalzas o colocando los pies en los asientos, y miembros de la tripulación enfrentando actitudes agresivas.

EL USO DE LA NOSTALGIA COMO ESTRATEGIA

Una de las características más llamativas del mensaje es su tono nostálgico. La campaña combina imágenes actuales con escenas que evocan la “edad de oro” de la aviación, una etapa que suele asociarse con elegancia y buenos modales.

En declaraciones citadas por MediaPost, Duffy incluso señaló que sería positivo “volver a una época en la que no usábamos nuestro pijama para ir al aeropuerto”.

Sean Duffy es un abogado, fiscal, político y personalidad de televisión estadounidense (Foto: AFP)

UNA PROPUESTA QUE GENERA DEBATE

La iniciativa ha generado opiniones encontradas. Para algunos, se trata de un recordatorio necesario sobre la importancia de la cortesía en espacios compartidos. Para otros, la propuesta suena moralizante y abre la puerta a que el gobierno sugiera estándares culturales bajo el argumento de recuperar la elegancia en los viajes.

Este punto se ha convertido en uno de los más discutidos, especialmente en un país donde la vestimenta también se relaciona con libertad personal, identidad y comodidad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!