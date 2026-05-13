A partir del 18 de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicará una nueva regla que cambiará la manera en que se realizan las entrevistas de asilo en EE.UU. La medida pone fin a varias flexibilidades que se habían permitido en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas con la participación virtual o telefónica de abogados y representantes legales. Ahora, quienes acompañen a los solicitantes deberán asistir físicamente a las oficinas de asilo. El cambio ha generado preocupación entre migrantes y defensores legales, ya que el incumplimiento de esta norma podría afectar directamente el resultado de un caso y hasta provocar una denegación administrativa si la entrevista no se desarrolla correctamente.

¿Qué cambia con la nueva regla de USCIS para las entrevistas migratorias?

Según la directriz oficial de USCIS, los abogados y representantes acreditados deberán comparecer de manera presencial en las oficinas de asilo para participar en las entrevistas migratorias de sus clientes. Esto elimina la opción de asistencia remota que se había permitido de forma temporal en ciertos procesos.

La agencia también explicó que el representante legal deberá estar en el mismo espacio físico que el solicitante y el oficial migratorio encargado de la entrevista. Además, la nueva política establece consecuencias importantes para quienes no cumplan con esta obligación.

Por ejemplo, si el solicitante no lleva un intérprete calificado o si el abogado no acude físicamente a la cita tras el vencimiento de la flexibilidad anterior, el gobierno podría considerar que hubo una falla en la comparecencia.

USCIS recordó que abogados e intérpretes deben cumplir requisitos específicos durante las entrevistas migratorias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa si el abogado o intérprete no asisten a la entrevista migratoria?

La normativa advierte que el incumplimiento podría hacer que el solicitante pierda la oportunidad de presentar su testimonio en persona. En esos casos, USCIS tendría la facultad de emitir una decisión basándose únicamente en el expediente escrito.

Eso representa un riesgo importante para muchos migrantes, ya que el testimonio oral suele ser clave en los procesos de asilo. Incluso, la agencia señala que esta situación podría terminar en una denegación administrativa por falta de sustento testimonial directo.

¿A quiénes afecta esta nueva medida de USCIS?

La nueva regla no solo aplica a quienes solicitan asilo tradicional. También alcanza a personas con procesos de asilo afirmativo y a ciertos beneficiarios bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano.

Por esa razón, abogados migratorios recomiendan revisar cuidadosamente la fecha de la entrevista y confirmar con anticipación que tanto el representante legal como el intérprete podrán asistir presencialmente.

Requisitos para ingresar a una oficina de USCIS

USCIS recordó que los controles de seguridad en sus oficinas continúan siendo estrictos. Los solicitantes deben llegar con tiempo suficiente y presentar una identificación oficial vigente para poder ingresar.

La agencia indicó que normalmente solo podrán entrar:

El solicitante.

Los familiares incluidos en la petición.

El abogado o representante acreditado.

El intérprete calificado.

Cualquier otra persona necesitará autorización previa del director de la oficina local correspondiente.

USCIS mantiene estrictos controles de ingreso en sus oficinas para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. | Crédito: Joe Raedle / Getty Images

Lo que se mantiene después del 18 de mayo en EE.UU.

Aunque cambian las reglas sobre la presencia física de abogados, algunas normas seguirán vigentes. Una de ellas es que USCIS no proporciona intérpretes para las entrevistas de asilo afirmativo.

Eso significa que cada solicitante deberá llevar su propio intérprete, quien debe ser mayor de edad y demostrar fluidez tanto en inglés como en el idioma natal del peticionario.

Además, el reglamento mantiene prohibido que el mismo abogado actúe como intérprete durante la entrevista. Tampoco podrán desempeñar ese papel testigos del caso ni personas vinculadas laboralmente con el gobierno del país del cual el solicitante busca protección.

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