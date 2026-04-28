Este cambio no es un detalle menor ni una simple formalidad de ventanilla. Si estás pensando en viajar a Estados Unidos con visa de turista, de estudiante, de trabajo temporal o incluso si estás evaluando una solicitud relacionada con protección migratoria, hay una nueva medida que puede complicarte el proceso más de lo que imaginas. En consulados donde muchos hispanos hacen fila desde temprano, con carpetas en mano, traducciones juradas y la esperanza de poder visitar a la familia, estudiar un semestre o trabajar por temporada, una sola respuesta podría marcar la diferencia entre avanzar o recibir una negativa. Y es que la administración de Donald Trump ha endurecido el filtro migratorio con una pregunta que ya genera preocupación entre abogados, solicitantes y organizaciones de apoyo a inmigrantes en ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles y Nueva York.

LA NUEVA PREGUNTA QUE PUEDE CAMBIARLO TODO

A partir de ahora, al solicitar una visa de no inmigrante —como turismo, estudios, negocios o trabajo temporal— un funcionario consular podría incluir una pregunta que apunta al centro mismo de tu intención de viaje: ¿Teme regresar a su país de origen?

Aunque suene sencilla, la implicación es enorme. Según la directiva divulgada por The Washington Post, si la respuesta es afirmativa, el funcionario podría considerar que existe riesgo de una intención migratoria no declarada y negar la visa.

¿POR QUÉ IMPORTA TANTO ESTA PREGUNTA?

La lógica detrás de esta medida, según el Gobierno estadounidense, es esta:

Muchas personas ingresan con visas temporales.

Después solicitan asilo dentro de EE. UU.

Eso, de acuerdo con las autoridades, termina presionando más el sistema migratorio.

En otras palabras, la pregunta busca detectar desde el inicio si el solicitante podría intentar quedarse en el país bajo una figura de protección, en vez de regresar cuando termine su periodo autorizado.

¿CÓMO SE APLICARÁ ESTA REGLA?

Esto no se limita a una sola pregunta, sino a una evaluación más amplia del caso. Los funcionarios consulares también podrían revisar varios antecedentes antes de decidir.

De forma general, analizarán:

Historial de viajes a EE. UU.

Si antes excediste el tiempo permitido de estadía.

Si solicitaste asilo en el pasado.

Si hay señales de que no regresarías a tu país.

Lo que podría pasar según cada caso:

Factor evaluado Posible consecuencia Decir que temes volver a tu país Rechazo inmediato de la visa Haber pedido asilo antes Mayor riesgo de negación Haber excedido estadías previas Desconfianza en futuras solicitudes Mostrar intención de quedarte Denegación, incluso si cumples otros requisitos

Este enfoque refuerza una idea clave en el sistema migratorio estadounidense: la llamada “intención migratoria”. Si el consulado sospecha que tu plan real no es regresar a tu país, la visa puede ser negada, aunque presentes documentos en regla.

Muchos sueñan con obtener una visa para entrar a Estados Unidos, pero solo unos cuantos logran hacerlo (Foro: Freepik)

EL OBJETIVO DETRÁS DE LA MEDIDA

Desde la perspectiva de la administración de Donald Trump, esta política busca:

Proteger la seguridad nacional.

Evitar abusos del sistema de asilo.

Reducir la carga administrativa migratoria.

El mensaje, en términos prácticos, es claro: las visas temporales no deberían convertirse en una vía para llegar a Estados Unidos y luego pedir protección sin haberlo declarado de entrada.

LO QUE CAMBIA PARA QUIENES BUSCAN PROTECCIÓN

Aquí es donde el tema se vuelve más sensible. Tradicionalmente, el asilo en Estados Unidos se solicita estando dentro del país o al llegar a la frontera. Pero con esta nueva regla, muchas personas que realmente temen por su seguridad podrían ver más difícil incluso conseguir la visa inicial.

Impacto directo:

Personas con miedo legítimo podrían evitar aplicar.

Se limita una de las vías legales de ingreso.

Aumenta la confusión entre solicitantes.

Algunos abogados advierten que esto podría funcionar como un castigo indirecto para quienes buscan protección.

REACCIONES Y PREOCUPACIONES

Organizaciones de derechos civiles y especialistas en inmigración ya estudian posibles acciones legales contra esta medida impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las críticas principales apuntan a que:

Se desincentiva el derecho a pedir asilo.

Podría golpear a personas de países en crisis.

Cambia el papel histórico de EE. UU. como destino de refugio.

¿POR QUÉ ESTA NOTICIA IMPORTA AHORA?

Más allá del debate político, el impacto es muy real para miles de familias hispanas que viven entre dos países, que mandan remesas, que viajan por temporadas o que esperan reencontrarse con sus seres queridos durante las fiestas, las graduaciones o las vacaciones de verano. Si estás pensando en viajar, estudiar o trabajar en Estados Unidos, necesitas entender que el proceso ahora es más estricto y sensible a lo que declares.

No se trata de mentir, porque eso puede traerte consecuencias graves. Se trata de saber que cada respuesta cuenta y que, en este momento, una sola pregunta puede definir el rumbo de tu trámite migratorio.

Las solicitudes de visa y asilo ahora serán revisadas con mayor detalle (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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